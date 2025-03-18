На Алтае за год стало больше врачей, но дефицит среднего медперсонала продолжает расти

Здравоохранению региона по-прежнему не хватает более двух тысяч сотрудников

18 марта 2025, 15:15, ИА Амител

Медик в поликлинике / Фото: amic.ru

По итогам 2024 года в Алтайском крае зафиксировали прирост врачей. Об этом в ходе пресс-конференции 17 марта сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Он отметил, что уже второй год подряд в крае удается добиться притока специалистов. При этом количество средних медработников продолжает уменьшаться – по итогам года отток даже усилился.

Ситуация улучшается, но дефицит большой

Как рассказал Попов, к концу 2024 года в государственных медучреждениях Алтайского края насчитали на 138 врачей больше по сравнению с 2023-м. Приток специалистов немного увеличился – годом ранее он составил 94 врача.

А вот со средним медперсоналом ситуация хуже. Отток не только продолжился, но и увеличился – по итогам 2024-го он составил 218 сотрудников. Напомним, к концу 2023-го медиков стало на 65 человек меньше.

Всего здравоохранению Алтайского края сейчас не хватает около 950 врачей и 1,2–1,3 тысячи средних медработников, подытожил Попов. Он подчеркнул, что преодоление кадрового дефицита останется одним из ключевых направлений в новом нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь".

"Это самая злободневная тема, которая касается нашей отрасли. Подходы будут сохранены прежние – создание стимулов для прихода в профессию, адаптация и реализация своих профессиональных амбиций", – сказал министр.

По его словам, целевой показатель для края – полностью преодолеть кадровый дефицит в медицине к 2030 году, когда закончится действие национального проекта.

Каких врачей не хватает в Алтайском крае?

Попов также рассказал, каких именно врачей не хватает региону. Прежде всего, медицина нуждается в базовых специальностях – терапевтах и педиатрах.

"Они нужны нам в первую очередь, но динамика здесь у нас неплохая. По итогам 2024-го имеем наибольший прирост именно по терапевтам и педиатрам", – пояснил глава регионального Минздрава. Среди узких специальностей самыми дефицитными остаются хирург, невролог, кардиолог, акушер-гинеколог и реаниматолог.

Стоит отметить, что в течение долгого времени отток медицинских кадров в Алтайском крае был намного больше. Но в 2022-го губернатор Виктор Томенко ввел масштабные меры поддержки медиков, благодаря которым ситуация стабилизировалась. Подробнее о том, как регион борется с кадровым голодом, читайте в нашем спецпроекте.