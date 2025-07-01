Дефицит медиков и фармацевтов усиливается в Алтайском крае
Сложнее всего найти специалистов из среднего медперсонала
01 июля 2025, 12:20, ИА Амител
В Алтайском крае работодателям, связанным со сферой медицины и фармацевтики, в 2025 году стало сложнее набирать персонал по сравнению с 2024 годом, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.
"Медицина, фармацевтика" остается самой дефицитной профессиональной сферой в Алтайском крае: на одну вакансию приходится лишь одно резюме потенциальных кандидатов, при этом здоровое для рынка труда соотношение спроса и предложения начинается от четырех резюме на вакансию.
Более того, по сравнению с прошлым годом показатели индекса упали на 0,1 п.п., несмотря на рост активности местных кандидатов (+11%). По факту их по-прежнему не хватает, чтобы полноценно обеспечивать потребности работодателей в медработниках и фармацевтах", - говорится в исследовании.
Как показал проведенный опрос, в 2025 году сразу 80% работодателей испытывают сложности в подборе врачей, младшего медперсонала, а также других специалистов, необходимых для работы в медицине.
Причем 62% опрошенных добавили, что по сравнению с 2024 годом им стало существенно сложнее набирать кадры, еще треть (27%) отметили, что ситуация никак не изменилась, но и лучше не стала. Лишь 4% признали, что им стало проще закрывать вакансии медиков.
Каких специалистов сложнее найти?
Сложнее всего найти специалистов из среднего медперсонала - это отметили в каждой второй медорганизации (48%). На втором месте (37%) - врачебный персонал (высшая категория, к.м.н. и др.). На третьем месте (29%) - административный персонал в медицине.
Чаще всего медработники переходят к конкурентам, предлагающим больший доход. Или вообще меняют профессиональную сферу, например, переходя в сферу продаж.
По мнению работодателей, чаще всего текучка кадров происходит по трем причинам:
- неудовлетворенность условиями труда (зарплаты, соцпакет, режим отдыха и др.) - так ответили 59% опрошенных;
- нехватка квалифицированных кандидатов на рынке труда - 51%;
- быстрое выгорание персонала - 42%.
Многие работодатели также высказали личное мнение относительно кадровой проблемы в медицинской сфере, а также назвали меры, которые могли бы изменить ситуацию.
Наиболее частые ответы касались повышения уровня дохода медработников, создания комфортной атмосферы для труда и отдыха и обеспечения льгот для медиков.
Также участники опроса высказали свое личное мнение по ситуации с кадровым дефицитом в отрасли, вот некоторые из них:
- "Сотрудников уже не держит стабильная работа, важнее всего комфорт, заработная плата, ДМС".
- "Нужно, чтобы начальство вставало на сторону своих работников, а не на сторону клиентов".
- "Больше практики в вузах, меньше бумажной волокиты".
12:28:50 01-07-2025
Не может быть, министр отчитывался, что убегать перестали, очередь занимают в коллективы, трудовые подвиги совершать. Кто то врёт?
12:33:44 01-07-2025
Не может быть!
В крае ведь зарплата растет с бешенной скоростью! Амител(24 июня): "Регион опережает как сибирские, так и общероссийские показатели".
Думаю,сейчас с соседних регионов хлынут лучшие специалисты.
12:39:20 01-07-2025
Это при том что в меде самое дорогое обучение и один самых больших конкурсов на место
12:46:36 01-07-2025
Так если врачей только высшей категории и кмн рассматривать, то конечно дефицит будет еще какой)
13:07:01 01-07-2025
Гость (12:46:36 01-07-2025) Так если врачей только высшей категории и кмн рассматривать,... Да у них каждый второй такой. Раздают они друг другу звания эти в огромных количествах. Много у нас педагогов, юристов, экономистов, инжинеров чтобы были кандидаты наук или высшую категорию. В кого не плюнь из врачей все почти со степенью, а толку никакого нет. Я вот в одну поликлинику хожу 25 лет и ни разу диагноз верный не поставили пока в диагностический центр не попаду. С инсультом неделю ходил, грыжу межпозвоночную 3 месяца выявляли.
15:19:25 01-07-2025
Гость (13:07:01 01-07-2025) Да у них каждый второй такой. Раздают они друг другу звания ...
Сейчас эти звания никому не интересны, и никто не стремится к ним. Отстали вы от жизни, сейчас только деньги в цене.
08:34:10 02-07-2025
Гость (15:19:25 01-07-2025) Сейчас эти звания никому не интересны, и никто не стреми... Звание тоже не дает ничего, кроме прибавки к окладу. Сколько у нас абсолютно бестолковых КМН...
