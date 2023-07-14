ЧВК "Вагнер" юридически не существует, заявил Путин

По словам президента, вопрос легализации таких компаний должен обсуждаться в правительстве и Госдуме

14 июля 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Группа "Вагнера" в России есть, но юридически она не существует, заявил "Коммерсанту" президент Владимир Путин.

По его словам, в РФ нет закона о частных военных организациях, а значит нет и такого юрлица.

Глава государства отметил, что вопрос легализации таких компаний должен обсуждаться в правительстве и Госдуме.

После мятежа ЧВК "Вагнер" Путин сообщал, что эта компания целиком финансировалась за счет госбюджета. За год на ее содержание было потрачено свыше 86 млрд рублей.

Накануне стало известно, что ВС РФ завершают прием вооружения и военной техники от подразделений "Вагнера".