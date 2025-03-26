"Давайте творить историю вместе". ФК "Темп" из Барнаула хочет заявиться во Вторую лигу

С обращением к потенциальным спонсорам выступил комментатор "Матча" Михаил Меламед

26 марта 2025, 13:40, ИА Амител

Матч с участием "Темпа" / Фото: CX-news

Футбольный клуб "Темп" из Барнаула планирует получить профессиональный статус и участвовать во Второй лиге чемпионата России, где в настоящее время наш регион представляет клуб "Динамо-Барнаул". Об этом у себя в соцсетях заявил комментатор телеканала "Матч", руководитель пресс-службы и один из основателей "Темпа" Михаил Меламед. Он обратился к предпринимателям Алтайского края с просьбой помочь осуществить мечту.

"С 2020 года мы прошли большой путь, выиграли немало трофеев, а в прошлом году победили в Третьей лиге. Сейчас мы хотим сделать шаг в профессиональный футбол. Но для этого нам нужны друзья. Обращаюсь к представителям малого, среднего и крупного бизнеса. Ко всем людям, которым хочется, чтобы как можно больше детишек из тех пяти тысяч, занимающихся футболом в Барнауле, попадали в профессиональный спорт. Обращаюсь к тем людям, которые помнят полные трибуны на футбольных матчах в Барнауле и хотят по выходным приходить семьей на игры. Давайте творить историю вместе. Жду ваших сообщений", – сообщил Михаил Меламед.

В разговоре с amic.ru комментатор и журналист подтвердил планы "Темпа" получить профессиональный статус и участвовать во Второй лиге. Если все сложится, то Алтайский край в профессиональном футболе будут представлять сразу две команды. Однако пока непонятно, где "Темп" будет играть и где найти деньги на участие в турнире. Например, бюджет барнаульского "Динамо" в прошлом сезоне составлял около 60 миллионов рублей. Большая часть этих средств уходила на перелеты и только небольшая часть – на зарплаты футболистов. "Темпу" для участия во Второй лиге понадобится не меньше этой суммы.

К слову, ближайший матч "Темп" проведет уже 29 марта. В Барнауле в манеже СК "Темп" пройдет матч за Суперкубок Алтайского края. ФК "Темп" как обладатель Кубка Алтайского края сразится с победителем регионального чемпионата "Динамо-Барнаул-М". Далее команда примет участие в традиционном предсезонном турнире памяти Василия Фомичева, а уже в конце апреля войдет в основной чемпионат – Третью Лигу.

Что касается успехов "Темпа", то за пять лет у команды уже сформировалась группа болельщиков. На игры приходят не менее 200 человек, что не намного меньше, чем на "Динамо" с его почти столетней историей. Более того, в рамках Кубка России по футболу "Темп" обыгрывал барнаульское "Динамо". Конкуренция между двумя клубами, тем более если оба будут обладать профессиональным статусом, способна придать импульс развитию футбола в Алтайском крае.