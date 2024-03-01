"Турбопатриоты ждали чего-то репрессивного". Алтайские депутаты – о послании Путина

Они рассказали, что сами хотели услышать от выступления президента

01 марта 2024, 13:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Kremlin.ru

Послание Владимира Путина Федеральному собранию стало самым продолжительным за всю историю и самым, пожалуй, щедрым на поручения. За два часа выступления глава государства "прошелся" едва ли не по каждой отрасли, остановился на острых проблемах и дал поручения на сумму не менее 7,5 трлн рублей. Что об этом думают алтайские депутаты – читайте в материале amic.ru.

Александр Молотов, глава фракции "Справедливая Россия – За правду" в Алтайском Заксобрании":

"Послание действительное важное, оно больше на перспективу. Многое из того, что президент говорил – очень амбициозно, суммы достаточно серьезные (кто-то уже в деньги начал переводить). Но это абсолютно правильно: цели должны быть масштабными и амбициозными.

Мне как председателю комитета по образованию и науке, конечно, больше всего запомнился блок, связанный с развитием науки и образования. Президент сообщил о планах к 2030 году построить 40 студенческих городков, выделить 120 млрд рублей на возведение и капитальный ремонт колледжей и техникумов; о повышении зарплат преподавателям фундаментальных дисциплин в вузах. Все это очень актуально для Алтайского края.

Президент говорил об искусственном интеллекте, необходимости решения кадровой проблемы, увеличении производительности труда. Именно этим послание меня зацепило. Мы должны развивать наше образование, науку. У нас есть для этого огромный советский фундамент, который, к сожалению, мы во многом чуть ли не разбазарили в 90-е. Задача сейчас – все это восстановить.

Может, турбопатриоты ожидали чего-то репрессивного, военных лагерей, но президент в очередной раз показал, что он гораздо прозорливее всех, он понимает, что специальная военная операция закончится и закончится победой. А сейчас мы должны думать о будущей России, о ее месте в новом мире".

Юрий Кропотин, зампредседателя АКЗС от КПРФ:

"Послание президента – протокол намерений. Как это будет реализовано – зависит от действий президента, которые он предпримет после своего переизбрания. В частности от того, будут ли кадровые изменения в составе правительства. Сегодня есть большие нарекания к решениям, принимаемым в финансовой системе, в промышленности.

Планы, озвученные президентом по развитию отечественных авиалайнеров, важные. По последним данным, слышал, работы по самолетостроению опять срываются, переносятся на 2026 год поставки самолетов МС-21. А это очень важное направление: страна большая, летать нам надо всем.

Серьезно стоит и проблема с народонаселением, которую обозначил президент. Страна действительно вымирает, в том числе Алтайский край.

К сожалению, не услышал вопросов по идеологии. Я считаю, что идеологическими направлениями должны быть, прежде всего, индустриализация страны и увеличение народонаселения. Если направить туда людские и финансовые ресурсы, будет серьезная подвижка".

Максим Банных, депутат АКЗС от "Единой России":

"Очень внимательно смотрел послание президента Федеральному собранию. Это ежегодное выступление главы нашего государства бывает всегда емким и насыщенным. Послание-2024 задало векторы развития до 2030 года. Это и дальнейшее укрепление суверенитета России и готовность отразить любую агрессию, и развитие технологической базы развития, и дальнейший рост промышленного и сельскохозяйственного производства, и новые программы развития регионов, и продвижение русского языка и русской культуры в страны СНГ и во всем мире, и многое-многое другое.

Как всегда, в послании был сильный социальный раздел, четко сформулированы планы государства по решению демографической проблемы, повышению рождаемости, поддержке многодетных семей. Для Алтайского края это очень актуально. Новый нацпроект "Семья" предусмотрит выделение дополнительных средств регионам, в которых коэффициент рождаемости ниже общероссийского, для дофинансирования собственных программ поддержки семей. Строительство новых спортивных объектов в малых городах по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" тоже более чем важно для нашего края. Выделение средств на строительство новых и капремонт давно построенных детских садов и школ, новая программа расселения аварийного жилья – это тоже то, что нужно для региона".

Евгения Боровикова, депутат АКЗС от "Справедливой России":

"Послание было беспрецедентным. Как мы и ожидали, поддержка семей с детьми стала одной из ключевых тем послания. Президент заявил, что это фундаментальный выбор России, что многодетная семья должна стать нормой общества и ориентиром государства. Это то, о чем постоянно говорит наша партия, и то, что необходимо для улучшения демографии и роста рождаемости. Этим целям будет служить новый нацпроект "Семья", о запуске которого заявил Владимир Путин. Президент сказал, что налоговая система несовершенна, и, думаю, неслучайно сказал, что налоговая система должна быть более справедливой. "Справедливая Россия – За правду" предлагает увеличить налоги на доходы физических лиц, которые получают сотни миллионов рублей в год".

Марина Понкрашева, депутат Барнаульской гордумы от "Единой России":

"Еще в начале своей речи Владимир Владимирович заявил, что будет говорить не только о ближайших планах, но и стратегических задачах. Владимир Владимирович предложил сформировать шестилетний финансовый план страны. Он отметил, что считает "необходимым уже сейчас не только готовить проект бюджета на очередную трехлетку. Но и верстать все основные расходы, инвестиции дальше 2030 года".

Одним словом, президент осветил все сферы жизни нашей страны, как вопросы внутренней политики, так были четко обозначены и внешние ориентиры.

И здесь важно обратить внимание на предложения, касающиеся внутренней политики, внутреннего развития России. Шла речь об экономике, туризме, сфере ЖКХ, транспорте, близкой мне социальной сфере.

Была поднята тема, которую мы очень ждали, а именно ремонт детских садов. Владимир Владимирович отметил, что программа их капитального ремонта стартует со следующего года. Мы очень хотели услышать о начале работы такой программы".