Барнаульский ФК "Темп" выиграл чемпионат Сибири среди любительских команд

Победу спортсмены одержали досрочно

16 сентября 2024, 13:15, ИА Амител

Сетка футбольных ворот / Фото: unsplash.com

Футболисты барнаульского "Темпа" досрочно выиграли чемпионат Сибири среди любительских команд.

В очередном матче турнира "бордово-оранжевые" в гостях сыграли вничью с "Читой" – 2:2, и за два тура до финиша гарантировали себе итоговое первое место. Оба мяча в ворота забайкальцев забил нападающий Владимир Завьялов.

Сейчас в активе "Темпа" 44 очка. Ближайший преследователь барнаульцев – "Распадская" из Междуреченска – отстает на семь очков и уже не сумеет догнать подопечных Ивана Старкова.

Отметим, что барнаульская команда выигрывает чемпионат Сибири среди любителей второй сезон подряд. В прошлом году первыми стали футболисты "Полимера".