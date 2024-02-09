"Да хрен его знает": Путин оценил действия британского экс-премьера на Украине
Полтора года назад Борис Джонсон "приказал" Украине отказаться от переговоров и воевать
09 февраля 2024, 10:20, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что конфликт на Украине можно было остановить практически сразу, но бывший премьер Британии Борис Джонсон "приказал" Украине воевать, сообщает РИА Новости.
Путин отметил, что Джонсон потребовал от Украины отказаться от переговоров с Россией, и в итоге власти подчинились.
"Это нелепо и очень, как бы сказать, печально. Потому что, как сказал господин Арахамия, "мы еще полтора года назад могли прекратить эти боевые действия, прекратить эту войну, но нас англичане уговорили, и мы от этого отказались". Где теперь господин Джонсон? А война продолжается", – отметил президент России.
Карлсон спросил, зачем Джонсон это сделал.
"Да хрен его знает. Я сам этого не понимаю. Почему-то у всех была иллюзия, что Россию можно победить на поле боя. Из-за высокомерия, от чистого сердца, но не от большого ума", – ответил Путин.
Ранее Путин назвал придурками власти Украины из-за отказа от переговоров с Россией.
10:41:43 09-02-2024
Можно ли избежать сотен тысяч погибших?Да хрен его знает,понятия не имею,спросите у англичанина джонсона.
14:15:22 09-02-2024
Гость (10:41:43 09-02-2024) Можно ли избежать сотен тысяч погибших?Да хрен его знает,пон... я оскорблен Вашим комментарием. Направлю по вашему доводу соответствующий запрос
10:56:31 09-02-2024
Зачем Джонсон вкрутил в ухо наркоману, чтобы он не полписывал мир? А вот действительно, хрен его, этого Бориса, знает. Что он выкружил кроме денег для ВПК Запада и смертей сотен тысяч хохлов? Наверное лично ему какой то процент упал на карман.
11:01:31 09-02-2024
Гость (10:56:31 09-02-2024) Зачем Джонсон вкрутил в ухо наркоману, чтобы он не полписыва... Тут явно прослеживается связь между англичанином и евреем.А между русскими и украинцами никак не прослеживается.Будем наблюдать.
12:00:08 09-02-2024
защитник русского языка
12:06:56 09-02-2024
Где теперь господин Джонсон? --- Да хрен его знает
06:41:38 10-02-2024
А меня поразило спокойствие украинцев на слова Джонсона, что Запад будет помогать воевать украинцев с РОссией до последнего украинца.Эти слова - суть политики Запада по отношению к славянам, да и вообще к другим странам мира.Иногда кажется, то, что сделали англосаксы, пиндосы, голландцы, французы, испанцы с другими странами в прошлые столетия, они не имеют права существования на этой Божеской Земле, он бы не допустил колониализма, продолжавшегося сотни лет и уничтожения народов. Если бы Бог точно был.Или инопланетяне.Или вообще, какой-либо Создатель.