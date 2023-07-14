ЧВК "Вагнер" юридически не существует, заявил Путин
По словам президента, вопрос легализации таких компаний должен обсуждаться в правительстве и Госдуме
14 июля 2023, 10:50, ИА Амител
Группа "Вагнера" в России есть, но юридически она не существует, заявил "Коммерсанту" президент Владимир Путин.
По его словам, в РФ нет закона о частных военных организациях, а значит нет и такого юрлица.
Глава государства отметил, что вопрос легализации таких компаний должен обсуждаться в правительстве и Госдуме.
После мятежа ЧВК "Вагнер" Путин сообщал, что эта компания целиком финансировалась за счет госбюджета. За год на ее содержание было потрачено свыше 86 млрд рублей.
Накануне стало известно, что ВС РФ завершают прием вооружения и военной техники от подразделений "Вагнера".
10:54:55 14-07-2023
Аааа ну тогда понятно, ладно чё расходимся
10:57:00 14-07-2023
Кому тогда миллиарды перечислял? Сам же рассказывал сколько денег получила от государства ЧВК Вагнер.
11:00:21 14-07-2023
Что с героями флагами делать?
12:15:02 14-07-2023
Сейчас на всех федеральных каналах искренне удивляются, что у Пригожина целая империя построенная на криминальных схемах и госконтракты оказывается получал каким-то странным образом. И ни кто не понимает как же это всё получилось. А вообще согласно действующего решения суда, Пригожин не имеет отношения к несуществующей ЧВК.
12:49:32 14-07-2023
Вагнер вне закона,но финансировался из бюджета? Чудны дела твои,Господи!
13:02:57 14-07-2023
Когда в товарищах согласия нет ...
13:13:01 14-07-2023
ЧВК были и есть у глобальных игроков. Ост-Индская компания в своё время колонизировала Индию. Сегодня Вагнер (не колонизирует а) освобождает Африку от гнёта англосаксов, французов, за что у Пригожина куча орденов и медалей, в т.ч. Герой России. Если это есть у США, почему бы это не сделать у нас, вернее оно уже есть, осталось утрясти законодательно.
17:24:57 14-07-2023
Гость (13:13:01 14-07-2023) ЧВК были и есть у глобальных игроков. Ост-Индская компания в... а зачем-деньги то уже освоены,теперь можно и личный состав разгонять
15:01:34 14-07-2023
" Видишь суслика? – Нет.– Вот и я не вижу. А он есть " (с)
20:39:50 14-07-2023
Руководство Вагнера сильно оступилось( совсем не операцию провалили. Это не оплошность, а преступление, в СМИ представленое как госизмена. За их заслуги бойцам предоставили возможность без потерь выйти из переделки и выбрать дальнейший путь
22:16:39 15-07-2023
Во блин сказанул. А на хрена тогда на ЧВК тратили миллиарды из бюджета. Это же тяжкое преступление. Где инициаторы и почему не арестованы????
12:44:43 16-07-2023
Что значит вопрос про инициаторов?