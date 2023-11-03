Дела США вокруг Украины идут плохо, заявил Трамп
По словам экс-президента, американские СМИ больше не пишут о конфликте
03 ноября 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Дела США вокруг Украины идут плохо, заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
По его словам, это можно заметить по освещению конфликта в американских СМИ.
"Они больше не говорят об Украине. <...> Потому что дела не идут хорошо, а они не говорят о тех вещах, которые не идут хорошо", – сказал политик на митинге в Техасе (цитата по РИА Новости).
Ранее Трамп рассказал, как он разрешит украинский конфликт за один день в случае своего переизбрания в 2024 году.
10:41:11 03-11-2023
Трамп - лучший агент СВР)
11:38:16 03-11-2023
Дела США вокруг Украины идут плохо --- это хорошо
12:28:22 03-11-2023
Гость (11:38:16 03-11-2023) Дела США вокруг Украины идут плохо --- это хорошо... Если его словам можно верить.
12:38:51 03-11-2023
Гость (12:28:22 03-11-2023) Если его словам можно верить. ... Хорошо уже то, что бывший, а может и будущий, президент США так говорит. Хуже, что действующий так не говорит
12:45:05 03-11-2023
Гость (12:38:51 03-11-2023) Хорошо уже то, что бывший, а может и будущий, президент США ... Действующий никак не говорит, он со шпаргалки читает то с трудом)))
13:44:58 03-11-2023
"Они больше не говорят об Украине. Потому что дела не идут хорошо, а они не говорят о тех вещах, которые не идут хорошо" у нас тоже что то меньше про это говорят. Но "это другое"