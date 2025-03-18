На Алтае за год стало больше врачей, но дефицит среднего медперсонала продолжает расти
Здравоохранению региона по-прежнему не хватает более двух тысяч сотрудников
18 марта 2025, 15:15, ИА Амител
По итогам 2024 года в Алтайском крае зафиксировали прирост врачей. Об этом в ходе пресс-конференции 17 марта сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Он отметил, что уже второй год подряд в крае удается добиться притока специалистов. При этом количество средних медработников продолжает уменьшаться – по итогам года отток даже усилился.
Ситуация улучшается, но дефицит большой
Как рассказал Попов, к концу 2024 года в государственных медучреждениях Алтайского края насчитали на 138 врачей больше по сравнению с 2023-м. Приток специалистов немного увеличился – годом ранее он составил 94 врача.
А вот со средним медперсоналом ситуация хуже. Отток не только продолжился, но и увеличился – по итогам 2024-го он составил 218 сотрудников. Напомним, к концу 2023-го медиков стало на 65 человек меньше.
Всего здравоохранению Алтайского края сейчас не хватает около 950 врачей и 1,2–1,3 тысячи средних медработников, подытожил Попов. Он подчеркнул, что преодоление кадрового дефицита останется одним из ключевых направлений в новом нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь".
"Это самая злободневная тема, которая касается нашей отрасли. Подходы будут сохранены прежние – создание стимулов для прихода в профессию, адаптация и реализация своих профессиональных амбиций", – сказал министр.
По его словам, целевой показатель для края – полностью преодолеть кадровый дефицит в медицине к 2030 году, когда закончится действие национального проекта.
Каких врачей не хватает в Алтайском крае?
Попов также рассказал, каких именно врачей не хватает региону. Прежде всего, медицина нуждается в базовых специальностях – терапевтах и педиатрах.
"Они нужны нам в первую очередь, но динамика здесь у нас неплохая. По итогам 2024-го имеем наибольший прирост именно по терапевтам и педиатрам", – пояснил глава регионального Минздрава. Среди узких специальностей самыми дефицитными остаются хирург, невролог, кардиолог, акушер-гинеколог и реаниматолог.
Стоит отметить, что в течение долгого времени отток медицинских кадров в Алтайском крае был намного больше. Но в 2022-го губернатор Виктор Томенко ввел масштабные меры поддержки медиков, благодаря которым ситуация стабилизировалась. Подробнее о том, как регион борется с кадровым голодом, читайте в нашем спецпроекте.
15:25:08 18-03-2025
Больше на два?
15:28:28 18-03-2025
Медички клевые
15:28:30 18-03-2025
Переехал в другой регион. Больные те же, зарплата в три раза выше. Привлекайте дальше
16:46:21 18-03-2025
Гость (15:28:30 18-03-2025) Переехал в другой регион. Больные те же, зарплата в три раза... Во-ВО, знакомый с женой и 2-мя детьми тоже уехал летом прошлого года, не помню в какой регион, но не суть. Дык вот 2 недели назад созванивались, говорит "доволен как слон" с супругой, детей помогли устроить в детсад рядом с домом где квартиру снимают, + работодатель больница оплачивает то ли 65 или 70% стоимости аренды (их доплата за съем квартиры чёто в районе 7000р.) и зарплата больше 100 тыров и у супруги около того. Говорит даже работать с таким отношением охотнее стало! Мозги конечно пациенты и начальство выносят, но есть за что страдать, так сказать.
Как тебе такая поддержка г-н Попов!?
16:59:29 18-03-2025
Гость (16:46:21 18-03-2025) Во-ВО, знакомый с женой и 2-мя детьми тоже уехал летом прошл... Про то и речь
16:16:52 18-03-2025
Количество платных клиник растет. Стоматология по ценам зашкаливает. Такими темпами лечить некого будет, людей не останется.
06:24:44 19-03-2025
Гость (16:16:52 18-03-2025) Количество платных клиник растет. Стоматология по ценам зашк... а медпункты, ФАПы, ВА, поликлиники распланировали пооткрывать аж 135 штук. кто там работать будет-то? Питер врач-хирург от 180 тыс, Москва 250 тыс, Камчатка 300 тыс. а в АК в 25 районах нет ни одного хирруга... Позор попову..
17:13:33 18-03-2025
К молодым специалистам бы еще относились по-человечески, а не вешали всех собак. А то как посоветовать-подсказать, так нет никого, а как выговор влепить, так ни одна предпенсионерка не заступится. Типа сами пришли "врачами от бога".
06:31:19 19-03-2025
Гость (17:13:33 18-03-2025) К молодым специалистам бы еще относились по-человечески, а н... Это всегда так было
21:42:51 18-03-2025
разрушили качество подготовки в ПТУ. когда Душаков был руководитель - все процветало!! берите пример с героев прошлого