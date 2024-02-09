Интервью с Путиным длилось более двух часов

09 февраля 2024, 08:00, Антон Дегтярев

Интервью Такена Карлсона с Путиным/ Скриншот из видео

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно вышло утром 9 февраля. Такер спрашивал Путина в основном о конфликте на Украине и об отношениях с США. В режиме онлайн разговор главы государства с журналистом в запрещенной и экстремистской соцсети X смотрели более 15 млн человек. Amic.ru собрал главное, о чем говорил Путин.

Предпосылки украинского кризиса

Начался разговор с темы Украины, ставшей главной во всей беседе. Путин решил дать "маленькую историческую справку", которая, правда, заняла около 30 минут. Он рассказал о том, как складывалось Российское государство с центром в Москве, но южная его часть стремилась к Литовскому княжеству, позже она оказалась в составе Польско-Литовского государства.

Идеи украинизации же продвигали австрийцы в преддверии Первой мировой войны, сказал Путин. А при формировании Советского Союза большевики создали советскую Украину, которой ранее не существовало, напомнил президент. И советская Украина получила множество территорий, "которые не имели к ней никакого отношения", отметил Путин. И большевики занимались украинизацией, сказал он. После войны же Украина получила часть польских, венгерских и румынских территорий. Поэтому Путин назвал Украину "искусственным государством", созданным по воле Иосифа Сталина.

Путин даже принес на интервью папку с копиями писем Богдана Хмельницкого, где он просил Москву взять под свой контроль часть русских земель, которые называются Украиной. А слово "украинец" изначально обозначало человека, который живет на окраине государства.

После развала СССР же Украина получила от России территориальные подарки "с барского плеча", отметил Путин.

Такер Карлсон на интервью с Путиным / Скриншот из видео

Карлсон спросил, имеет ли Венгрия право на возвращение украинских территорий. Путин ответил, что не разговаривал по этому поводу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Однако подчеркнул, что венгры Украины "хотят вернуться на свою историческую родину".

Путин напомнил, что по Декларации независимости Украина должна была быть нейтральным государством, а в 2008 году перед ней "открылись двери НАТО", о чем никто ранее не договаривался.

Когда же встал вопрос об ассоциации Украины с Евросоюзом, Россия отнеслась к этому лояльно, отметил Путин. Однако затем выяснилось, что Украина должна была открыть границы перед Европой, и товары из Европы хлынули бы на российский рынок. Тогда Россия решила закрыть таможенные границы с Украиной, и Янукович "начал считать, сколько Украина выиграет и сколько потеряет". Тогда украинская оппозиция приступила к активным деструктивным действиям, поддержанным Западом, и дошло до госпереворота на Украине.

При этом США просили Россию "успокоить Януковича", что они и сделали, – Янукович не применил ни армии, ни полиции, отметил он. Но в Киеве все равно произошел переворот. И после него Россия была вынуждена взять Крым под свою защиту, так как для него возникла угроза.

Война в Донбассе же в 2014 году началась, когда украинские власти стали применять авиацию и артиллерию против обычных граждан. Сама Россия была готова, чтобы Донбасс вернулся в состав Украины, сказал Путин. Он думал, что постепенно территории "вернутся в хозяйственную жизнь, в общую социальную среду" и все "постепенно срастется".

Владимир Путин на интервью Такеру Карлсону / Фото: скриншот из видео

Спецоперация на Украине

Что касается текущих боевых действий, Путин напомнил, что Россия ни на кого не нападает, а защищает себя и своих людей.

Никто не хотел решать украинский вопрос только с помощью военной силы, сказал Путин. И спецоперация на Украине – только попытка прекратить военный конфликт, развязанный Киевом еще в 2014 году. Кроме того, власти Украины заявили, что не будут выполнять Минские соглашения. И если бы они выполняли эти соглашения, ситуация бы могла стабилизироваться, сказал Путин.

