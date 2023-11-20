День памяти жертв ДТП: жители Алтайского края могут рассказать свою историю аварии

В регионе запустили акцию для повышения безопасности на дорогах

20 ноября 2023, 14:40, ИА Амител erid: LjN8KZwkF

Черная лента / Фото: mdjaff / Freepik

19 ноября 2023 года – Всемирный день памяти жертв ДТП. В этом году число пострадавших в автокатастрофах в России увеличилось на 137 тысяч человек, а число погибших достигло 11,8 тысячи. Только в Алтайском крае за десять месяцев погибло 184 человека, а 2457 получили различные травмы. Дорожно-транспортные происшествия – проблема, которую невозможно полностью исключить из нашей жизни. На своей странице в ВК компания "Первый аджастер" запустила акцию "Расскажи свою историю ДТП".

В чем суть акции?

Рассказы участников помогут всем понять, как важно обеспечить безопасность на дорогах и улучшить систему социальной поддержки для тех, кто пострадал в ДТП. Вы можете присоединиться к акции и поделиться своей историей в ВК с #мояисторияДТП, чтобы привлечь внимание общественности к вашей проблеме.

А проблема, может быть, не только в смерти близкого. Например, одна из жительниц региона рассказала, что ее муж погиб в ДТП, для них с сыном это и без того стало большой травмой, так еще родители мужа выгнали ее с маленьким ребенком из квартиры.

Юрист и основатель компании "Первый аджастер" Ольга Писанова считает очень важным, чтобы общество осознавало, что жертвы ДТП нуждаются не только в моральной поддержке, но и в практической помощи. Сегодня многие люди активно обсуждают ролики аварий и выражают свое сочувствие, но агрессивно реагируют на информацию о социальных гарантиях для пострадавших в ДТП.

"За 12 лет работы, ежедневно работая со сводками о ДТП, читая комментарии людей, я не встречала призыва: "Давайте поможем". Люди ищут виновных, допускают грубые высказывания, совершенно забывая, что их читают близкие погибших или сами пострадавшие", – рассказала Ольга Писанова.

Люди, которые пишут такие комментарии, кажется, забывают о том, что после происшествия пострадавшие сталкиваются с физическими, психологическими и финансовыми проблемами, которые могут значительно ограничить их возможности.

Какие выплаты можно получить при ДТП?

В компании "Первый аджастер" считают, что проблему профессиональной помощи при оформлении выплат нужно решать общими усилиями и, прежде всего, предоставлять больше информации о правах жертв ДТП. Говорить не только о том, что произошло, но и разъяснять права.

Одно из базовых правил: все пешеходы, пассажиры и невиновные водители, без исключения, имеют право на получение страховых выплат в сумме до 500 000 рублей. Самое распространенное заблуждение: "я себя не страховал, я виновный пешеход, за рулем был мой родственник, у водителя не было страхового полиса". Все это юридически неверно, подчеркнула Ольга Писанова. Люди этого не знают, поэтому просто не пользуются своими законными правами. Но стоит помнить, что страхование предназначено для защиты всех участников дорожного движения от финансовых потерь, поэтому важно знать, что даже в случае вины пешехода в происшествии вы все равно можете иметь право на определенную сумму страховой выплаты.

Кроме того, в случае аварии, где водитель не имеет страхового полиса, вы все равно можете обратиться за получением страховой выплаты через фонд РСА, который обеспечивает гарантированные компенсации пострадавшим.

Однако необходимо отметить, что установленные суммы страховых выплат могут различаться в зависимости от степени тяжести полученных травм.

Не знаете что делать, обращайтесь за помощью к профессионалам в области страхования и юридической защиты, ведь ваше здоровье и финансовая защита имеют первостепенное значение.

Если у вас есть подобная история, присылайте ее на электронную почту info@pvaj.ru или расскажите по телефону +7-923-722-21-54.

ИП Писанов Константин Николаевич

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