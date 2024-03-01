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Мощно и всеобъемлюще. Как оценили первые лица Алтайского края послание Путина?

В ходе послания президент дал поручений на сумму не менее 7,5 трлн рублей

01 марта 2024, 11:05, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

29 февраля президент Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Церемония оглашения прошла в Москве в Гостином Дворе, на ней присутствовала вся политическая элита страны: от членов правительства РФ до общественных деятелей, в числе них были и представители Алтайского края. Что думают первые лица региона о послании президента и поручений, который он дал (а их было немало) – в материале amic.ru.

Виктор Томенко, губернатор региона:

"Много внимания было уделено повышению уровня жизни в небольших населенных пунктах, что очень актуально для нашего региона. Например, новая программа "Земский работник культуры", которая будет запущена в стране по аналогии с "Земским доктором (фельдшером)", была в числе предложений от доверенных лиц президента на Алтае.

Все эти и многие другие озвученные сегодня вопросы уже сейчас – приоритеты нашей работы в Алтайском крае.

Благодаря нацпроектам, которые работают последние несколько лет по решению президента, в нашем крае значительно улучшились условия жизни. Это касается масштабных программ и действенных инструментов, позволивших нам активно строить и ремонтировать детские сады, школы, медучреждения, дороги.

Объявленные сегодня нацпроекты, среди которых "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры", "Экономика данных" и другие, позволят нам планомерно и поступательно двигаться дальше. Запрос на это сохраняется и у жителей нашего края, и у жителей страны в целом.

По решению президента, из федерального бюджета на все эти направления планируется выделить существенные средства. И наш край, безусловно, будет претендовать на поддержку по всем направлениям, чтобы изменения были заметны и в крупных городах Алтая, и в небольших селах. Работы нам предстоит много – но нет сомнений, что вместе мы справимся".

Вячеслав Франк, глава Барнаула:

"Президент озвучил важные для нашей страны решения. Это задачи для всех органов власти, то, над чем нам всем предстоит работать в ближайшие годы. Многие решения сформированы на основе предложений граждан нашей страны. Глава государства особое внимание уделил защите суверенитета России, сохранению человеческого капитала, поддержке семей с детьми, развитию образования, здравоохранения, повышению качества жизни людей. Особым решением стал запуск новых национальных проектов, каждый из которых положительно повлияет на развитие муниципалитетов.

Президент принял решение о строительстве и капитальном ремонте школ и детских садов, продлении нацпроекта "Жилье и городская среда", программ "Чистая вода" и "Чистый воздух", расселении из ветхого и аварийного жилья, социальной газификации, развитии общественного транспорта. Эти темы актуальны для Барнаула".

Президент России Владимир Путин на выступлении перед Федеральным собранием / Фото: kremlin.ru

Дорогие обещания. Что сказал президент Путин в послании Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием 29 февраля
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Александр Романенко, председатель АКЗС:

"Я бы сказал, что это не столько послание Федеральному собранию, сколько большая программа действий для всех органов власти. Представлен большой анализ деятельности правительства, президента в сегодняшних непростых международных условиях. Также прозвучал анализ международной обстановки.

Для нашего региона, где действительно низкие демографические показатели, будут выделены дополнительные федеральные средства. Сегодня были обозначены большие вопросы, связанные с продолжением работы по развитию бюджетной сферы, здравоохранения, образования, культуры. В этой части для нас замечательно, что программа ремонта школ и детских садов с 2025 года будет носить еще более объемный и предметный характер и должна полностью завершиться к 2030 году.

Лично меня послание еще раз вдохновило на дальнейшую работу. Нам еще предстоит провести глубокий анализ. По приезду в Алтайский край органы законодательной и исполнительной власти должны сформировать правовое поле, которое позволит нам совместно формировать программы развития для реализации новых национальных проектов, таких как "Семья", "Кадры", "Экономика данных" и других".

Денис Голобородько, зампредседателя АКЗС:

"Послание однозначно оправдало и в части тем превзошло ожидания. Президент затронул темы СВО и огромный спектр внутренних вопросов, которые уже решаются или будут реализованы в новых национальных проектах. Безусловно, самыми масштабными будут меры поддержки семей с детьми и развития демографии.

