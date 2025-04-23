Дает силы жить. В Барнауле открылась фотовыставка "Жены героев"
20 женщин, ждущих супругов со спецоперации, сфотографировались с их вещами, чтобы вдохновить остальных
23 апреля 2025, 17:45, ИА Амител
В Барнауле состоялось торжественное открытие фотовыставки "Жены героев". Мероприятие прошло в краевом театре драмы имени Шукшина 23 апреля.
Проект реализуется Общественной палатой Алтайского края и фондом "Защитники Отечества". На выставке представили портреты и письма жен, мужья которых посвятили свои жизни служению Родине. Первые фотосессии состоялись еще в марте – 20 женщин были сфотографированы с предметами, которые символизируют службу их мужчин: в кителях, куртках, с наградами мужей.
Специальным гостем открытия стала инициатор выставки, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Екатерина Колотовкина. Она призналась корреспонденту amic.ru, что имеет самое непосредственное отношение к проекту – ее муж, генерал-лейтенант, принял участие в спецоперации. В один из дней, когда связи с супругом не было около двух недель, Колотовкина нашла его китель в шкафу.
"Посмотрела на него и накинула на плечи. Я почувствовала трансформацию, невероятную силу. Казалось бы: муж у меня большой мужчина, китель большой, но в то же время он согревает и дает силу", – рассказала организатор.
Тогда Колотовкина общалась с другими женами военнослужащих. Она отправила им фотографию в кителе – знакомые попробовали сделать так же и тоже ощутили исходящую от него силу. Это и объединило жен: сейчас в проекте участвуют 86 регионов и 35 тысяч женщин по всей стране. Присоединились к ним и мамы героев, и дети, и даже отцы.
Побывал на открытии и председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков. В беседе с журналистами он рассказал, что жены российских солдат – та категория граждан, которая нуждается в площадке для диалога с обществом.
"Основная цель Общественной палаты – это площадку предоставить. Чтобы они могли собираться, решать вопросы и продвигать различные решения и заниматься общественной жизнью. Это необходимо делать", – сказал Шамков.
Жена Героя России Константина Молчанова Анастасия, принявшая участие в проекте "Жены героев", ждет супруга со спецоперации. В зоне боевых действий он оказался после мобилизации – с тех пор Молчановы поддерживают друг друга и надеются только на победу.
"Это такая отдушина. Участвуя в проекте, ты окунаешься в атмосферу и это неким образом дает силы дальше жить", – сказала Анастасия.
Женщина отметила, что жены военных "не имеют права" быть слабыми. Они продолжают ждать, любить и верить, несмотря ни на что и вопреки обстоятельствам. Молчанова посоветовала остальным супругам "молиться и верить" – чтобы мужчины были уверены, что их любят и ждут дома.
19:43:01 23-04-2025
Девочки, вы настоящие , сильные, вся страна вас поддерживает!
22:47:48 23-04-2025
Стесняюсь спросить, вдохнтвить на что именно?
06:56:45 24-04-2025
Гость (22:47:48 23-04-2025) Стесняюсь спросить, вдохнтвить на что именно? ... На службу Родине.