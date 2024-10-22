Футбольному "Динамо-Барнаул" могут дать 122 миллиона на сильных игроков и новое поле
Руководство клуба встретилось с министром спорта региона Иваном Нифонтовым
22 октября 2024, 14:00, ИА Амител
Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов встретился с руководством футбольного клуба "Динамо-Барнаул" и обсудил неудовлетворительные результаты команды. По итогам первой части сезона низшего дивизиона Второй лиги наши спортсмены занимают всего лишь 10-е место. Чтобы вернуть болельщиков на стадион, руководство ФК и Минспорта предложило увеличить бюджет клуба практически в два раза – до 122 миллионов рублей, а также постелить на стадионе "Динамо" новый искусственный газон. Взамен Иван Нифонтов требует от команды занять по итогам уже этого сезона третье место.
Увеличение бюджета и новые игроки
Подробности встречи передает издание "Алтайский спорт". Руководство динамовцев уже давно хочет перемен, но без помощи государства сделать это будет сложно. Речь, прежде всего, о деньгах. В настоящее время бюджет клуба составляет 79 миллионов рублей. На эти средства живет не только основная команда, но и инвалиды-ампутанты "Динамо-Алтая", молодежка, а также спортшкола. Руководство клуба попросило Ивана Нифонтова помочь увеличить бюджет до 122 миллионов рублей. Для сравнения: эти деньги из бюджета получает более титулованная команда "Динамо-Алтай" по хоккею, выступающая в ВХЛ.
В ходе совещания коснулись темы усиления состава. По словам нынешнего тренера динамовцев Олега Сергеева, этот состав не способен прыгнуть выше головы. Необходимо усиление. В клубе даже готовы отойти от концепции играть только своими воспитанниками и пригласить пять иногородних футболистов. Правда, удовольствие это не из дешевых.
Их место могут занять наши же бывшие футболисты, которые играют сейчас в турнирах рангом выше. Для того чтобы они вернулись домой, требуется достойная заработная плата и улучшение клубных условий. Среди последних – приобретение футбольным клубом медицинского оборудования и препаратов, оргтехники, инвентаря для тренировочного процесса, аренда жилья, введение в штат команды должностей администратора, массажиста, видеооператора, премиальные футболистам.
Новый газон
Вторая важная тема – качество газона на стадионе "Динамо". Президент клуба Алексей Минин заявил, что поле не позволяет играть команде в яркий футбол. Необходимо, чтобы на главном стадионе города появился искусственный газон. На это требуется около 50 миллионов рублей. Кроме того, футболистам "Динамо" практически негде проводить зимой игровую подготовку. Своей подходящей базы у динамовцев нет, а искусственный газон в спортивном манеже "Темп" слишком узок, чтобы отрабатывать командное взаимодействие, да и не всегда он доступен для динамовцев из-за проходящих там различных соревнований.
Место в тройке
Министр спорта Иван Нифонтов заявил, что ведомство готово удовлетворить все "хотелки" клуба. Однако динамовцы должны по итогам уже этого сезона занять место в тройке, хотя после двух третьих чемпионата "бело-голубые" идут на 14-й строчке.
Однако, по мнению главного тренера "Динамо" Олега Сергеева, в первом же сезоне оказаться в призовой тройке будет сложно. Новой команде потребуется время сыграться, к тому же в нашу группу в дивизионе "Б" могут попасть команды, вылетевшие в этом году из группы "Серебро" дивизиона "А", а у ряда клубов-соперников по дивизиону "Б" бюджеты даже в этом году превышали предполагаемый бюджет "Динамо-Барнаул" на десятки миллионов.
14:05:05 22-10-2024
Можно Дзюбу взять
00:17:06 23-10-2024
Гость (14:05:05 22-10-2024) Можно Дзюбу взять... Ну, деньги, все 122 млн.р. за сезон, он конечно возьмет. А играть будет на скамейке запасных.
