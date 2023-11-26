Глава региона отметил, что каждый найдет возможность сказать маме нужные слова

26 ноября 2023, 14:45, ИА Амител

Телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жительниц Алтайского края с Днем матери. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Наши мамы приводят нас в этот мир, открывают его нам и делают вместе с нами первые шаги. Они заботятся о нас, оберегают и воспитывают нас, учат тому, что такое хорошо и что такое плохо. И, конечно, любят нас так, как могут любить только мамы", – написал Томенко.

Глава региона отметил, что в этот день каждый сможет найти теплые слова для своих мам и низко им поклониться.