Дела США вокруг Украины идут плохо, заявил Трамп

По словам экс-президента, американские СМИ больше не пишут о конфликте

03 ноября 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Дела США вокруг Украины идут плохо, заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его словам, это можно заметить по освещению конфликта в американских СМИ.

"Они больше не говорят об Украине. <...> Потому что дела не идут хорошо, а они не говорят о тех вещах, которые не идут хорошо", – сказал политик на митинге в Техасе (цитата по РИА Новости).

Ранее Трамп рассказал, как он разрешит украинский конфликт за один день в случае своего переизбрания в 2024 году.