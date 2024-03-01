Мощно и всеобъемлюще. Как оценили первые лица Алтайского края послание Путина?
В ходе послания президент дал поручений на сумму не менее 7,5 трлн рублей
01 марта 2024, 11:05, ИА Амител
29 февраля президент Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Церемония оглашения прошла в Москве в Гостином Дворе, на ней присутствовала вся политическая элита страны: от членов правительства РФ до общественных деятелей, в числе них были и представители Алтайского края. Что думают первые лица региона о послании президента и поручений, который он дал (а их было немало) – в материале amic.ru.
Виктор Томенко, губернатор региона:
"Много внимания было уделено повышению уровня жизни в небольших населенных пунктах, что очень актуально для нашего региона. Например, новая программа "Земский работник культуры", которая будет запущена в стране по аналогии с "Земским доктором (фельдшером)", была в числе предложений от доверенных лиц президента на Алтае.
Все эти и многие другие озвученные сегодня вопросы уже сейчас – приоритеты нашей работы в Алтайском крае.
Благодаря нацпроектам, которые работают последние несколько лет по решению президента, в нашем крае значительно улучшились условия жизни. Это касается масштабных программ и действенных инструментов, позволивших нам активно строить и ремонтировать детские сады, школы, медучреждения, дороги.
Объявленные сегодня нацпроекты, среди которых "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры", "Экономика данных" и другие, позволят нам планомерно и поступательно двигаться дальше. Запрос на это сохраняется и у жителей нашего края, и у жителей страны в целом.
По решению президента, из федерального бюджета на все эти направления планируется выделить существенные средства. И наш край, безусловно, будет претендовать на поддержку по всем направлениям, чтобы изменения были заметны и в крупных городах Алтая, и в небольших селах. Работы нам предстоит много – но нет сомнений, что вместе мы справимся".
Вячеслав Франк, глава Барнаула:
"Президент озвучил важные для нашей страны решения. Это задачи для всех органов власти, то, над чем нам всем предстоит работать в ближайшие годы. Многие решения сформированы на основе предложений граждан нашей страны. Глава государства особое внимание уделил защите суверенитета России, сохранению человеческого капитала, поддержке семей с детьми, развитию образования, здравоохранения, повышению качества жизни людей. Особым решением стал запуск новых национальных проектов, каждый из которых положительно повлияет на развитие муниципалитетов.
Президент принял решение о строительстве и капитальном ремонте школ и детских садов, продлении нацпроекта "Жилье и городская среда", программ "Чистая вода" и "Чистый воздух", расселении из ветхого и аварийного жилья, социальной газификации, развитии общественного транспорта. Эти темы актуальны для Барнаула".
Александр Романенко, председатель АКЗС:
"Я бы сказал, что это не столько послание Федеральному собранию, сколько большая программа действий для всех органов власти. Представлен большой анализ деятельности правительства, президента в сегодняшних непростых международных условиях. Также прозвучал анализ международной обстановки.
Для нашего региона, где действительно низкие демографические показатели, будут выделены дополнительные федеральные средства. Сегодня были обозначены большие вопросы, связанные с продолжением работы по развитию бюджетной сферы, здравоохранения, образования, культуры. В этой части для нас замечательно, что программа ремонта школ и детских садов с 2025 года будет носить еще более объемный и предметный характер и должна полностью завершиться к 2030 году.
Лично меня послание еще раз вдохновило на дальнейшую работу. Нам еще предстоит провести глубокий анализ. По приезду в Алтайский край органы законодательной и исполнительной власти должны сформировать правовое поле, которое позволит нам совместно формировать программы развития для реализации новых национальных проектов, таких как "Семья", "Кадры", "Экономика данных" и других".
Денис Голобородько, зампредседателя АКЗС:
"Послание однозначно оправдало и в части тем превзошло ожидания. Президент затронул темы СВО и огромный спектр внутренних вопросов, которые уже решаются или будут реализованы в новых национальных проектах. Безусловно, самыми масштабными будут меры поддержки семей с детьми и развития демографии.
