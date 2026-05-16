Рассказываем о главных ювелирных трендах этого года

16 мая 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGB6wRs

Обручальные кольца / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Предложение руки и сердца — одно из самых волнительных и судьбоносных событий в жизни любой пары. В этот момент время замирает, а главным физическим воплощением обещания вечной любви становится кольцо. Выбирая помолвочные кольца , современные пары все чаще ориентируются не на консервативные стандарты, а на собственный стиль, комфорт и актуальные тенденции. Рассказываем, как правильно выбрать "то самое" кольцо и что в целом диктует ювелирная мода в 2026 году.

Фантазийные огранки

Круглый бриллиант классической огранки (57 граней) долгие годы оставался самым востребованным и безопасным выбором. Однако в 2026 году балом правят фантазийные формы. На первый план выходят вытянутые силуэты: "овал", "груша" (капля) и "маркиз". Они визуально удлиняют пальцы, делая кисть более изящной, а также кажутся крупнее круглых камней того же каратного веса.

Романтика в квадрате

Кольца с двумя центральными камнями, дизайн которых был придуман еще Наполеоном Бонапартом для Жозефины, переживают невероятный ренессанс. В 2026 году концепция стала еще смелее. Дизайнеры комбинируют совершенно разные по форме и цвету камни: например, бесцветный бриллиант огранки "груша" и насыщенный синий сапфир огранки "изумруд". Это символизирует союз двух разных личностей, объединившихся в гармоничную пару.

Цветные драгоценные камни

Бесцветные бриллианты все чаще уступают место цветным камням. В 2026 году самыми желанными стали кольца с персиковыми и розовыми морганитами, льдисто-голубыми аквамаринами, а также благородными изумрудами. Не теряют позиций и фантазийные бриллианты: желтые, коньячные и редкие розовые оттенки становятся символом исключительного статуса и тонкого вкуса.

Широкие шинки и массивный металл

Если в предыдущее десятилетие в моде были ультратонкие, едва заметные оправы, призванные акцентировать внимание на камне, то 2026 год возвращает моду на массивность. Широкие кольца из гладкого или текстурированного золота выглядят современно, гендерно-нейтрально и идеально подходят для активного повседневного ношения, так как камень надежно защищен от ударов.

Скрытый ореол

Для тех, кто предпочитает утонченную классику, но хочет добавить изюминку, ювелиры предлагают скрытый ореол. Сверху такое кольцо выглядит как традиционный солитер (один камень), но если посмотреть на него сбоку, под центральным камнем открывается тонкая сверкающая дорожка из микробриллиантов. Это деталь "для своих", секрет, о котором знает только носительница кольца.

Биметалл

Правило "не носить золото и серебро вместе" окончательно стерто из учебников стиля. В дизайне помолвочных колец 2026 года активно используют сочетание платины (или белого золота) с желтым или розовым золотом. Крапаны (лапки), удерживающие камень, часто делают белыми, чтобы металл не бросал желтый рефлекс на бриллиант, а сама шинка кольца отливается из теплого желтого металла.

ИП Язова Галина Валерьевна

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