Для нашего региона особенно важны вопросы поддержки здравоохранения, образования. Образование это вообще сфера, которая волнует каждого. Поэтому в этом вопросе очень важна и поддержка педагогов, и развитие инфраструктуры. Все то, что сделает эту сферу более качественной. Программа капитального ремонта учреждений школьного и дошкольного образования позволит продолжить масштабную работу, которая уже ведется в крае.

Послание президента – это послание будущего. Не зря такая большая часть выступления была уделена теме поддержки молодежи, воспитанию кадров в важнейших отраслях. По сути, это поддержка тех, кто будет двигать страну вперед.

В послании есть четкие векторы развития регионов. В этой части важным считаю заявление об освобождении от части выплат инфраструктурных кредитов, а также программы комплексного развития муниципалитетов".

Наталья Кувшинова, сенатор:

"Послание президента, которое сам Владимир Владимирович Путин по праву назвал программой развития сильной, суверенной страны, слушала вместе с коллегами из Алтайского края. Вместе мы будем заниматься реализацией послания в нашем регионе. Предстоит большая работа на уровне законодательной и исполнительной власти. Будет запущено сразу несколько новых национальных проектов, направленных на поддержку семей, молодежи и старшего поколения, на повышение кадрового потенциала страны и цифровизацию всех сфер нашей жизни. Также будет снижена долговая нагрузка регионов, что позволит направить дополнительные средства на развитие наших городов и районов.

Уверена, такие масштабные планы направлены на то, чтобы Россия оставалась сильной и суверенной страной".

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Александр Терентьев, депутат Госдумы от "Справедливой России":

"Как и ожидал, Владимир Путин сформулировал миру разумную систему посылов. Спокойно, доходчиво, аргументированно он дал понять всем участникам международных отношений, что только при сильной России возможен прочный миропорядок. Будущего у однополярного мира нет. Поэтому наша страна будет защищать свой суверенитет по всем направлениям и формировать равную и неделимую безопасность.

Задача построения новой глобальной финансовой архитектуры, амбициозные планы по продвижению русского языка и культуры в зарубежье – это важное движение для обеспечения нашего влияния на комплекс глобальных социально-экономических отношений.

Ключевым моментом внутренней политики считаю определение президентом состава новой элиты страны – воины и труженики. Это те, кто сегодня борется с фашизмом, не жалея себя. Люди труда, которые болеют за страну, за единство народа, – учителя, врачи, граждане, вкладывающие душу в свое дело, а значит, и в развитие государства.

Важнейший момент послания – жесткая нацеленность на технологический и финансовый суверенитет. Реализация этих посылов будет иметь многозначительные благоприятные последствия для дальнейшего развития нашей страны".

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

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Даниил Бессарабов, депутат Госдумы от "Единой России":

"Для меня послание – не просто ежегодное политическое мероприятие. Это план Путина по развитию России на ближайшие шесть лет. Это программа сильной суверенной страны, которая уверенно смотрит будущее, и убежден, что это послание победы, ответ агрессивному западу, который хотел вовлечь нас в гонку вооружений. Но мы уйдем в гонку развития страны. Очень важно, что каждый пункт программы соткан в результате живого общения президента с жителями страны, молодежью, участниками военной операции, трудовыми коллективами, деятелями культуры, общественниками.

Конечно, потребуется много работы, много финансовых средств, но президент нас всех заверил, что все просчитано, и на это найдутся ресурсы. Главное, найти силы и упорство для выполнения поставленных важнейших задач.

Невысокие доходы граждан – острейшая проблема, именно с нее начал президент. С одной стороны, он сказал, как мы последовательно уже сегодня стараемся ее преодолеть, с другой – предложил четкий план мероприятий на последующие годы и поручил правительству поднять минимальный размер оплаты труда к 2030 году до 35 тысяч. Также в числе важных направлений работы – полная модернизация коммунальной инфраструктуры. Наши города не могут уже без этого жить. Это вопросы жизни и безопасности".

Юрий Шамков, председатель Общественной палаты региона:

"Послание было очень мощным и всеобъемлющим. Комплексный подход заявлен и в самих темах выступления, и в тех механизмах, которые предлагаются для реализации обозначенных направлений. Это касается всех аспектов жизни государства: развития международных отношений, экономики, гражданского общества. Послание пронизано уверенностью в том, что Россия способна адекватно реагировать на те вызовы, которые сегодня ей брошены.

