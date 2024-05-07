Современную клинику, на которую хотели получить федеральные деньги, начнут строить на краевые средства

07 мая 2024, 07:15, ИА Амител

Проект будущей офтальмологической поликлиники в Барнауле / Фото: Telegram-канал Дмитрия Попова

Алтайский край через несколько лет получит новую современную офтальмологическую поликлинику. Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, который уже осмотрел площадку под строительство.

Планы возвести в Барнауле новый "глазной" медцентр зрели давно, но денег на него найти не получалось. Губернатор Виктор Томенко даже просил федеральной поддержки у Владимира Путина и объяснял, почему медицинский объект критично важен для края. Теперь глава региона принял решение, что больницу начнут строить "на свои".

О том, что это будет за поликлиника, во сколько она обойдется и почему важна для всего региона, – в материале amic.ru.

Что это будет за больница и где ее построят?

Новая офтальмологическая поликлиника появится в Барнауле по адресу проезд 9 Мая, д. 7, рядом с уже действующей Алтайской краевой офтальмологической больницей.

Сейчас это медучреждение обслуживает всех: и детей, и взрослых. В региональном Минздраве пояснили, что после открытия новой поликлиники будет четкое разделение: в прежнем здании будут обслуживать несовершеннолетних, в новом – взрослых.

Площадка под застройку уже выделена. Медучреждение возведут на месте здания, где ранее располагалась детская городская больница № 5 (проезд 9 Мая, 7б). Старое строение снесут, а на его месте построят поликлинику.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Попова

По словам Попова, медучреждение будет представлять собой поликлинику на 100 посещений за смену, дневной стационар на 60 коек, а также две операционные.

Когда появится новая офтальмологическая поликлиника?

В краевом Минздраве amic.ru пояснили, что объект должен быть полностью построен к концу 2026 года.

Дмитрий Попов отметил, что в этом году начнется подготовка: предстоит расчистить территорию и определить подрядчика.

"Работы, конечно, предстоит очень много", – написал Попов.Отсюда можно сделать вывод, что сами строительные работы начнутся не раньше следующего года.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Попова

Почему эта "глазная" больница так важна?

В Барнауле уже не первый год хотят построить новую офтальмологическую поликлинику. Все дело в том, что нынешняя краевая "глазная" больница не справляется с нагрузкой. Об этом в 2023 году говорил губернатор региона Виктор Томенко. В разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что жители Алтайского края обращаются к офтальмологам на 10% чаще, чем в среднем по Сибири.

"Это дело нужное, спору нет. У нас порядка 2,1 млн жителей в крае. И при этом около 300 тысяч посещений в год идут именно по линии офтальмологии. Это очень востребованное направление", – пояснял губернатор в ходе своей прямой линии. Он также рассказывал, что нынешняя офтальмологическая больница максимально может проводить около 13 тысяч операций в год. Но в Алтайском крае потребность намного больше, из-за чего людям приходится выезжать на лечение в Новосибирскую область и другие регионы.

Об этом же рассказал и Дмитрий Попов:

"Каждый год в краевой офтальмологической больнице амбулаторно проходят лечение более 54 тысяч жителей края, выполняется более 13 тысяч операций. Но этой мощности нам не хватает".Когда поликлиника будет построена, алтайские офтальмологи смогут проводить более 18 тысяч операций в год. По словам министра, в медучреждении будут активно внедрять хирургию одного дня и стационарзамещающие технологии.

Решили строить за свой счет

В прошлом году Виктор Томенко обратился к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о включении проекта поликлиники в одну из федеральных программ. Позднее губернатор отметил, что президент страны дал соответствующее поручение, а профильные ведомства прорабатывают вопрос. Но никакого решения на этот счет так и не принято.

Дмитрий Попов сообщил, что по решению главы региона новую офтальмологическую поликлинику начнут строить на краевые деньги, не дожидаясь федеральной поддержки.

Общая стоимость объекта – 1 миллиард рублей.

Впрочем, это не означает, что все необходимые средства будут брать из регионального бюджета. Даже когда строительство уже начнется, объект попытаются включить в одну из федеральных программ.