Для нашего региона особенно важны вопросы поддержки здравоохранения, образования. Образование это вообще сфера, которая волнует каждого. Поэтому в этом вопросе очень важна и поддержка педагогов, и развитие инфраструктуры. Все то, что сделает эту сферу более качественной. Программа капитального ремонта учреждений школьного и дошкольного образования позволит продолжить масштабную работу, которая уже ведется в крае.
Послание президента – это послание будущего. Не зря такая большая часть выступления была уделена теме поддержки молодежи, воспитанию кадров в важнейших отраслях. По сути, это поддержка тех, кто будет двигать страну вперед.
В послании есть четкие векторы развития регионов. В этой части важным считаю заявление об освобождении от части выплат инфраструктурных кредитов, а также программы комплексного развития муниципалитетов".
Наталья Кувшинова, сенатор:
"Послание президента, которое сам Владимир Владимирович Путин по праву назвал программой развития сильной, суверенной страны, слушала вместе с коллегами из Алтайского края. Вместе мы будем заниматься реализацией послания в нашем регионе. Предстоит большая работа на уровне законодательной и исполнительной власти. Будет запущено сразу несколько новых национальных проектов, направленных на поддержку семей, молодежи и старшего поколения, на повышение кадрового потенциала страны и цифровизацию всех сфер нашей жизни. Также будет снижена долговая нагрузка регионов, что позволит направить дополнительные средства на развитие наших городов и районов.
Уверена, такие масштабные планы направлены на то, чтобы Россия оставалась сильной и суверенной страной".
Александр Терентьев, депутат Госдумы от "Справедливой России":
"Как и ожидал, Владимир Путин сформулировал миру разумную систему посылов. Спокойно, доходчиво, аргументированно он дал понять всем участникам международных отношений, что только при сильной России возможен прочный миропорядок. Будущего у однополярного мира нет. Поэтому наша страна будет защищать свой суверенитет по всем направлениям и формировать равную и неделимую безопасность.
Задача построения новой глобальной финансовой архитектуры, амбициозные планы по продвижению русского языка и культуры в зарубежье – это важное движение для обеспечения нашего влияния на комплекс глобальных социально-экономических отношений.
Ключевым моментом внутренней политики считаю определение президентом состава новой элиты страны – воины и труженики. Это те, кто сегодня борется с фашизмом, не жалея себя. Люди труда, которые болеют за страну, за единство народа, – учителя, врачи, граждане, вкладывающие душу в свое дело, а значит, и в развитие государства.
Важнейший момент послания – жесткая нацеленность на технологический и финансовый суверенитет. Реализация этих посылов будет иметь многозначительные благоприятные последствия для дальнейшего развития нашей страны".
Даниил Бессарабов, депутат Госдумы от "Единой России":
"Для меня послание – не просто ежегодное политическое мероприятие. Это план Путина по развитию России на ближайшие шесть лет. Это программа сильной суверенной страны, которая уверенно смотрит будущее, и убежден, что это послание победы, ответ агрессивному западу, который хотел вовлечь нас в гонку вооружений. Но мы уйдем в гонку развития страны. Очень важно, что каждый пункт программы соткан в результате живого общения президента с жителями страны, молодежью, участниками военной операции, трудовыми коллективами, деятелями культуры, общественниками.
Конечно, потребуется много работы, много финансовых средств, но президент нас всех заверил, что все просчитано, и на это найдутся ресурсы. Главное, найти силы и упорство для выполнения поставленных важнейших задач.
Невысокие доходы граждан – острейшая проблема, именно с нее начал президент. С одной стороны, он сказал, как мы последовательно уже сегодня стараемся ее преодолеть, с другой – предложил четкий план мероприятий на последующие годы и поручил правительству поднять минимальный размер оплаты труда к 2030 году до 35 тысяч. Также в числе важных направлений работы – полная модернизация коммунальной инфраструктуры. Наши города не могут уже без этого жить. Это вопросы жизни и безопасности".
Юрий Шамков, председатель Общественной палаты региона:
"Послание было очень мощным и всеобъемлющим. Комплексный подход заявлен и в самих темах выступления, и в тех механизмах, которые предлагаются для реализации обозначенных направлений. Это касается всех аспектов жизни государства: развития международных отношений, экономики, гражданского общества. Послание пронизано уверенностью в том, что Россия способна адекватно реагировать на те вызовы, которые сегодня ей брошены.
