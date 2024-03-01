В ходе послания президент дал поручений на сумму не менее 7,5 трлн рублей

01 марта 2024, 11:05, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

29 февраля президент Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Церемония оглашения прошла в Москве в Гостином Дворе, на ней присутствовала вся политическая элита страны: от членов правительства РФ до общественных деятелей, в числе них были и представители Алтайского края. Что думают первые лица региона о послании президента и поручений, который он дал (а их было немало) – в материале amic.ru.

Виктор Томенко, губернатор региона:

"Много внимания было уделено повышению уровня жизни в небольших населенных пунктах, что очень актуально для нашего региона. Например, новая программа "Земский работник культуры", которая будет запущена в стране по аналогии с "Земским доктором (фельдшером)", была в числе предложений от доверенных лиц президента на Алтае.

Все эти и многие другие озвученные сегодня вопросы уже сейчас – приоритеты нашей работы в Алтайском крае.

Благодаря нацпроектам, которые работают последние несколько лет по решению президента, в нашем крае значительно улучшились условия жизни. Это касается масштабных программ и действенных инструментов, позволивших нам активно строить и ремонтировать детские сады, школы, медучреждения, дороги.

Объявленные сегодня нацпроекты, среди которых "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры", "Экономика данных" и другие, позволят нам планомерно и поступательно двигаться дальше. Запрос на это сохраняется и у жителей нашего края, и у жителей страны в целом.

По решению президента, из федерального бюджета на все эти направления планируется выделить существенные средства. И наш край, безусловно, будет претендовать на поддержку по всем направлениям, чтобы изменения были заметны и в крупных городах Алтая, и в небольших селах. Работы нам предстоит много – но нет сомнений, что вместе мы справимся".

Вячеслав Франк, глава Барнаула:

"Президент озвучил важные для нашей страны решения. Это задачи для всех органов власти, то, над чем нам всем предстоит работать в ближайшие годы. Многие решения сформированы на основе предложений граждан нашей страны. Глава государства особое внимание уделил защите суверенитета России, сохранению человеческого капитала, поддержке семей с детьми, развитию образования, здравоохранения, повышению качества жизни людей. Особым решением стал запуск новых национальных проектов, каждый из которых положительно повлияет на развитие муниципалитетов.

Президент принял решение о строительстве и капитальном ремонте школ и детских садов, продлении нацпроекта "Жилье и городская среда", программ "Чистая вода" и "Чистый воздух", расселении из ветхого и аварийного жилья, социальной газификации, развитии общественного транспорта. Эти темы актуальны для Барнаула".

Александр Романенко, председатель АКЗС:

"Я бы сказал, что это не столько послание Федеральному собранию, сколько большая программа действий для всех органов власти. Представлен большой анализ деятельности правительства, президента в сегодняшних непростых международных условиях. Также прозвучал анализ международной обстановки.

Для нашего региона, где действительно низкие демографические показатели, будут выделены дополнительные федеральные средства. Сегодня были обозначены большие вопросы, связанные с продолжением работы по развитию бюджетной сферы, здравоохранения, образования, культуры. В этой части для нас замечательно, что программа ремонта школ и детских садов с 2025 года будет носить еще более объемный и предметный характер и должна полностью завершиться к 2030 году.

Лично меня послание еще раз вдохновило на дальнейшую работу. Нам еще предстоит провести глубокий анализ. По приезду в Алтайский край органы законодательной и исполнительной власти должны сформировать правовое поле, которое позволит нам совместно формировать программы развития для реализации новых национальных проектов, таких как "Семья", "Кадры", "Экономика данных" и других".

Денис Голобородько, зампредседателя АКЗС:

"Послание однозначно оправдало и в части тем превзошло ожидания. Президент затронул темы СВО и огромный спектр внутренних вопросов, которые уже решаются или будут реализованы в новых национальных проектах. Безусловно, самыми масштабными будут меры поддержки семей с детьми и развития демографии.

Для нашего региона особенно важны вопросы поддержки здравоохранения, образования. Образование это вообще сфера, которая волнует каждого. Поэтому в этом вопросе очень важна и поддержка педагогов, и развитие инфраструктуры. Все то, что сделает эту сферу более качественной. Программа капитального ремонта учреждений школьного и дошкольного образования позволит продолжить масштабную работу, которая уже ведется в крае.

Послание президента – это послание будущего. Не зря такая большая часть выступления была уделена теме поддержки молодежи, воспитанию кадров в важнейших отраслях. По сути, это поддержка тех, кто будет двигать страну вперед.