В начале своего выступления президент отметил, что обороноспособность сегодня достигается благодаря новым, современным, прорывным технологиям, достигнутым в сфере вооружений. И ядерный щит державы служит надежной защитой от любых посягательств на свободу и суверенитет нашего государства. Владимир Владимирович подчеркнул особую роль в обществе тех, кто сегодня выполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Именно эти ребята – настоящая элита России. И предложение президента о формировании кадровой программы государственного управления "Время героев" – это не просто вопрос социализации военнослужащих. Это принципиальное изменение в сознании – сдвиг элит, переосмысление идеологических основ нашего общества".

Послание Федеральному собранию / Фото: ТАСС

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Комментарии 33

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гость

11:17:45 01-03-2024

Амик понимаем тебя (видимо установка с выше). Вы сегодня ,а может и завтра будете теперь доводить до сведения только эту информацию .Ну да очень важно,только скучно очень для наших горожан.

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Гость

11:34:05 01-03-2024

гость (11:17:45 01-03-2024) Амик понимаем тебя (видимо установка с выше). Вы сегодня ,а ... После плейбисцита ещё веселее будет

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Гость

12:05:06 01-03-2024

Гость (11:34:05 01-03-2024) После плейбисцита ещё веселее будет...
Тогда уж пишите плебейсцита! (шутка)

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Гость

12:32:16 01-03-2024

гость (11:17:45 01-03-2024) Амик понимаем тебя (видимо установка с выше). Вы сегодня ,а ... Тебе бы скандальчиков побольше, жареных фактов. Есть такие каналы на ТВ, смотри не отрываясь.

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Гость

11:18:40 01-03-2024

В такой обстановке думал будет посильней. Типа телеграммы Сталина

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Гость

11:21:50 01-03-2024

а они могли как будто как то по другому оценить

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Гость

11:28:02 01-03-2024

Гость (11:21:50 01-03-2024) а они могли как будто как то по другому оценить... у человека всегда есть выбор

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Гость

11:33:23 01-03-2024

Гость (11:28:02 01-03-2024) у человека всегда есть выбор... не в этой стране

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Гость

12:05:14 01-03-2024

Гость (11:33:23 01-03-2024) не в этой стране... А в какой стране ? В Хохляндии есть?

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Гость

13:54:29 01-03-2024

Гость (12:05:14 01-03-2024) А в какой стране ? В Хохляндии есть?... А вы больше других стран не знаете кроме хохляндии, переклинило?

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Гость

12:32:24 01-03-2024

Гость (11:33:23 01-03-2024) не в этой стране... В заокеанской наидемократичнейшей стране выбор есть: между 81-ти летним старикашкой и 77-ти летним миллиардером.Только на каждого из них иски в суды подаются.Потому что всё должно быть справедливо.И честно.И свободно.Если старикашка победит,то будет исполняться одна воля народа, а если миллиардер,то другая воля народа.Он пойдёт другим путём.И народ за ним.

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Гость

11:47:54 01-03-2024

Гость (11:28:02 01-03-2024) у человека всегда есть выбор... Так эти человеки свой выбор уже давно сделали.

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Гость

12:06:24 01-03-2024

Гость (11:47:54 01-03-2024) Так эти человеки свой выбор уже давно сделали. ... Как и ты свой. Твои комментарии здесь однотипны и узнаваемы. Политические взгляды а-ля ололёша тоже видны с первого взгляда.

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Гость

12:20:18 01-03-2024

Гость (12:06:24 01-03-2024) Как и ты свой. Твои комментарии здесь однотипны и узнаваемы.... И причем здесь мои взгляды? Мой комментарий о том, что люди у власти либо придерживаются тех же взглядов, что и оратор, либо не придерживаются, но вслух говорят иное, чтобы не вылететь из обоймы. Так что да, выбор они сделали. И ничего другого сказать не могут. Те, кто хотел, давно ушли в отставку.

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Гость

21:13:00 01-03-2024

Гость (12:06:24 01-03-2024) Как и ты свой. Твои комментарии здесь однотипны и узнаваемы.... Алексея сегодня похоронили, оставь покойного в покое.
Его дух останется с нами в наших мыслях, в наших поступках, в наших делах. То, что мы, каждый из нас, несём в мир, остаётся в нём и после нас. Навальный проповедовал любовь и свободу во всех их ипостасях. Это не может умереть.

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Гость

12:30:48 01-03-2024

Гость (11:28:02 01-03-2024) у человека всегда есть выбор...

