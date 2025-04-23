Снятый в Новосибирске фильм "Наследники Победы" покажут в алтайских кинотеатрах

Лента состоит из трех историй, основанных на реальных воспоминаниях детей войны

23 апреля 2025, 14:30, ИА Амител

Постер фильма "Наследники Победы" (2025)

С 24 апреля в российских кинотеатрах выходит полнометражный художественный фильм "Наследники Победы". Картину создала новосибирская киностудия "Краски" при поддержке правительства Новосибирской области.

Лента состоит из трех историй, в основе которых реальные воспоминания детей, живших в годы Великой Отечественной войны в сибирском тылу:

12-летний Гришка, который работает на заводе и мечтает помочь фронту;

восьмилетний Коля, столкнувшийся с нравственным выбором, после того как стал свидетелем задержания вора и увидел, куда тот спрятал добычу, которая надолго может обеспечить его семье сытную жизнь;

12-летняя Мариванна, которая ухаживает за ранеными в госпитале.

По словам создателей, эти истории "чутко передают переживания детей, их стремление приносить пользу, помогать и вносить свой вклад в общее дело, а также совершать правильные и честные поступки".

Кадры из фильма "Наследники Победы" (2025)

"Фильм станет замечательной возможностью для педагогов провести со школьниками разговоры о важном на примере историй главных героев, а ребята смогут погрузиться в атмосферу прошлого и узнать больше о том, как их сверстники переживали трудные для страны времена", – рассказали создатели.

Авторы считают, что фильм станет мостом между поколениями: сохранит память о подвигах предков и подаст пример детям, как нужно вести себя в непростые для страны времена.

Отмечается, что в фильме снялся народный артист РФ Юрий Назаров, родившийся в 1937 году и являющийся реальным ребенком войны. Кроме того, авторы указывают на историческую достоверность ленты с точки зрения костюмов и художественной постановки: авторы специально искали места, которые функционировали в ВОВ.

В Алтайском крае "Наследников Победы" можно посмотреть уже с 24 апреля в следующих кинотеатрах: