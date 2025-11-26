НОВОСТИОбщество

День матери в 2025 году. Когда его отмечать и что можно подарить на этот праздник

Поздравлять мам мы будем 30 ноября

26 ноября 2025, 10:50, ИА Амител

Мама с ребенком / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru
Мама с ребенком / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

В России уже более 20 лет отмечают самый теплый, душевный и уютный праздник – День матери. В этот торжественный день принято поздравлять тех, кто постоянно окружает нас любовью и заботой – наших мам.

О том, когда в 2025 году отмечают День матери и что можно подарить своему самому дорогому человеку, – в материале amic.ru.

Что это за праздник и как он возник?

Целиком и полностью торжество посвящено всем мамам. В этот день мы благодарим их за то, что они подарили нам жизнь, поздравляем и дарим подарки.

Самая распространенная версия гласит, что праздник появился в 1988 году – его организовала учительница в Баку. Коллеги поддержали идею, и День матери стали ежегодно праздновать во многих школах.

Но официально торжественную дату закрепили в 1998 году благодаря Комитету Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Депутаты, выступившие с такой инициативой, подчеркнули важную роль матери в судьбе каждого человека.

Когда в 2025 году празднуют День матери?

Дата праздника переходящая – его отмечают в последнее воскресенье ноября. В этом году торжественная дата выпадает на 30 ноября. Осталось всего четыре дня, поэтому если вы еще не задумывались над подарком, сделать это нужно прямо сейчас.
Кого еще, кроме мамы, можно поздравить с праздником?

Поздравлять и дарить подарки в этот день можно не только мамам, но и бабушкам. Однако никто не запретит вам сказать теплые пожелания всем знакомым женщинам, познавшим радость материнства.
Какие традиции есть у Дня матери в России?

У этого праздника не так много особых традиций. Этот день обычно проводят в кругу близких людей, уютно и по-семейному. Мам благодарят за любовь и заботу, дарят им цветы и подарки.

Как правило, в честь Дня матери в школах и детских садах проводят концерты. Своими выступлениями дети радуют мам и бабушек.

А что можно подарить на День матери, если совсем нет идей?

Строгих правил и инструкций по выбору подарка нет. Мамы, в первую очередь, ценят наше внимание. А как проявить его – дело нашей фантазии. Если вы не знаете, что подарить своему родному человеку, подумайте над следующими вариантами: 

  • букет цветов;
  • мастер-класс по рисованию, гончарному мастерству, кулинарии и др.;
  • композиция из фруктов или шоколадных конфет;
  • фотосессия;
  • билет в театр или на концерт любимого исполнителя;
  • совместный поход в ресторан;
  • посуда;
  • постельное белье;
  • путевка в санаторий;
  • курс массажа;
  • массажеры для тела или ног, согревающие пояса, приборы для лечения суставов, ортопедические стельки, электрические или солевые грелки;
  • бытовая техника: мультиварка, хлебопечка, кофемашина, робот-пылесос и др.;
  • видеопоздравление, если вы находитесь в другом городе.

День матери празднуют только один раз в год, но в наших силах сделать его ежедневным. Каждый день дарить подарки совсем необязательно, но напоминать мамам, что мы любим и ценим их, – очень важно и нужно.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Тепло сердец в каждой открытке: коллекция картинок ко Дню матери

Пусть они станут приятным дополнением к поздравлению
