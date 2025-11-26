День матери в 2025 году. Когда его отмечать и что можно подарить на этот праздник
Поздравлять мам мы будем 30 ноября
26 ноября 2025, 10:50, ИА Амител
В России уже более 20 лет отмечают самый теплый, душевный и уютный праздник – День матери. В этот торжественный день принято поздравлять тех, кто постоянно окружает нас любовью и заботой – наших мам.
О том, когда в 2025 году отмечают День матери и что можно подарить своему самому дорогому человеку, – в материале amic.ru.
Что это за праздник и как он возник?
Целиком и полностью торжество посвящено всем мамам. В этот день мы благодарим их за то, что они подарили нам жизнь, поздравляем и дарим подарки.
Самая распространенная версия гласит, что праздник появился в 1988 году – его организовала учительница в Баку. Коллеги поддержали идею, и День матери стали ежегодно праздновать во многих школах.
Но официально торжественную дату закрепили в 1998 году благодаря Комитету Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Депутаты, выступившие с такой инициативой, подчеркнули важную роль матери в судьбе каждого человека.
Когда в 2025 году празднуют День матери?
Кого еще, кроме мамы, можно поздравить с праздником?
Какие традиции есть у Дня матери в России?
Как правило, в честь Дня матери в школах и детских садах проводят концерты. Своими выступлениями дети радуют мам и бабушек.
А что можно подарить на День матери, если совсем нет идей?
Строгих правил и инструкций по выбору подарка нет. Мамы, в первую очередь, ценят наше внимание. А как проявить его – дело нашей фантазии. Если вы не знаете, что подарить своему родному человеку, подумайте над следующими вариантами:
- букет цветов;
- мастер-класс по рисованию, гончарному мастерству, кулинарии и др.;
- композиция из фруктов или шоколадных конфет;
- фотосессия;
- билет в театр или на концерт любимого исполнителя;
- совместный поход в ресторан;
- посуда;
- постельное белье;
- путевка в санаторий;
- курс массажа;
- массажеры для тела или ног, согревающие пояса, приборы для лечения суставов, ортопедические стельки, электрические или солевые грелки;
- бытовая техника: мультиварка, хлебопечка, кофемашина, робот-пылесос и др.;
- видеопоздравление, если вы находитесь в другом городе.
День матери празднуют только один раз в год, но в наших силах сделать его ежедневным. Каждый день дарить подарки совсем необязательно, но напоминать мамам, что мы любим и ценим их, – очень важно и нужно.
