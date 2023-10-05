На ноябрь приходится последний праздник в году, по случаю которого объявляют дополнительный выходной

05 октября 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В ноябре Россия отмечает последний в году большой праздник, по случаю которого власти объявляют выходной. А это значит, что у россиян есть еще один шанс на длинные выходные. Все зависит от того, на какой день выпадет торжественная дата.

Рассказываем, как мы будем отдыхать в ноябре 2023-го и будут ли длинные выходные.

1 Почему у россиян будет дополнительный день отдыха в ноябре 2023 года? Из-за Дня народного единства, который ежегодно отмечают 4 ноября. Это большой государственный праздник, по случаю которого объявляют дополнительный выходной. Так что в ноябре мы отдыхаем чуть больше, чем обычно. Кстати, это последний большой праздник в году: после него придется ждать Нового года.

2 На какой день выпадает День народного единства в 2023 году? В 2023 году День народного единства мы будем отмечать в субботу.

3 Будут ли длинные выходные в ноябре 2023 года? Будут. Поскольку суббота – и так выходной, праздничный день перенесли на понедельник. Таким образом, в производственном календаре появились длинные выходные.

4 Сколько дней мы будем отдыхать по случаю Дня народного единства? В 2023 году на ноябрьские праздники мы будем отдыхать три дня.