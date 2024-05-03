Депрессия у младенцев. Нейропсихолог о подавленных детях и как им вернуть радость

Не всегда детские капризы – признак избалованности

03 мая 2024, 07:27, ИА Амител

Грустный ребенок / Фото: freepik

Депрессия у взрослого человека уже никого не удивляет. А вот у детей, считалось раньше, никакой депрессии в принципе быть не может. Но сейчас врачи говорят обратное: оказывается, в депрессию впасть может даже младенец. Барнаульский нейропсихолог Лариса Головина объяснила amic.ru, как отличить депрессию от обычных детских капризов и как исправить ситуацию.

Чем детская депрессия отличается от взрослой?

Эмоциональная сфера человека развивается всю жизнь. Но ключевые для психики трансформации происходят именно в детстве. И с каждым новым этапом расширяется спектр эмоциональных реакций, в том числе и для депрессивного состояния.

"Во время депрессии в организме запускается антивитальная (от лат. vita – жизнь") стратегия. Но в зависимости от этапа развития, на котором находится человек, уровня его навыков, сознания и психики, способы реализации этой стратегии могут быть разными. В максимальном накале состояния может случиться уход из жизни – известны ситуации, когда младенцы без признаков каких-либо физических патологий угасают на глазах", – рассказала Лариса Головина.

Признаки депрессии у ребенка

Психиатры выделяют четыре периода детского возраста, для каждого из которых характерны определенные симптомы:



Сомато-вегетативный – от 0 до 3 лет. Признаки депрессии сосредоточены в биологической плоскости: нарушен сон или аппетит, может подниматься температура без причины, моторная заторможенность, задержка ментального и психического развития.

"В норме детская психика очень любознательна и требует постоянного сенсорного обогащения. А ребенку в депрессии мир становится неинтересен, он перестает активно провоцировать окружающих, чтобы те "поставляли" ему новые впечатления. Такой "спокойный" малыш очень удобен взрослым, но нельзя исключать, что его эмоциональная сфера могла столкнуться с проблемой, объяснить которую он не в состоянии", – предупреждает специалист.Психомоторный – от 4 до 10 лет. Характерные симптомы – различные тики и заикания. Эмоциональное состояние – "что воля, что неволя – все равно".

"Такие дети не демонстрируют классического для депрессии снижения настроения. Они не подавленные, а скорее, никакие. Раздражают родителей отсутствием эмоциональной отдачи: "Я все для тебя делаю, а тебе ничего не надо!" По факту же взрослые, игнорируя истинные потребности ребенка, "причиняют" ему добро исходя из собственных представлений. Сейчас мало кто заботится об эмоциональном здоровье детей, скорее – об их развитии, стараются напичкать разными навыками и знаниями. Депрессия – один из немногих способов, с помощью которых ребенок может противостоять напору взрослых".

Аффективный – от 7 до 12 лет. Ребенок перестает быть непосредственным: что думаю, то и делаю. Он уже понимает, что не все его чувства для всех, и может что-то скрывать – внимательные родители всегда заметят его неуверенность и растерянность в таких ситуациях.

"Появляются яркие отрицательные эмоции, например, страхи, которых раньше не было, негативизм, агрессия, направленная на себя – как физическая (бьет сам себя, обгрызает ногти "до мяса", колупает болячки), так и вербальная – частое повторение мыслей-фраз: "Какой я ужасный!", "Лучше бы я умер!", "Зачем вы меня родили!" - отметила нейропсихолог.

Эмоционально-идиаторный – подростки от 12 лет и до зрелости. В этом возрасте формируется идейно-понятийное мышление, возникают первые серьезные эмоциональные связи во внешнем мире, например, с друзьями или противоположным полом. Собственные физические несовершенства и любые неудачи воспринимаются очень тяжело. У подростка могут формироваться негативные идеи, которые свойственны и взрослому человеку с депрессией: "Я никчемный!", "Я не достоин наград и достижений" и так далее.

"Все эти признаки вовсе не гарантируют наличие у ребенка депрессии и могут быть симптомом других психических или физических патологий, или вовсе проявляться ситуативно. Детство в целом очень позитивная пора. Поэтому здоровый ребенок посердится, погрустит и снова станет довольным жизнью и открытым к общению. А вот перманентная хмурость, подавленность, попытки закрыться от мира, сложности с решением жизненных задач – это не каприз и не поза, а повод обратиться к врачу", - указала эксперт.

Как лечат детскую депрессию?

С помощью медикаментозной терапии и психологической реабилитации. Причем первое, по словам эксперта, далеко не главное:

"Любое эмоциональное неблагополучие ребенка – это индикатор неблагополучия семейной системы. Если ребенком все время пренебрегают, ты его хоть закорми антидепрессантами – без психологической помощи толку не будет".

Но и с ней все тоже не просто. Во-первых, до психолога еще нужно дойти. Редкие родители оценивают состояние ребенка "депрессия – не депрессия?". Как правило, они формулируют проблему на основании симптомов, которые находятся на поверхности: ребенок не слушается, не ест, не играет, ленится, плохо учится. И ведут его к соответствующему специалисту – репетитору, логопеду, неврологу, гастроэнтерологу.

"А никто из них не разбирается с эмоциональными перипетиями маленького пациента. Каждый работает в рамках решения своей профильной задачи: стабилизировать аппетит, "поставить" руку к письму и так далее. При таком подходе симптомы можно скорректировать или даже убрать на время, но первопричина останется", – говорит эксперт.

Но даже если семья все же доходит до психолога – возникает другая проблема: "взрослые не готовы приносить в жертву детской депрессии удобный образ собственного функционирования", делает вывод из собственной практики Лариса Головина.

Детскую депрессию в контексте семьи эксперт сравнивает с "камушком в ботинке": она постоянно мешает, об нее каждый день эмоционально спотыкаются, психуют, тратят деньги и силы, чтобы решить проблему. Но если ситуация не меняется, психолог советует спросить себя: а то ли я делаю, или лучше поискать выход в другом направлении?

"Честно признайтесь самим себе: действительно ли вы хотите избавиться от этого "камушка", а может, на этом ваша семья держится? Как бы жутко это ни звучало – миллионы взрослых паразитируют на депрессии своих детей, используя их подавленное состояние как эффективный инструмент манипуляции партнером", – говорит Головина.

Впрочем, негативную роль детской депрессии на последующую жизнь тоже не нужно преувеличивать, уверена эксперт.