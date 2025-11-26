Поздравлять мам мы будем 30 ноября

26 ноября 2025, 10:50, ИА Амител

Мама с ребенком / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

В России уже более 20 лет отмечают самый теплый, душевный и уютный праздник – День матери. В этот торжественный день принято поздравлять тех, кто постоянно окружает нас любовью и заботой – наших мам.

О том, когда в 2025 году отмечают День матери и что можно подарить своему самому дорогому человеку, – в материале amic.ru.

1 Что это за праздник и как он возник? Целиком и полностью торжество посвящено всем мамам. В этот день мы благодарим их за то, что они подарили нам жизнь, поздравляем и дарим подарки. Самая распространенная версия гласит, что праздник появился в 1988 году – его организовала учительница в Баку. Коллеги поддержали идею, и День матери стали ежегодно праздновать во многих школах. Но официально торжественную дату закрепили в 1998 году благодаря Комитету Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Депутаты, выступившие с такой инициативой, подчеркнули важную роль матери в судьбе каждого человека.

2 Когда в 2025 году празднуют День матери? Дата праздника переходящая – его отмечают в последнее воскресенье ноября. В этом году торжественная дата выпадает на 30 ноября. Осталось всего четыре дня, поэтому если вы еще не задумывались над подарком, сделать это нужно прямо сейчас.

3 Кого еще, кроме мамы, можно поздравить с праздником? Поздравлять и дарить подарки в этот день можно не только мамам, но и бабушкам. Однако никто не запретит вам сказать теплые пожелания всем знакомым женщинам, познавшим радость материнства.

4 Какие традиции есть у Дня матери в России? У этого праздника не так много особых традиций. Этот день обычно проводят в кругу близких людей, уютно и по-семейному. Мам благодарят за любовь и заботу, дарят им цветы и подарки. Как правило, в честь Дня матери в школах и детских садах проводят концерты. Своими выступлениями дети радуют мам и бабушек.