Барнаульский ФК "Темп" выиграл чемпионат Сибири среди любительских команд
Победу спортсмены одержали досрочно
16 сентября 2024, 13:15, ИА Амител
Футболисты барнаульского "Темпа" досрочно выиграли чемпионат Сибири среди любительских команд.
В очередном матче турнира "бордово-оранжевые" в гостях сыграли вничью с "Читой" – 2:2, и за два тура до финиша гарантировали себе итоговое первое место. Оба мяча в ворота забайкальцев забил нападающий Владимир Завьялов.
Сейчас в активе "Темпа" 44 очка. Ближайший преследователь барнаульцев – "Распадская" из Междуреченска – отстает на семь очков и уже не сумеет догнать подопечных Ивана Старкова.
Отметим, что барнаульская команда выигрывает чемпионат Сибири среди любителей второй сезон подряд. В прошлом году первыми стали футболисты "Полимера".
"Эти медали – достояние каждого, кто за четыре года хоть на йоту стал темповцем! Всех, кто с нашей "бордово-оранжевой" семьей с самого начала и кто узнал о нас только в этом сезоне, кто переживал за нас на трибунах и на другом конце страны. Мы поздравляем с этой общей долгожданной и яркой победой всех, у кого на душе сегодня праздник! Все мы – "Темп"!" – прокомментировали победу в футбольном клубе.
22:21:49 16-09-2024
Володя! Мы в тебя верили и верим! Так держать!