В начале своего выступления президент отметил, что обороноспособность сегодня достигается благодаря новым, современным, прорывным технологиям, достигнутым в сфере вооружений. И ядерный щит державы служит надежной защитой от любых посягательств на свободу и суверенитет нашего государства. Владимир Владимирович подчеркнул особую роль в обществе тех, кто сегодня выполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Именно эти ребята – настоящая элита России. И предложение президента о формировании кадровой программы государственного управления "Время героев" – это не просто вопрос социализации военнослужащих. Это принципиальное изменение в сознании – сдвиг элит, переосмысление идеологических основ нашего общества".
11:17:45 01-03-2024
Амик понимаем тебя (видимо установка с выше). Вы сегодня ,а может и завтра будете теперь доводить до сведения только эту информацию .Ну да очень важно,только скучно очень для наших горожан.
11:34:05 01-03-2024
гость (11:17:45 01-03-2024) Амик понимаем тебя (видимо установка с выше). Вы сегодня ,а ... После плейбисцита ещё веселее будет
12:05:06 01-03-2024
Гость (11:34:05 01-03-2024) После плейбисцита ещё веселее будет...
Тогда уж пишите плебейсцита! (шутка)
12:32:16 01-03-2024
гость (11:17:45 01-03-2024) Амик понимаем тебя (видимо установка с выше). Вы сегодня ,а ... Тебе бы скандальчиков побольше, жареных фактов. Есть такие каналы на ТВ, смотри не отрываясь.
11:18:40 01-03-2024
В такой обстановке думал будет посильней. Типа телеграммы Сталина
11:21:50 01-03-2024
а они могли как будто как то по другому оценить
11:28:02 01-03-2024
Гость (11:21:50 01-03-2024) а они могли как будто как то по другому оценить... у человека всегда есть выбор
11:33:23 01-03-2024
Гость (11:28:02 01-03-2024) у человека всегда есть выбор... не в этой стране
12:05:14 01-03-2024
Гость (11:33:23 01-03-2024) не в этой стране... А в какой стране ? В Хохляндии есть?
13:54:29 01-03-2024
Гость (12:05:14 01-03-2024) А в какой стране ? В Хохляндии есть?... А вы больше других стран не знаете кроме хохляндии, переклинило?
12:32:24 01-03-2024
Гость (11:33:23 01-03-2024) не в этой стране... В заокеанской наидемократичнейшей стране выбор есть: между 81-ти летним старикашкой и 77-ти летним миллиардером.Только на каждого из них иски в суды подаются.Потому что всё должно быть справедливо.И честно.И свободно.Если старикашка победит,то будет исполняться одна воля народа, а если миллиардер,то другая воля народа.Он пойдёт другим путём.И народ за ним.
11:47:54 01-03-2024
Гость (11:28:02 01-03-2024) у человека всегда есть выбор... Так эти человеки свой выбор уже давно сделали.
12:06:24 01-03-2024
Гость (11:47:54 01-03-2024) Так эти человеки свой выбор уже давно сделали. ... Как и ты свой. Твои комментарии здесь однотипны и узнаваемы. Политические взгляды а-ля ололёша тоже видны с первого взгляда.
12:20:18 01-03-2024
Гость (12:06:24 01-03-2024) Как и ты свой. Твои комментарии здесь однотипны и узнаваемы.... И причем здесь мои взгляды? Мой комментарий о том, что люди у власти либо придерживаются тех же взглядов, что и оратор, либо не придерживаются, но вслух говорят иное, чтобы не вылететь из обоймы. Так что да, выбор они сделали. И ничего другого сказать не могут. Те, кто хотел, давно ушли в отставку.
21:13:00 01-03-2024
Гость (12:06:24 01-03-2024) Как и ты свой. Твои комментарии здесь однотипны и узнаваемы.... Алексея сегодня похоронили, оставь покойного в покое.
Его дух останется с нами в наших мыслях, в наших поступках, в наших делах. То, что мы, каждый из нас, несём в мир, остаётся в нём и после нас. Навальный проповедовал любовь и свободу во всех их ипостасях. Это не может умереть.
12:30:48 01-03-2024
Гость (11:28:02 01-03-2024) у человека всегда есть выбор...
