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Дела США вокруг Украины идут плохо, заявил Трамп

По словам экс-президента, американские СМИ больше не пишут о конфликте

03 ноября 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Дела США вокруг Украины идут плохо, заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его словам, это можно заметить по освещению конфликта в американских СМИ.

"Они больше не говорят об Украине. <...> Потому что дела не идут хорошо, а они не говорят о тех вещах, которые не идут хорошо", – сказал политик на митинге в Техасе (цитата по РИА Новости).

Ранее Трамп рассказал, как он разрешит украинский конфликт за один день в случае своего переизбрания в 2024 году.

СВО США Политика украина

Комментарии 6

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Гость

10:41:11 03-11-2023

Трамп - лучший агент СВР)

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Гость

11:38:16 03-11-2023

Дела США вокруг Украины идут плохо --- это хорошо

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Гость

12:28:22 03-11-2023

Гость (11:38:16 03-11-2023) Дела США вокруг Украины идут плохо --- это хорошо... Если его словам можно верить.

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Гость

12:38:51 03-11-2023

Гость (12:28:22 03-11-2023) Если его словам можно верить. ... Хорошо уже то, что бывший, а может и будущий, президент США так говорит. Хуже, что действующий так не говорит

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Гость

12:45:05 03-11-2023

Гость (12:38:51 03-11-2023) Хорошо уже то, что бывший, а может и будущий, президент США ... Действующий никак не говорит, он со шпаргалки читает то с трудом)))

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Гость

13:44:58 03-11-2023

"Они больше не говорят об Украине. Потому что дела не идут хорошо, а они не говорят о тех вещах, которые не идут хорошо" у нас тоже что то меньше про это говорят. Но "это другое"

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