Пока целей спецоперации Россия не достигла, подчеркнул Путин, так как одной из целей спецоперации является денацификация. И президент Украины Зеленский в канадском парламенте "аплодирует нацисту", сказал Путин. Также свою идентичность после развала СССР Украина начала строить на образах Бандеры и Шухевича, которые сотрудничали с Гитлером и уничтожали русских, евреев и поляков, сказал Путин.

По словам Путина, Россия многократно предлагала решить проблемы, возникшие на Украине, мирным путем, но никто ее не слушал. И параллельно с этим шло "освоение этой территории натовскими военными структурами под видом различных центров по подготовке и переподготовке кадров". Путин назвал эти "центры" военными базами.

Также Путин напомнил о том, что Киев решил признать русских нетитульной нацией и ограничить их в правах.

Когда к власти пришел Зеленский, он решил не ссориться с неонацистами и националистами, сказал Путин. А еще он понял, что Запад будет поддерживать тех, кто борется против России. Поэтому Зеленский и занял враждебную к России позицию, несмотря на обещания народу прекратить войну. Тем самым Зеленский обманул своих избирателей, считает Путин.

Такер Карлсон на интервью с Путиным / Скриншот из видео

Мирные переговоры с Украиной

В ходе спецоперации Россия неоднократно пыталась договориться с Украиной, рассказал Путин. Он напомнил о переговорах в Стамбуле в начале 2022 года. А также отметил, что они завершились не по инициативе России. И Россия даже отвела войска от Киева, как просили европейцы. Однако после отвода войск от Киева Украина "выбросила в помойку" все договоренности и решила продолжать военный конфликт дальше при поддержке Европы и США. Он также подчеркнул, что Украина отказалась от переговоров "по указке из Вашингтона".

На вопрос Карлсона о том, почему Украина вышла из переговоров, он ответил, что сам этого не понимает. И "у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя". Эта мысль появилась "не от большого ума", сказал Путин.

При этом Путин напомнил Карлсону, что именно Зеленский выпустил декрет о запрете вести переговоры с Россией. И Россия от переговоров не отказывается, сказал он. На переговорах, по мнению Путина, можно решить проблему денацификации Украины.

На вопрос о будущих переговорах Путин ответил, что вопрос в том, хочет ли этого Украина. Для начала нужно отменить декрет Зеленского, запрещающий переговоры. Президент напомнил, что Россия "никогда не отказывалась от переговоров".

"Мы не отказывались никогда от переговоров. Все время слышим: готова ли Россия? А мы не отказывались. Они же публично отказались. Ну пусть отменяют свой декрет и вступают в переговоры. Мы не отказывались никогда", – сказал Путин.

Кроме того, Путин сказал, что заморозка конфликта – это предмет переговоров. И вторая сторона не знает, как их вести.

"Додумались же, довели до той ситуации, в которой мы находимся. Это не мы довели, а наши "партнеры", оппоненты до этого довели. Хорошо, пусть теперь подумают, как это повернуть в другую сторону. Мы же не отказываемся. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Эта бесконечная мобилизация на Украине, истерика, внутренние проблемы, все это. Рано или поздно все равно мы договоримся", – отметил Путин.

При этом президент Путин уверен, что восстановление отношений между Россией и Украиной произойдет, но на это потребуется много времени.

Владимир Путин на интервью / Фото: скриншот из видео

Отношения с США

По словам Путина, США после развала СССР проводили против России необоснованную политику давления и затягивали Украину в НАТО. Россия ожидала, что ее возьмут в "семью цивилизованных народов", но Россию обманули, обещая, что не будет расширения НАТО на Восток. На деле же произошло целых пять волн расширения, подчеркнул Путин. А также указал на то, что Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина войдет в НАТО и на ее территории будут базы этого военного блока.

Президент отметил, что предлагал президенту США Биллу Клинтону, чтобы Россия сама вступила в НАТО, и Клинтон назвал это предложение интересным. Но "искреннего желания у США не было", сказал Путин. США "послали подальше" Россию и когда она предложила создать совместную систему ПРО, напомнил он.

