Трамп обвинил Россию в краже у США "супер-пупер-ракеты"
Политик не уточнил, о какой системе идет речь, однако заявил, что подобные ракеты "летают супербыстро"
24 октября 2023, 07:46, ИА Амител
Россия якобы украла у американцев чертежи "супер-пупер-ракеты" и построила ее. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в американском штате Нью-Гемпшир.
По его словам, Россия якобы получила доступ к засекреченным чертежам в период администрации Барака Обамы. Политик не уточнил, о какой ракете идет речь, однако подчеркнул, что подобные ракеты "летают супербыстро".
Отметим, что США отстают от России и Китая в области разработки гиперзвукового оружия. В ВС РФ подобные вооружения уже используются на службе и применялись в боевых действиях.
07:54:27 24-10-2023
Истина, на "цап - царапнуть", траты минимальные.
08:21:01 24-10-2023
Павел (07:54:27 24-10-2023) Истина, на "цап - царапнуть", траты минимальные.... Да как сказать.... Это же не рецепт пончиков стибрить. Нужно еще где-то достать такие материалы, которые только для этих изделий создаются. Технологии создания из материалов деталей... Вряд ли руководство и аппараты для этого на али продаются.
07:54:54 24-10-2023
применялись в боевых действиях --- как то не очень про это слышно
08:16:48 24-10-2023
Гы)))) Как же так - американцы разработали, а создать не могут. А мы в этом ни в зуб ногой, но уже наклепали и летают))))) Сочувствую американскому народу за такого президента)))
08:56:45 24-10-2023
Гость (08:16:48 24-10-2023) Гы)))) Как же так - американцы разработали, а создать не мог... Ну бывает,что-то там застопорилось в бюрократическом американском аппарате,может взятки какие чиновники получили.Вот и отстали.Коррупция-это бич современного общества( в том числе цивилизованного))
08:17:34 24-10-2023
Гость (07:54:54 24-10-2023) применялись в боевых действиях --- как то не очень про это ... Да ладно. Про применение Кинжалов ни разу не слыхали?
08:36:28 24-10-2023
Гость (07:54:54 24-10-2023) применялись в боевых действиях --- как то не очень про это ... Одно дело чертежи, другое дело слесарь
08:05:48 24-10-2023
Говорить можно что угодно и обвинять как угодно.Тем более, что Обама демократ,а Трамп республиканец.Но все они оба два представляют власть американского народа( так как у них там полнейшая демократия)).И кто бы на пришел к власти в результате честных-пречестных супер-пупер американских выборов тот будет представлять волю народа.Пока( не дай Бог,конечно, не случится ) третья мировая война.Тогда уж точно народ будет безмолвствовать.
10:22:05 24-10-2023
Гость (08:05:48 24-10-2023) Говорить можно что угодно и обвинять как угодно...И кто бы на пришел к власти в результате честных-пречестных супер-пупер американских выборов тот будет представлять волю народаТем более, ч... Какая воля народа? В США нет прямых выборов президента. Только через специальных выборщиков. Типа как барнаульская гордума назначает мэра, а барнаульцев и не спрашивают.
08:22:36 24-10-2023
А может это цыгане украли? Чё сразу на русских то?
08:27:38 24-10-2023
Гость (08:22:36 24-10-2023) А может это цыгане украли? Чё сразу на русских то?... Пусть знает, это мы, все стащим и ракеты и хренеты и последнее арахисовое масло, а потом самого Транпа)
09:06:30 24-10-2023
Кто-то будет спорить, что это сверхбыстрые ракеты разрабатывали ещё советские учёные?
09:35:49 24-10-2023
Гость (09:06:30 24-10-2023) Кто-то будет спорить, что это сверхбыстрые ракеты разрабатыв... эти ракеты и были разработаны советскими учёными. Просто в то время не было материалов, способных перенести такие температурные и кравитационные перегрузки, при этом обладая малыми размерами и массой. Надо сказать спасибо тем учёным, которые сберегли разработки в 90-е, не дав их уничтожить или продать пендосам за центы.
09:09:11 24-10-2023
Украли, в землю закопали, на заборе написали...
11:34:14 24-10-2023
Ну уж сразу украли! Сам поди положил куда-нибудь, да забыл. Дедушка совсем плох...
15:23:43 24-10-2023
Гость (11:34:14 24-10-2023) Ну уж сразу украли! Сам поди положил куда-нибудь, да забыл. ... В спальне ,наверно,оставил -под периной,под матрасом,в дохе,в рукаве...
13:42:45 24-10-2023
Если это правда, то отлично!
14:11:54 24-10-2023
Хе-хе,ловкость рук и никакого мошенства,а вы как хотели?Вы у нас страну ,можно сказать украли ,а мы какую то там ракету.Украли ,и правильно сделали,больше надо было украсть.
18:19:18 24-10-2023
Японцы вон по жизни ничего не изобретают, а воруют у всего мира технологии.