Футбольному "Динамо-Барнаул" могут дать 122 миллиона на сильных игроков и новое поле

Руководство клуба встретилось с министром спорта региона Иваном Нифонтовым

22 октября 2024, 14:00, ИА Амител

Болельщики на матче "Динамо-Барнаула" / Фото: сайт клуба

Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов встретился с руководством футбольного клуба "Динамо-Барнаул" и обсудил неудовлетворительные результаты команды. По итогам первой части сезона низшего дивизиона Второй лиги наши спортсмены занимают всего лишь 10-е место. Чтобы вернуть болельщиков на стадион, руководство ФК и Минспорта предложило увеличить бюджет клуба практически в два раза – до 122 миллионов рублей, а также постелить на стадионе "Динамо" новый искусственный газон. Взамен Иван Нифонтов требует от команды занять по итогам уже этого сезона третье место.

Увеличение бюджета и новые игроки

Подробности встречи передает издание "Алтайский спорт". Руководство динамовцев уже давно хочет перемен, но без помощи государства сделать это будет сложно. Речь, прежде всего, о деньгах. В настоящее время бюджет клуба составляет 79 миллионов рублей. На эти средства живет не только основная команда, но и инвалиды-ампутанты "Динамо-Алтая", молодежка, а также спортшкола. Руководство клуба попросило Ивана Нифонтова помочь увеличить бюджет до 122 миллионов рублей. Для сравнения: эти деньги из бюджета получает более титулованная команда "Динамо-Алтай" по хоккею, выступающая в ВХЛ.

В ходе совещания коснулись темы усиления состава. По словам нынешнего тренера динамовцев Олега Сергеева, этот состав не способен прыгнуть выше головы. Необходимо усиление. В клубе даже готовы отойти от концепции играть только своими воспитанниками и пригласить пять иногородних футболистов. Правда, удовольствие это не из дешевых.

Их место могут занять наши же бывшие футболисты, которые играют сейчас в турнирах рангом выше. Для того чтобы они вернулись домой, требуется достойная заработная плата и улучшение клубных условий. Среди последних – приобретение футбольным клубом медицинского оборудования и препаратов, оргтехники, инвентаря для тренировочного процесса, аренда жилья, введение в штат команды должностей администратора, массажиста, видеооператора, премиальные футболистам.

Новый газон

Вторая важная тема – качество газона на стадионе "Динамо". Президент клуба Алексей Минин заявил, что поле не позволяет играть команде в яркий футбол. Необходимо, чтобы на главном стадионе города появился искусственный газон. На это требуется около 50 миллионов рублей. Кроме того, футболистам "Динамо" практически негде проводить зимой игровую подготовку. Своей подходящей базы у динамовцев нет, а искусственный газон в спортивном манеже "Темп" слишком узок, чтобы отрабатывать командное взаимодействие, да и не всегда он доступен для динамовцев из-за проходящих там различных соревнований.

Место в тройке

Министр спорта Иван Нифонтов заявил, что ведомство готово удовлетворить все "хотелки" клуба. Однако динамовцы должны по итогам уже этого сезона занять место в тройке, хотя после двух третьих чемпионата "бело-голубые" идут на 14-й строчке.

Однако, по мнению главного тренера "Динамо" Олега Сергеева, в первом же сезоне оказаться в призовой тройке будет сложно. Новой команде потребуется время сыграться, к тому же в нашу группу в дивизионе "Б" могут попасть команды, вылетевшие в этом году из группы "Серебро" дивизиона "А", а у ряда клубов-соперников по дивизиону "Б" бюджеты даже в этом году превышали предполагаемый бюджет "Динамо-Барнаул" на десятки миллионов.