Дефицит медиков и фармацевтов усиливается в Алтайском крае

Сложнее всего найти специалистов из среднего медперсонала

01 июля 2025, 12:20, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае работодателям, связанным со сферой медицины и фармацевтики, в 2025 году стало сложнее набирать персонал по сравнению с 2024 годом, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

"Медицина, фармацевтика" остается самой дефицитной профессиональной сферой в Алтайском крае: на одну вакансию приходится лишь одно резюме потенциальных кандидатов, при этом здоровое для рынка труда соотношение спроса и предложения начинается от четырех резюме на вакансию.

Более того, по сравнению с прошлым годом показатели индекса упали на 0,1 п.п., несмотря на рост активности местных кандидатов (+11%). По факту их по-прежнему не хватает, чтобы полноценно обеспечивать потребности работодателей в медработниках и фармацевтах", - говорится в исследовании.

Как показал проведенный опрос, в 2025 году сразу 80% работодателей испытывают сложности в подборе врачей, младшего медперсонала, а также других специалистов, необходимых для работы в медицине.

Причем 62% опрошенных добавили, что по сравнению с 2024 годом им стало существенно сложнее набирать кадры, еще треть (27%) отметили, что ситуация никак не изменилась, но и лучше не стала. Лишь 4% признали, что им стало проще закрывать вакансии медиков.

Каких специалистов сложнее найти?

Сложнее всего найти специалистов из среднего медперсонала - это отметили в каждой второй медорганизации (48%). На втором месте (37%) - врачебный персонал (высшая категория, к.м.н. и др.). На третьем месте (29%) - административный персонал в медицине.

Чаще всего медработники переходят к конкурентам, предлагающим больший доход. Или вообще меняют профессиональную сферу, например, переходя в сферу продаж.

По мнению работодателей, чаще всего текучка кадров происходит по трем причинам:

неудовлетворенность условиями труда (зарплаты, соцпакет, режим отдыха и др.) - так ответили 59% опрошенных;

нехватка квалифицированных кандидатов на рынке труда - 51%;

быстрое выгорание персонала - 42%.

Многие работодатели также высказали личное мнение относительно кадровой проблемы в медицинской сфере, а также назвали меры, которые могли бы изменить ситуацию.

Наиболее частые ответы касались повышения уровня дохода медработников, создания комфортной атмосферы для труда и отдыха и обеспечения льгот для медиков.

Также участники опроса высказали свое личное мнение по ситуации с кадровым дефицитом в отрасли, вот некоторые из них: