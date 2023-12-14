Владимир Путин рассказал, когда в России начнут снижаться цены на яйца
Президент назвал недопустимым рост цен на куриные яйца в 40%
14 декабря 2023, 18:25, ИА Амител
Стремительному росту цен на яйца, который наблюдается во всех регионах России, способствовало увеличение спроса на фоне недостаточного предложения, об этом во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил президент Владимир Путин.
Он подчеркнул, что произошел сбой в работе правительства: проблемы можно было избежать, если бы своевременно открыли импорт из других стран. Сейчас дополнительные поставки России предлагают Турция и Белоруссия, сказал Путин.
"Как раз совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке. На что я ему ответил <...> у граждан наших есть проблемы. Рост на яйцо курицы – 40%, а в некоторых местах и больше и на мясо куриное. Знаете, что произошло? У нас идет все-таки небольшое повышение доходов. <...> Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок. И популярный у граждан. Я сам с удовольствием яичницу ем", – рассказал глава государства.
Президент извинился за происходящее и пообещал, что в ближайшее время стоимость яиц нормализуется.
Ранее член Совфеда Сергей Митин рассказал, что яйца должны подешеветь весной 2024 года, но для этого необходим целый комплекс проработанных мер, который еще и должен нормально функционировать.
18:27:54 14-12-2023
Сказки
10:36:07 15-12-2023
когда в России начнут снижаться цены на яйца ------ в ближайшее время ------ Какой точный ответ)))
13:07:36 15-12-2023
Кроме яиц в России проблем больше нет.