14:06:41 22-10-2024
Соболева хорошо бы в Барнаул вернуть, но ведь не поедет
00:09:37 23-10-2024
Гость (14:06:41 22-10-2024) Соболева хорошо бы в Барнаул вернуть, но ведь не поедет... Соболеву в месяц платят 6 млн.р. За сезон только ему 72 млн.р. нужно отстегнуть. А результат будет тот же в лучшем случае.
14:15:55 22-10-2024
а нафига?
14:19:48 22-10-2024
Ну вообще то я думал они этого и добивались. Разогнали Фан-движ. Набрали каких то подконтрольных несовершеннолеток. Рапоню выдавили с края. Я как то пришел к фанатам - начал орать кричалку. они говорят нельзя так - все кричалки согласовывать надо через руководство клуба. Атмосферы на стадионе нет. Как итог - последние игры посещаемость 100 человек - просто ужас. На любительские клубы больше ходит. Да была плохая погода снег. Но вспомните сколько человек было в метель когда Динамо выходило в первую лигу. Если 100 человек ходит зачем занимать площадь в самом центре города. Это издевательство, - сравнять бульдозером и построить поликлинику новую.
14:41:52 22-10-2024
Гость (14:19:48 22-10-2024) Ну вообще то я думал они этого и добивались. Разогнали Фан-д... Лучше рынок. Тем более что опыт рынков на стадионах есть. 90е вспомните.
16:17:24 22-10-2024
Гость (14:41:52 22-10-2024) Лучше рынок. Тем более что опыт рынков на стадионах есть. 90... Стадион клубу не принадлежит. Отстаньте.
19:02:36 22-10-2024
Гость (14:19:48 22-10-2024) Ну вообще то я думал они этого и добивались. Разогнали Фан-д... а помнишь, Ленина закрывали, когда после матча домой шли, волну пускали, Рапопорт зажигал, стадион один из самых посещаемых в РФ был. Слили всё. И первую лигу и Динамо
14:34:13 22-10-2024
Деньги на ветер. Бесполезная трата. Ну не могут древоногие в футбол играть. Купите лучше коптеров и снаряжения мужикам на фронт.
15:34:16 22-10-2024
Гость (14:34:13 22-10-2024) Деньги на ветер. Бесполезная трата. Ну не могут древоногие в... Лучше детям напрямую.
16:51:58 22-10-2024
Гость (15:34:16 22-10-2024) Лучше детям напрямую. ... Там детей не плохо финансируют, кто в академии Динамо
16:49:55 22-10-2024
Гость (14:34:13 22-10-2024) Деньги на ветер. Бесполезная трата. Ну не могут древоногие в... Те умеют?
14:42:30 22-10-2024
Зачем? Надо закрывать эту лавочку.
15:15:13 22-10-2024
клуб по интересам пилорама называется
20:35:11 22-10-2024
А как же распоряжение Президента о развитии детского спорта, было бы лучше, направить эти средства на детский спорт!?
10:53:56 23-10-2024
Что там насчёт должности видео оператора? После 35 лет в одной сфере невмоготу стало. Направление поменять зочу. Пять видеокамер есть. Монтирую.
21:39:43 24-10-2024
Нужно акционирование клуба. В 2007 году стать акционерами клуба хотели несколько крупных компаний
края (банки, торговые сети и т.д.). Вместе с ними пришли бы и деньги. Взамен нужно было поделиться управлением командой и клубом в целом. Акционеры хотели поставить под контроль финансовые потоки клуба, что и понятно. Но им отказали по понятным причинам. Также необходимо акционировать стадион Динамо или построить новый. Прокормит ли стадион Динамо сам себя , если перестанут приходить деньги из краевого бюджета? Собственник не собирается вкладывать деньги в реконструкцию, а без нее у стадиона нет перспектив.
Для справки в 2007 году посещаемость стадиона Динамо было на третьем месте в стране после питерского Зенита и столичного Спартака.