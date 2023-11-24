Пока денег нет. Появится ли на Алтае новая краевая офтальмологическая больница?

В ходе прямой линии Виктор Томенко рассказал, как обстоят дела с идеей строительства нового медучреждения

24 ноября 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Решение о строительстве в Барнауле новой краевой офтальмологической больницы пока не принято. Об этом губернатор Виктор Томенко рассказал в ходе своей прямой линии. Главу региона спросили, ждать ли появления ранее анонсированного медучреждения, где будут проводить сложные операции на глазах. И подчеркнули, что отделения сложной коррекции зрения в существующих местных больницах ликвидируют.

Решения нет, но работа идет

Еще весной 2023-го Виктор Томенко попросил Путина помочь краю в вопросе строительства новой офтальмологической больницы. Но пока никакого окончательного решения нет, рассказал в ходе прямой линии Томенко.

Но идея, по его словам, вовсе не отвергнута. Как пояснил губернатор, Путин дал соответствующее поручение, и работа по нему идет.

"Президент поручение дал, профильные ведомства прорабатывают этот вопрос. И мы продолжаем это дело: готовили дополнительные обоснования для строительства больницы", – пояснил губернатор. Поэтому от планов по строительству больницы на Алтае не отказываются. По словам Томенко, сейчас идет поиск возможных источников финансирования.

"Ищут возможность зайти в государственные программы, национальные проекты и, возможно, в адресную инвестиционную программу", – сказал глава региона.

"Нужна, спору нет"

В том, что больница необходима краю, Томенко не сомневается. Губернатор признался, что сам страдает сложным астигматизмом, а потому прекрасно понимает тех, у кого есть проблемы со зрением.

"Это дело нужное, спору нет. У нас порядка 2,1 млн жителей в крае. И при этом около 300 тысяч посещений в год идут именно по линии офтальмологии. Это очень востребованное направление. Сейчас за частью операций людям приходится ехать в Новосибирск и другие города", – рассказал Томенко.В весеннем разговоре с Путиным губернатор отмечал, что жители Алтайского края обращаются к офтальмологам в среднем на 10% чаще, чем в других сибирских регионах.

Нужен почти миллиард

В мае, когда Виктор Томенко рассказывал президенту о планах по строительству больницы, он назвал и требуемую сумму. По оценке губернатора, на возведение современного офтальмологического медучреждения краевого уровня потребуется не меньше 950 млн рублей.

Ожидается, что больница будет включать в себя поликлинику, стационар и две операционных.

Если необходимые средства будут найдены, больница обязательно будет построена, заверил губернатор.