Они его для себя давно сделали,эти "лица". (другой эпитет не пропустят)
14:07:34 01-03-2024
Гость (11:28:02 01-03-2024) у человека всегда есть выбор... Так это у человека, а это чиновники
11:41:18 01-03-2024
Всё, что надо помнить о годах "триумфального взмётывания с колен энергетической суперсверхдержавы" - это чем за 25 лет стал Китай и где теперь мы. Хотя, да, надо поизнать, что примерно 1 процент нашего населения живёт как при коммунизме, буквально купаясь в деньгах.
12:07:05 01-03-2024
Гость (11:41:18 01-03-2024) Всё, что надо помнить о годах "триумфального взмётывания с к... Опять пенс... Где рассекающие удары НОАК??)))
12:17:17 01-03-2024
Гость (12:07:05 01-03-2024) Опять пенс... Где рассекающие удары НОАК??)))... Про то, что о нас действительно думают в Китае и как к нам там действительно относятся, можно посмотреть очень интересное и познавательное видео на VK, если ввести в поисковике: Цзинь Цаньжун, профессор Института международных отношений Китайского народного университета про Китай, Россию и Америку. Точка зрения на сложившуюся ситуацию в мире изнутри Китая.
12:23:48 01-03-2024
Гость (12:07:05 01-03-2024) Опять пенс... Где рассекающие удары НОАК??)))...
А что на личности переходить?Сам удачливый бизнесмен?И какую пользу приносишь кроме как себе брюхо набивать?
14:07:30 01-03-2024
Гость (11:41:18 01-03-2024) Всё, что надо помнить о годах "триумфального взмётывания с к...
из Китая сделали фабрику отнюдь не потому что они такие умные и крутые. просто дешевый человеческий ресурс. а теперь ужаснулись сотворенному и не знают, что с этим делать. а Китай конечно возомнил из себя больше чем он представляет на самом деле. в общем не переоценивайте его. и новым гегемоном ему стать не удасться, что бы он сам о себе не напридумывал.
11:52:43 01-03-2024
Как первые лица оценили это понятно... Пенсионерам даже не пообещали ниче. Про бедных россиян тож ничего.. И многое другое.. Первые лица и так живут неплохо.. И будут еще лучше
13:20:03 01-03-2024
Коля (11:52:43 01-03-2024) Как первые лица оценили это понятно... Пенсионерам даже не п... пенсионеры результата не сделают, им и так копейки добавили с Нового года. Именно копейки. Если кто не понял, это просто сарказм горький сарказм, к сожалению.
11:59:35 01-03-2024
Мощно и всеобъемлюще. Бурные аплодисменты.
12:15:59 01-03-2024
Гость (11:59:35 01-03-2024) Мощно и всеобъемлюще. Бурные аплодисменты....
Все встают и идут в буфет.
12:42:59 01-03-2024
Гость (11:59:35 01-03-2024) Мощно и всеобъемлюще. Бурные аплодисменты.... А в Китае,между тем,состоялся первый полёт беспилотного аэротакси - у нас только новые планы,цели и тезисы. Сколько их уже было!....?
12:14:43 01-03-2024
Людей поневоле тянет проголосовать за мощного человека,который всё объемлет.
13:22:08 01-03-2024
Гость (12:14:43 01-03-2024) Людей поневоле тянет проголосовать за мощного человека,котор... Кто он этот человек? В какой стране руководит?
12:36:50 01-03-2024
А что там с майскими указами?Уже идёт перевыполнение?Неплохо бы отчитаться.
12:49:59 01-03-2024
Гость (12:36:50 01-03-2024) А что там с майскими указами?Уже идёт перевыполнение?Неплохо... форматом не предусмотрено)
15:10:20 01-03-2024
Гость (12:36:50 01-03-2024) А что там с майскими указами?Уже идёт перевыполнение?Неплохо... Вся и трагедия в том ,что мы не привыкли отчитываться об исполнении все посланий ,обещаний и т д,а говорить мы можем ,как брали ,так и берут банки за переводы коммунальных платежей и прочее , элементарный пример ,а пенсинонерам эти деньги ой как нужны .
20:27:00 01-03-2024
У банкиров скоро новое заболевание будет - геморрой Баблова.