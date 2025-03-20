Делать мыло из бездомных собак предложил депутат
Николай Цед утверждает, что это нужно из соображений безопасности
20 марта 2025, 11:11, ИА Амител
Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Депутат Госдумы Николай Цед предложил варить мыло из бездомных собак, написал он в телеграм-канале.
Парламентарий считает, что собака – это "зубастое оружие", способное "выстрелить" в любой момент, а бездомные псы в стае опаснее волков.
"В советское время проблема решалась просто – производством хозяйственного мыла на мыловарнях из бездомных собак", – отметил он.
При этом добавил, что это не вопрос "любви или нелюбви" к животным, а вопрос безопасности человека, особенно детей.
В марте в Роспотребнадзоре Алтайского края сообщили, что в регионе выросло число людей, покусанных собаками.
11:18:02 20-03-2025
а из депутатов кошельки
11:19:17 20-03-2025
интересно, а можно этого самурая привлечь к ответственности за подобные призывы?
18:01:49 20-03-2025
Элен без ребят (11:19:17 20-03-2025) интересно, а можно этого самурая привлечь к ответственности ... не реально,тут один гражданин предлагал 20% населения страны уничтожить в выступлении по центральному ТВ каналу и то не пожурили даже,а тут за животину
11:21:44 20-03-2025
Из глупеньких депутатов, можно и мыло и удобрения, да и шкура у камина не плохо смотреться будет...
11:23:08 20-03-2025
"гвозди бы делать из этих людей.
Было бы в мире больше гвоздей!
11:23:18 20-03-2025
Мне кажется, что современные технологии производства мыла из собак отсутствуют ибо не рентабельно.
11:45:23 20-03-2025
Гость (11:23:18 20-03-2025) Мне кажется, что современные технологии производства мыла из... Абсолютно верно. Почитал. Это миф. В промышленных масштабах это нерентабельно. Говяжий или свиной жир использую.
Смотрю всё чаще стали много идиотских законов на обсуждение придумывать. Мне говорили, что за это премии выдают, если проходят первое чтение. А если утвердят, так ещё больше премии. Вот и придумывают что ни попадя.
11:33:47 20-03-2025
Делать мыло из собак.... Оригинальная мысль 🤣он забыл ещё упомянуть всех собаководов туда же...🤣🤣🤣🤣👍
11:43:09 20-03-2025
Кто голосовал за Николая Цеда? Или он по спискам, дурки?
11:53:30 20-03-2025
А он с коллегами согласовал эту идею? А то получится как тот с обнажением мини юбками для повышения демографии.
12:00:40 20-03-2025
Забота о детях понятна, поддерживаю.
Но что ему мешает прямо сейчас ловить и варить? Ничего. Ловит? Нет. Варит? Нет. Значит он кто? Обычный балабол, который прикидывается заботящимся о детях.
12:02:52 20-03-2025
«На польты пойдут, из них белок будут делать на рабочий кредит»
12:17:30 20-03-2025
Интересно, что никто из депутатов не предложил варить мыло из квадроберов...Да сама проблема рассосалась сама собой...
13:24:28 20-03-2025
Дюша (12:17:30 20-03-2025) Интересно, что никто из депутатов не предложил варить мыло и... А она была, эта проблема? Или как ЧВК Редан и прочее, лишь бы прокукарекать?
12:51:19 20-03-2025
Грузить бояками новым друзьям в КНДР
В обмен на рис
13:27:09 20-03-2025
Мда... Это уже за гранью... Это живодерство.
14:49:31 20-03-2025
Самое главное, что подобные индивиды не стесняются выносить свою глупость на всеобщее обозрение (((
16:25:17 20-03-2025
Не, ну а чо? Вот вы знали, что есть такой Николай Цед? Нет? И никто не знал... А теперь вся Россия о нем говорит. Прославился парниша! А что слава та дурная - так им все равно, лишь бы в имя в новостях упоминали. Ради этого не только чушь нести будут, но и в муравейник сядут голой задницей.
18:09:25 20-03-2025
Их, Цедов, похоже туда по объявлению в газете набирают уже, не по партспискам
19:03:58 20-03-2025
Был бы спрос - ушлые бизнесмены давно бы наделали.
19:36:30 20-03-2025
Не только мыло, но и польты, унты для полярников. Тоже скажете нерентабельно? А вы часом не иноагент???