"Цветы для мам": партия "Новые люди" поздравила женщин Барнаула с Днем матери

Активисты выразили благодарность женщинам за их нелегкий труд и заботу о своих семьях

27 ноября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: партия "Новые люди"

Вчера россияне отметили День матери – один из самых трогательных дней в году. В преддверии этого праздника активисты партии "Новые люди", объединившись с общественным проектом "Городской патруль", поздравили жительниц Барнаула цветами и открытками с теплыми пожеланиями.

Площадкой для поздравления стал ТРК "Сити-центр". Активисты поздравили 70 посетительниц и работниц торгового центра.

На площадке работал фотограф. Все желающие могли бесплатно сфотографироваться, чтобы запечатлеть приятные эмоции от неожиданного поздравления.

"Своей акцией мы хотели выразить благодарность женщинам за их нелегкий труд и заботу о своих семьях. Каждой девушке приятно получить внимание и теплые слова, даже если ей предстоит стать мамой только в будущем", – отметил участник акции Иван Нечаев.

Все женщины были рады неожиданному поздравлению и подарили активистам милые улыбки и теплые слова благодарности.

"Новые люди" считают, что сегодня, в условиях стремления России к улучшению демографической ситуации, как никогда важно уделять внимание праздникам, связанным с институтом семьи.