Они его для себя давно сделали,эти "лица". (другой эпитет не пропустят)

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Гость

14:07:34 01-03-2024

Гость (11:28:02 01-03-2024) у человека всегда есть выбор... Так это у человека, а это чиновники

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Гость

11:41:18 01-03-2024

Всё, что надо помнить о годах "триумфального взмётывания с колен энергетической суперсверхдержавы" - это чем за 25 лет стал Китай и где теперь мы. Хотя, да, надо поизнать, что примерно 1 процент нашего населения живёт как при коммунизме, буквально купаясь в деньгах.

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Гость

12:07:05 01-03-2024

Гость (11:41:18 01-03-2024) Всё, что надо помнить о годах "триумфального взмётывания с к... Опять пенс... Где рассекающие удары НОАК??)))

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Гость

12:17:17 01-03-2024

Гость (12:07:05 01-03-2024) Опять пенс... Где рассекающие удары НОАК??)))... Про то, что о нас действительно думают в Китае и как к нам там действительно относятся, можно посмотреть очень интересное и познавательное видео на VK, если ввести в поисковике: Цзинь Цаньжун, профессор Института международных отношений Китайского народного университета про Китай, Россию и Америку. Точка зрения на сложившуюся ситуацию в мире изнутри Китая.

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Гость

12:23:48 01-03-2024

Гость (12:07:05 01-03-2024) Опять пенс... Где рассекающие удары НОАК??)))...
А что на личности переходить?Сам удачливый бизнесмен?И какую пользу приносишь кроме как себе брюхо набивать?

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Гость

14:07:30 01-03-2024

Гость (11:41:18 01-03-2024) Всё, что надо помнить о годах "триумфального взмётывания с к...
из Китая сделали фабрику отнюдь не потому что они такие умные и крутые. просто дешевый человеческий ресурс. а теперь ужаснулись сотворенному и не знают, что с этим делать. а Китай конечно возомнил из себя больше чем он представляет на самом деле. в общем не переоценивайте его. и новым гегемоном ему стать не удасться, что бы он сам о себе не напридумывал.

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Коля

11:52:43 01-03-2024

Как первые лица оценили это понятно... Пенсионерам даже не пообещали ниче. Про бедных россиян тож ничего.. И многое другое.. Первые лица и так живут неплохо.. И будут еще лучше

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Гость

13:20:03 01-03-2024

Коля (11:52:43 01-03-2024) Как первые лица оценили это понятно... Пенсионерам даже не п... пенсионеры результата не сделают, им и так копейки добавили с Нового года. Именно копейки. Если кто не понял, это просто сарказм горький сарказм, к сожалению.

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Гость

11:59:35 01-03-2024

Мощно и всеобъемлюще. Бурные аплодисменты.

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Гость

12:15:59 01-03-2024

Гость (11:59:35 01-03-2024) Мощно и всеобъемлюще. Бурные аплодисменты....
Все встают и идут в буфет.

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Гость

12:42:59 01-03-2024

Гость (11:59:35 01-03-2024) Мощно и всеобъемлюще. Бурные аплодисменты.... А в Китае,между тем,состоялся первый полёт беспилотного аэротакси - у нас только новые планы,цели и тезисы. Сколько их уже было!....?

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Гость

12:14:43 01-03-2024

Людей поневоле тянет проголосовать за мощного человека,который всё объемлет.

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Гость

13:22:08 01-03-2024

Гость (12:14:43 01-03-2024) Людей поневоле тянет проголосовать за мощного человека,котор... Кто он этот человек? В какой стране руководит?

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Гость

12:36:50 01-03-2024

А что там с майскими указами?Уже идёт перевыполнение?Неплохо бы отчитаться.

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Гость

12:49:59 01-03-2024

Гость (12:36:50 01-03-2024) А что там с майскими указами?Уже идёт перевыполнение?Неплохо... форматом не предусмотрено)

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Гость

15:10:20 01-03-2024

Гость (12:36:50 01-03-2024) А что там с майскими указами?Уже идёт перевыполнение?Неплохо... Вся и трагедия в том ,что мы не привыкли отчитываться об исполнении все посланий ,обещаний и т д,а говорить мы можем ,как брали ,так и берут банки за переводы коммунальных платежей и прочее , элементарный пример ,а пенсинонерам эти деньги ой как нужны .

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Гость

20:27:00 01-03-2024

У банкиров скоро новое заболевание будет - геморрой Баблова.

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