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ЧВК "Вагнер" юридически не существует, заявил Путин

По словам президента, вопрос легализации таких компаний должен обсуждаться в правительстве и Госдуме

14 июля 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Группа "Вагнера" в России есть, но юридически она не существует, заявил "Коммерсанту" президент Владимир Путин.

По его словам, в РФ нет закона о частных военных организациях, а значит нет и такого юрлица.

Глава государства отметил, что вопрос легализации таких компаний должен обсуждаться в правительстве и Госдуме.

После мятежа ЧВК "Вагнер" Путин сообщал, что эта компания целиком финансировалась за счет госбюджета. За год на ее содержание было потрачено свыше 86 млрд рублей.

Накануне стало известно, что ВС РФ завершают прием вооружения и военной техники от подразделений "Вагнера".

Владимир Путин

Комментарии 12

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Гость

10:54:55 14-07-2023

Аааа ну тогда понятно, ладно чё расходимся

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Гость

10:57:00 14-07-2023

Кому тогда миллиарды перечислял? Сам же рассказывал сколько денег получила от государства ЧВК Вагнер.

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Гость

11:00:21 14-07-2023

Что с героями флагами делать?

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Гость

12:15:02 14-07-2023

Сейчас на всех федеральных каналах искренне удивляются, что у Пригожина целая империя построенная на криминальных схемах и госконтракты оказывается получал каким-то странным образом. И ни кто не понимает как же это всё получилось. А вообще согласно действующего решения суда, Пригожин не имеет отношения к несуществующей ЧВК.

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Бомж

12:49:32 14-07-2023

Вагнер вне закона,но финансировался из бюджета? Чудны дела твои,Господи!

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Гость

13:02:57 14-07-2023

Когда в товарищах согласия нет ...

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Гость

13:13:01 14-07-2023

ЧВК были и есть у глобальных игроков. Ост-Индская компания в своё время колонизировала Индию. Сегодня Вагнер (не колонизирует а) освобождает Африку от гнёта англосаксов, французов, за что у Пригожина куча орденов и медалей, в т.ч. Герой России. Если это есть у США, почему бы это не сделать у нас, вернее оно уже есть, осталось утрясти законодательно.

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гость

17:24:57 14-07-2023

Гость (13:13:01 14-07-2023) ЧВК были и есть у глобальных игроков. Ост-Индская компания в... а зачем-деньги то уже освоены,теперь можно и личный состав разгонять

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Гость

15:01:34 14-07-2023

" Видишь суслика? – Нет.– Вот и я не вижу. А он есть " (с)

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Гость

20:39:50 14-07-2023

Руководство Вагнера сильно оступилось( совсем не операцию провалили. Это не оплошность, а преступление, в СМИ представленое как госизмена. За их заслуги бойцам предоставили возможность без потерь выйти из переделки и выбрать дальнейший путь

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Гость

22:16:39 15-07-2023

Во блин сказанул. А на хрена тогда на ЧВК тратили миллиарды из бюджета. Это же тяжкое преступление. Где инициаторы и почему не арестованы????

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Гость

12:44:43 16-07-2023

Что значит вопрос про инициаторов?

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