В послании есть четкие векторы развития регионов. В этой части важным считаю заявление об освобождении от части выплат инфраструктурных кредитов, а также программы комплексного развития муниципалитетов".

Наталья Кувшинова, сенатор:

"Послание президента, которое сам Владимир Владимирович Путин по праву назвал программой развития сильной, суверенной страны, слушала вместе с коллегами из Алтайского края. Вместе мы будем заниматься реализацией послания в нашем регионе. Предстоит большая работа на уровне законодательной и исполнительной власти. Будет запущено сразу несколько новых национальных проектов, направленных на поддержку семей, молодежи и старшего поколения, на повышение кадрового потенциала страны и цифровизацию всех сфер нашей жизни. Также будет снижена долговая нагрузка регионов, что позволит направить дополнительные средства на развитие наших городов и районов.

Уверена, такие масштабные планы направлены на то, чтобы Россия оставалась сильной и суверенной страной".

Александр Терентьев, депутат Госдумы от "Справедливой России":

"Как и ожидал, Владимир Путин сформулировал миру разумную систему посылов. Спокойно, доходчиво, аргументированно он дал понять всем участникам международных отношений, что только при сильной России возможен прочный миропорядок. Будущего у однополярного мира нет. Поэтому наша страна будет защищать свой суверенитет по всем направлениям и формировать равную и неделимую безопасность.

Задача построения новой глобальной финансовой архитектуры, амбициозные планы по продвижению русского языка и культуры в зарубежье – это важное движение для обеспечения нашего влияния на комплекс глобальных социально-экономических отношений.

Ключевым моментом внутренней политики считаю определение президентом состава новой элиты страны – воины и труженики. Это те, кто сегодня борется с фашизмом, не жалея себя. Люди труда, которые болеют за страну, за единство народа, – учителя, врачи, граждане, вкладывающие душу в свое дело, а значит, и в развитие государства.

Важнейший момент послания – жесткая нацеленность на технологический и финансовый суверенитет. Реализация этих посылов будет иметь многозначительные благоприятные последствия для дальнейшего развития нашей страны".

Даниил Бессарабов, депутат Госдумы от "Единой России":

"Для меня послание – не просто ежегодное политическое мероприятие. Это план Путина по развитию России на ближайшие шесть лет. Это программа сильной суверенной страны, которая уверенно смотрит будущее, и убежден, что это послание победы, ответ агрессивному западу, который хотел вовлечь нас в гонку вооружений. Но мы уйдем в гонку развития страны. Очень важно, что каждый пункт программы соткан в результате живого общения президента с жителями страны, молодежью, участниками военной операции, трудовыми коллективами, деятелями культуры, общественниками.

Конечно, потребуется много работы, много финансовых средств, но президент нас всех заверил, что все просчитано, и на это найдутся ресурсы. Главное, найти силы и упорство для выполнения поставленных важнейших задач.

Невысокие доходы граждан – острейшая проблема, именно с нее начал президент. С одной стороны, он сказал, как мы последовательно уже сегодня стараемся ее преодолеть, с другой – предложил четкий план мероприятий на последующие годы и поручил правительству поднять минимальный размер оплаты труда к 2030 году до 35 тысяч. Также в числе важных направлений работы – полная модернизация коммунальной инфраструктуры. Наши города не могут уже без этого жить. Это вопросы жизни и безопасности".

Юрий Шамков, председатель Общественной палаты региона:

"Послание было очень мощным и всеобъемлющим. Комплексный подход заявлен и в самих темах выступления, и в тех механизмах, которые предлагаются для реализации обозначенных направлений. Это касается всех аспектов жизни государства: развития международных отношений, экономики, гражданского общества. Послание пронизано уверенностью в том, что Россия способна адекватно реагировать на те вызовы, которые сегодня ей брошены.

В начале своего выступления президент отметил, что обороноспособность сегодня достигается благодаря новым, современным, прорывным технологиям, достигнутым в сфере вооружений. И ядерный щит державы служит надежной защитой от любых посягательств на свободу и суверенитет нашего государства. Владимир Владимирович подчеркнул особую роль в обществе тех, кто сегодня выполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Именно эти ребята – настоящая элита России. И предложение президента о формировании кадровой программы государственного управления "Время героев" – это не просто вопрос социализации военнослужащих. Это принципиальное изменение в сознании – сдвиг элит, переосмысление идеологических основ нашего общества".