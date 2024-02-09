"Да хрен его знает": Путин оценил действия британского экс-премьера на Украине

Полтора года назад Борис Джонсон "приказал" Украине отказаться от переговоров и воевать

09 февраля 2024, 10:20, ИА Амител

Борис Джонсон / Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что конфликт на Украине можно было остановить практически сразу, но бывший премьер Британии Борис Джонсон "приказал" Украине воевать, сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что Джонсон потребовал от Украины отказаться от переговоров с Россией, и в итоге власти подчинились.

"Это нелепо и очень, как бы сказать, печально. Потому что, как сказал господин Арахамия, "мы еще полтора года назад могли прекратить эти боевые действия, прекратить эту войну, но нас англичане уговорили, и мы от этого отказались". Где теперь господин Джонсон? А война продолжается", – отметил президент России.

Карлсон спросил, зачем Джонсон это сделал.

"Да хрен его знает. Я сам этого не понимаю. Почему-то у всех была иллюзия, что Россию можно победить на поле боя. Из-за высокомерия, от чистого сердца, но не от большого ума", – ответил Путин.

Ранее Путин назвал придурками власти Украины из-за отказа от переговоров с Россией.