Кроме того, Владимир Путин несколько раз просил США не поддерживать террористов на Северном Кавказе. Однако США все же поддерживали их.

Население стран – членов НАТО запугали "мнимой российской угрозой", но думающие люди понимают, что это фейк, отметил Путин. А к мировым экономическим тенденциям США приспосабливаются "санкциями, давлением, бомбардировками и применением вооруженных сил". "Страшилки" о России же нужны Западу затем, чтобы "выбивать" деньги из налогоплательщиков и противостоять России на Украине.

Владимир Путин на интервью Такеру Карлсону / Фото: скриншот из видео

Путин обвинил США в диверсии на "Северных потоках" и признался, что его удивляет молчание Германии на эту тему. При этом Путин сказал, что "заинтересованных может быть много", но осуществить взрыв могут не все. Миру сложно рассказать о том, кто взорвал "Северный поток", отметил Путин. Ведь США контролируют большую часть мировых медиа, и американские институты контролируют европейские СМИ, объяснил президент.

При этом Путин отметил, что США боится сильного Китая больше, чем сильной России. Ведь в Китае живет 1,5 миллиарда человек.

Путин выступил против глобальной войны, сказал, что она противоречит здравому смыслу и поставит человечество "на грань уничтожения". Он также подчеркнул, что Россия готова к диалогу с Западом, однако считает, что возможная смена президента США не изменит отношения из элит России. И здесь необходимо "осознание того, что мир меняется по объективным причинам, и надо уметь приспосабливаться к ним".

Относительно Трампа Путин вспомнил, что с ним у него были "добрые и хорошие личные отношения", как и с Джорджем Бушем – младшим. С Байденом же он в последний раз говорил еще до начала СВО. И тогда он сказал Байдену, что американский президент ошибается, когда поддерживает происходящее на Украине, отталкивая Россию.

"Чего проще? Чего мне ему звонить? О чем говорить или о чем упрашивать? "Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь-боюсь, пожалуйста, не поставляйте". О чем говорить-то?" – ответил Путин.

При этом сейчас Россия доводит до руководства США то, что им нужно прекратить поставки вооружений, и тогда все закончится "в течение нескольких недель". Путин подчеркнул, что Россия не собирается воевать с американцами, и у них есть "свои проблемы" с миграцией и национальным долгом.

"У вас нет дел получше? Не лучше ли понять наши интересы, искать решения?" – спросил Путин.

Также использование доллара как инструмента внешнеполитической борьбы Путин назвал одной из грубейших ошибок США. Так Америка нанесла удар по своему могуществу, считает Путин.

Такер Карлсон задал Путину вопрос и о том, способно ли НАТО признать за Россией ее новые территории. Президент отметил, что до последнего времени НАТО пыталось добиться стратегического поражения России на поле боя. Но теперь они осознают, что сделать это непросто. И к диалогу Россия готова, повторил Путин.

Интервью Такера Карлсона с Путиным / Скриншот из видео

Об отношениях с другими странами

Путин сказал и о БРИКС. Он отметил, что доля БРИКС в мировой экономике уже превзошла G7. И это не связано с событиями на Украине, подчеркнул Путин. По его словам, в 2022 году доля стран "семерки" в мировой экономике упала до 30 с небольшим процентов.

Американский журналист спросил также, не планирует ли Россия вторгаться в Польшу, и Путин ответил отрицательно. Он подчеркнул, что военные действия будут только в случае нападения со стороны Польши. А интересов у России нет "ни в Польше, ни в Латвии".

Высказался президент и о том, почему Германия терпит прекращение поставок российского газа. Путин отметил, что его это удивляет. И сегодняшнее немецкое правительство руководствуется "не национальными интересами", а "интересами коллективного Запада".

По поводу отношений с Китаем Путин сказал, что Россия и Китай – соседи и сосуществуют уже много веков. Китай, по словам президента, готов идти на компромиссы, однако он сотрудничает с Европой шире, чем с Россией.