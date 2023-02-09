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Пригожин заявил о прекращении набора заключённых в ЧВК "Вагнер"

Уже больше месяца людей из колоний не принимают в ряды бойцов

09 февраля 2023, 17:54, ИА Амител

Фото: кадр из видео РИА ФАН
Фото: кадр из видео РИА ФАН

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пpигожин сообщил о полном прекращении набора бойцов из исправительных учреждений.

"Набор заключённых полностью прекращён. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", – передала слова Пригожина пресс-служба ЧВК в своём Telegram-канале.

Он также подтвердил, что уже больше месяца не ведётся набор из колоний и сам он в эти учреждения уже не приезжает.

При этом, как отмечает Live24, к ним в редакцию обращается большое количество заключённых, желающих вступить в ЧВК.

Комментарии 3

  • Настряпался ?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Ответ лучше сообщать полностью. --Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил CNN, что 10 млн американцев подали заявки в группу, чтобы воевать против НАТО. Запрос от редакции CNN: Good afternoon, Can you please explain why recruitment in the Russian prison system has ended for Wagner? What is the reason behind this? «Добрый день, можете ли Вы объяснить, почему набор российских заключенных для ЧВК “Вагнер” завершен? Какая причина кроется за этим?» Ответ Евгения  Пригожина: «После выхода рекламы ЧВК “Вагнер”, ориентированной на американскую аудиторию, к нам пришло более 10 млн заявок от граждан США, желающих вступить в ряды ЧВК “Вагнер”, чтобы бороться против НАТО.     В настоящий момент мы рассматриваем порядка миллиона американских граждан для приема на работу. Поэтому временно приостановили набор добровольцев из российских тюрем, однако, если будет соответствующее обращение из Госдепа США, будем набирать из американских».
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, это ты у ИА Панорама прочитал? Давай жги дальше, открывай нам глаза, бугога....
    10 февраля, Гость   Ответить
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