Вспышка не закончена. С начала года корью на Алтае заразилось 32 человека

Один заболевший всё ещё остаётся на карантине

12 апреля 2023, 17:12, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Количество жителей Алтайского края, которые заболели корью в 2023 году, уже достигло 32. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова.

Выздоровели ещё не все

Специалист уточнила, что в 2023 году корью в регионе заболели 15 взрослых и 17 детей. Подавляющее большинство из них – представители кочующего населения, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Почти все, кто заразился корью, уже вылечились. Но один человек всё ещё остается на карантине в инфекционном отделении. По словам Егоровой, заболевший находится в Алейске, а выписать его планируют 16 апреля.

Кстати, барнаульцев среди заболевших было всего четверо.

Привиты не были

Как пояснила Ольга Егорова, почти все, кто заразился корью в Алтайском крае, не были привиты. Главная причина – кочующее население в принципе вакцинируется очень неохотно.

Но среди заболевших детей есть и жители Алтайского края, чьи дети отказались от прививки, отметила главный внештатный эпидемиолог Ирина Переладова.

Тяжёлых случаев нет

Все заразившиеся переболели корью либо в лёгкой, либо в среднетяжёлой форме, рассказала Переладова. При этом всех их госпитализировали в инфекционные отделения края. По словам эпидемиолога, в случае с корью это обязательная мера – инфекция слишком заразна.

Но тяжёлых случаев, которые потребовали бы перевода в реанимацию, в Алтайском крае не было.

Подчищающая вакцинация

Напомним, заболеваемость корью в отдельных субъектах РФ начала расти в конце прошлого года. В январе 2023-го вспышки зафиксировали во многих регионах страны, в том числе и в Алтайском крае. Как тогда пояснили в Роспотребнадзоре, корь "активизировалась" из-за того, что ковид заметно сбавил свои обороты.

Главными переносчиками кори стали представители кочующего населения, которые активно путешествуют между регионами.

Из-за ухудшения эпидобстановки главный санитарный врач России Анна Попова объявила в регионах подчищающую вакцинацию. Цель – привить от инфекции всех, кто ещё этого не сделал. В Алтайском крае прививочная кампания стартовала 3 апреля.