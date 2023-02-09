Пригожин заявил о прекращении набора заключённых в ЧВК "Вагнер"

Уже больше месяца людей из колоний не принимают в ряды бойцов

09 февраля 2023, 17:54, ИА Амител

Фото: кадр из видео РИА ФАН

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пpигожин сообщил о полном прекращении набора бойцов из исправительных учреждений.

"Набор заключённых полностью прекращён. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", – передала слова Пригожина пресс-служба ЧВК в своём Telegram-канале.

Он также подтвердил, что уже больше месяца не ведётся набор из колоний и сам он в эти учреждения уже не приезжает.

При этом, как отмечает Live24, к ним в редакцию обращается большое количество заключённых, желающих вступить в ЧВК.