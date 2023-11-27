"Цветы для мам": партия "Новые люди" поздравила женщин Барнаула с Днем матери
Активисты выразили благодарность женщинам за их нелегкий труд и заботу о своих семьях
27 ноября 2023, 14:00, ИА Амител
Вчера россияне отметили День матери – один из самых трогательных дней в году. В преддверии этого праздника активисты партии "Новые люди", объединившись с общественным проектом "Городской патруль", поздравили жительниц Барнаула цветами и открытками с теплыми пожеланиями.
Площадкой для поздравления стал ТРК "Сити-центр". Активисты поздравили 70 посетительниц и работниц торгового центра.
На площадке работал фотограф. Все желающие могли бесплатно сфотографироваться, чтобы запечатлеть приятные эмоции от неожиданного поздравления.
"Своей акцией мы хотели выразить благодарность женщинам за их нелегкий труд и заботу о своих семьях. Каждой девушке приятно получить внимание и теплые слова, даже если ей предстоит стать мамой только в будущем", – отметил участник акции Иван Нечаев.
Все женщины были рады неожиданному поздравлению и подарили активистам милые улыбки и теплые слова благодарности.
"Новые люди" считают, что сегодня, в условиях стремления России к улучшению демографической ситуации, как никогда важно уделять внимание праздникам, связанным с институтом семьи.
14:04:53 27-11-2023
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