Делать мыло из бездомных собак предложил депутат

Николай Цед утверждает, что это нужно из соображений безопасности

20 марта 2025, 11:11, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Госдумы Николай Цед предложил варить мыло из бездомных собак, написал он в телеграм-канале.

Парламентарий считает, что собака – это "зубастое оружие", способное "выстрелить" в любой момент, а бездомные псы в стае опаснее волков.

"В советское время проблема решалась просто – производством хозяйственного мыла на мыловарнях из бездомных собак", – отметил он.

При этом добавил, что это не вопрос "любви или нелюбви" к животным, а вопрос безопасности человека, особенно детей.

В марте в Роспотребнадзоре Алтайского края сообщили, что в регионе выросло число людей, покусанных собаками.