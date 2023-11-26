Виктор Томенко поздравил жительниц Алтайского края с Днем матери
Глава региона отметил, что каждый найдет возможность сказать маме нужные слова
26 ноября 2023, 14:45, ИА Амител
Телеграм-канал Виктора Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жительниц Алтайского края с Днем матери. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.
"Наши мамы приводят нас в этот мир, открывают его нам и делают вместе с нами первые шаги. Они заботятся о нас, оберегают и воспитывают нас, учат тому, что такое хорошо и что такое плохо. И, конечно, любят нас так, как могут любить только мамы", – написал Томенко.
Глава региона отметил, что в этот день каждый сможет найти теплые слова для своих мам и низко им поклониться.
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