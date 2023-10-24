Трамп обвинил Россию в краже у США "супер-пупер-ракеты"

Политик не уточнил, о какой системе идет речь, однако заявил, что подобные ракеты "летают супербыстро"

24 октября 2023, 07:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия якобы украла у американцев чертежи "супер-пупер-ракеты" и построила ее. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в американском штате Нью-Гемпшир.

По его словам, Россия якобы получила доступ к засекреченным чертежам в период администрации Барака Обамы. Политик не уточнил, о какой ракете идет речь, однако подчеркнул, что подобные ракеты "летают супербыстро".

Отметим, что США отстают от России и Китая в области разработки гиперзвукового оружия. В ВС РФ подобные вооружения уже используются на службе и применялись в боевых действиях.