16:54:11 01-07-2025
Гость (13:07:01 01-07-2025) Да у них каждый второй такой. Раздают они друг другу звания ... Диагностический не панацея...Четыре месяца гоняют от одного врача к другому+кучи анализов. Диагноза нет но движуха.... Упал он..
13:00:57 01-07-2025
Не будет достойной зарплаты во всех областях, картина не улучшится!
Человек ищет, где лучше. И не только для себя: для мужа, детей.
Не будет достойной зарплаты, будут уезжать лучшие из лучших в другие регионы.
13:02:40 01-07-2025
ПЛАТНАЯ Медицина побуждает человека к здоровому образу жизни.
13:38:33 01-07-2025
Уже пересекались?
13:08:35 01-07-2025
Кстати, надо признать, что среднее медицинское образование получают, что бы оказывать косметические услуги, а не за тем, что бы в больницах работать.
13:53:10 01-07-2025
ВВП (13:08:35 01-07-2025) Кстати, надо признать, что среднее медицинское образование п...
О ужас! Люди не хотят получать мало денег за тяжёлую работу ХD
13:11:22 01-07-2025
Приехал родственник в отпуск с Салехарда, зарплата за май 420 тысяч, отпускные 500 тысяч рублей.
+ Северные льготы, служебное жилье, обучение в Москве и т.д.
Ни сколько не жалея, что уехал.
13:13:14 01-07-2025
Попова на должность медсестры хотя бы на месяц....
13:35:47 01-07-2025
Гость (13:13:14 01-07-2025) Попова на должность медсестры хотя бы на месяц.... ... И замов с начальниками управлений туда же. Но лучше на 6 месяцев, иначе не успеют окунуться и возрадоваться.
13:46:06 01-07-2025
Гость (13:35:47 01-07-2025) И замов с начальниками управлений туда же. Но лучше на 6 мес... нинада.
сопьюца.
13:31:20 01-07-2025
Гость (13:13:14 01-07-2025) Попова на должность медсестры хотя бы на месяц.... ... А вот интересно, он хотя бы одну инъекцию в/венно делал, или сразу на руководящие должности попал?
08:39:10 03-07-2025
ВВП (13:31:20 01-07-2025) А вот интересно, он хотя бы одну инъекцию в/венно делал, или... Да он и в ..опу то поди не умеет...
Или умеет?
14:31:16 01-07-2025
Сайт Первой "горки " откройте и посмотрите предложения по з/п. И чем недовольны эти медики?)))
14:48:55 01-07-2025
Гость (14:31:16 01-07-2025) Сайт Первой "горки " откройте и посмотрите предложения по з/... Предложения об оплате работы, на любом сайте очень часто не совпадает с действительностью.
15:13:07 01-07-2025
ВВП (14:48:55 01-07-2025) Предложения об оплате работы, на любом сайте очень часто не ...
Людей сейчас не обманешь. Они умеют открывать сайты в других регионах. Странно,но почему-то уезжают медики(и не только медики)из Алтайского края. Сколько не пиши про огромную зарплату, уезжают.
15:36:07 01-07-2025
ВВП (14:48:55 01-07-2025) Предложения об оплате работы, на любом сайте очень часто не ... Если что-это ирония.. Палатная сестра -30т.р./мес при 5-ти дневке. Врач-уролог-35-40т.р. при 5 -дневке. Какой уважающий себя специалист пойдёт на эти деньги?
15:30:16 01-07-2025
Гость (14:31:16 01-07-2025) Сайт Первой "горки " откройте и посмотрите предложения по з/...
Когда в медицине предложены хорошие зарплаты, то это значит, будут нереальные для человека требования плюс с ночными дежурствами через день.
15:36:14 01-07-2025
Гость (14:31:16 01-07-2025) Сайт Первой "горки " откройте и посмотрите предложения по з/... Ну и открыли - у врачей начинается зп от 30
рублей и, как я говорила - у врачей с дежурствами от 50 тр. Это что достойная оплата? Сейчас подростки без законченного среднего образования больше получают.
19:15:42 01-07-2025
Гость (15:36:14 01-07-2025) Ну и открыли - у врачей начинается зп от 30рублей и, как... где подростки больше получают?
15:20:19 01-07-2025
Скоро в медицине останутся одни старики, которым надо будет доработать до пенсии, зарплата с осени упала и продолжает падать, в поликлиники платят больше , чем в больнице поэтому и уходят.
19:45:10 01-07-2025
Сколько медиков не корми , они все в лес смотрят. Хотят ничего не делать и большое бабло срубать
06:36:09 02-07-2025
Опять клевещите?? Вам же министр сказал, что все у него хорошо в здравоохранении, а вы все не верите??
07:14:28 02-07-2025
"Нужно, чтобы начальство вставало на сторону своих работников, а не на сторону клиентов".вот так,не пациент,а клиент,да еще и бесправный.верх цинизма.