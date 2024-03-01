Они рассказали, как оценивают рекордные вливания в экономику, озвученные президентом

01 марта 2024, 14:35, Анастасия Чебакова

Президент Владимир Путин / Фото: ТАСС

Послание президента можно рассматривать как стратегический план развития России в ближайшую шестилетку. А рекордные вливания во все сферы жизни, которые анонсировал президент, дадут толчок экономике, заявили amic.ru эксперты и политологи. Они рассказали, как относятся к амбициозным планам президента, и порассуждали – будут ли они вообще реализованы? Подробнее – читайте в материале amic.ru.

Алексей Чесноков, доцент кафедры частного права алтайского филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук, член Общественной палаты Алтайского края:

"Послание носило остро социальный характер: был сделан очень серьезный акцент на улучшение уровня и качества жизни населения, развитие регионов, сельских территорий, городов. Причем не просто обозначены конкретные проекты и национальные проекты, но и определено их финансирование. А это означает, что на всех уровнях данные направления согласованы, даны указания, процесс в рамках реализации уже запущен. Поэтому я не думаю, что цифры преувеличены. Да, траты кажутся большими, но они расписаны на шесть лет. Конечно, с учетом прогнозируемой инфляции к 2030 году мы получим другую сумму. С точки зрения мультипликатора траты дадут очень хороший прирост ВВП, они заставят экономику работать, что важно в условиях санкций.

Не может не радовать внимание к системе образования, уход от болонского процесса, который озвучил президент. Замечательные решения прозвучали в сфере здравоохранения, культуры, поддержке малого предпринимательства.

Я ожидал, что будут более подробно расписаны внешнеполитические аспекты развития России. Поставлены новые задачи, цели. Но все-таки это послание президента Федеральному собранию, народу России, а не зарубежным странам. Я думаю, задачи будут сформулированы и представлены в иных формах".

Ярослава Шашкова, доктор политических наук, профессор кафедры философии и политологии АлтГУ:

"Послание президента, как и ожидалось, носило программный характер. По сути, президент обозначал свои планы на следующий срок, до 2030 года. В выступлении он обозначил весь спектр направлений, которыми будет заниматься правительство следующие шесть лет. Ставились задачи проработать, обозначить, разработать. При этом в предыдущих выступлениях президент больше останавливался на текущих вопросах. Именно поэтому послание стоит рассматривать как некий стратегический документ.

Борьбу с бедностью, которую глава государства назвал одной из основных задач, можно рассматривать как отсылку к китайскому варианту развития страны: Китай тоже в свое время четко ставил аналогичную задачу. В целом это и другие направления – роботизация, повышение продолжительности жизни – соответствуют мировым задачам и связаны с обеспечением нормального стабильного развития общества.

Что касается трат на нацпроекты и другие направления, озвученные президентом, их можно рассматривать не как абсолютные цифры, а как индикатор приоритетности тех или иных направлений: куда направится больше, а куда меньше".

Константин Лукин, алтайский политтехнолог:

"За посланием президента следил весь мир, и ближайшие две-три недели оно будет центровой темой международной политики. Выступление было двухуровневым. С одной стороны, своим выступлением он опубличил, донес до населения свою предвыборную программу, с другой – поставил задачи правительству на ближайшие шесть лет. Это был своеобразный отчет: кто мы и куда идем.

В послании Путин выдал очень много сигналов: они были адресованы простым жителям, элитам, внешнему миру. Один из них – заявление о том, что в ближайшее время будут продемонстрированы тяжелые межконтинентальные ракеты "Сармат". Приводя в пример исторические события, он еще раз намекнул: "Происходит одно и то же, но ни чем хорошим оно никогда не заканчивалось. Мы готовы сесть за стол, но с нами, пожалуйста, как с равноправными, без своих условий".

Что касается миллиардных трат, которые анонсировал президент на новые проекты, то отмечу: многие объекты социальной, коммунальной и других инфраструктур – наследие советских времен, которые были построены 50 и более лет назад. Сейчас они все одномоментно нуждаются в обновлении. Все это и конвертировалось в нацпроекты. Будут ли реализованы такие амбициозные планы? Будут".