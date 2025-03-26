"Давайте творить историю вместе". ФК "Темп" из Барнаула хочет заявиться во Вторую лигу
С обращением к потенциальным спонсорам выступил комментатор "Матча" Михаил Меламед
26 марта 2025, 13:40, ИА Амител
Футбольный клуб "Темп" из Барнаула планирует получить профессиональный статус и участвовать во Второй лиге чемпионата России, где в настоящее время наш регион представляет клуб "Динамо-Барнаул". Об этом у себя в соцсетях заявил комментатор телеканала "Матч", руководитель пресс-службы и один из основателей "Темпа" Михаил Меламед. Он обратился к предпринимателям Алтайского края с просьбой помочь осуществить мечту.
"С 2020 года мы прошли большой путь, выиграли немало трофеев, а в прошлом году победили в Третьей лиге. Сейчас мы хотим сделать шаг в профессиональный футбол. Но для этого нам нужны друзья. Обращаюсь к представителям малого, среднего и крупного бизнеса. Ко всем людям, которым хочется, чтобы как можно больше детишек из тех пяти тысяч, занимающихся футболом в Барнауле, попадали в профессиональный спорт. Обращаюсь к тем людям, которые помнят полные трибуны на футбольных матчах в Барнауле и хотят по выходным приходить семьей на игры. Давайте творить историю вместе. Жду ваших сообщений", – сообщил Михаил Меламед.
В разговоре с amic.ru комментатор и журналист подтвердил планы "Темпа" получить профессиональный статус и участвовать во Второй лиге. Если все сложится, то Алтайский край в профессиональном футболе будут представлять сразу две команды. Однако пока непонятно, где "Темп" будет играть и где найти деньги на участие в турнире. Например, бюджет барнаульского "Динамо" в прошлом сезоне составлял около 60 миллионов рублей. Большая часть этих средств уходила на перелеты и только небольшая часть – на зарплаты футболистов. "Темпу" для участия во Второй лиге понадобится не меньше этой суммы.
К слову, ближайший матч "Темп" проведет уже 29 марта. В Барнауле в манеже СК "Темп" пройдет матч за Суперкубок Алтайского края. ФК "Темп" как обладатель Кубка Алтайского края сразится с победителем регионального чемпионата "Динамо-Барнаул-М". Далее команда примет участие в традиционном предсезонном турнире памяти Василия Фомичева, а уже в конце апреля войдет в основной чемпионат – Третью Лигу.
Что касается успехов "Темпа", то за пять лет у команды уже сформировалась группа болельщиков. На игры приходят не менее 200 человек, что не намного меньше, чем на "Динамо" с его почти столетней историей. Более того, в рамках Кубка России по футболу "Темп" обыгрывал барнаульское "Динамо". Конкуренция между двумя клубами, тем более если оба будут обладать профессиональным статусом, способна придать импульс развитию футбола в Алтайском крае.
13:46:44 26-03-2025
Пущай заявляется. Только деньги не из бюджета ,а от спонсоров. Типа Галицкого из Краснодара.
14:15:08 26-03-2025
Давайте лучше скрестим команды и будет одна, которая будет лучше выступать, чем отдельно взятые и денег меньше.
14:24:26 26-03-2025
Стадион сперва постройте
16:26:16 26-03-2025
200 человек? Вы серьёзно? Не меньше пятиста. А временами и больше.
23:37:00 26-03-2025
Сейчас во второй лиге второй лиги мучается одна команда...будет две.
23:53:22 26-03-2025
Темп, удачи вам! Мы в вас верим!
00:09:52 27-03-2025
Надо разделить бюджет , который получает Динамо от государства, на обе команды.