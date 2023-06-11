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День России предложили переименовать, добавив одно великое слово

В последние полтора года праздник "приобрел новое значение"

11 июня 2023, 09:08, ИА Амител

12 июня в Барнауле / Фото: amic.ru
12 июня в Барнауле / Фото: amic.ru

День России, который празднуют 12 июня, предложили переименовать в День великой России – с таким предложением выступила партия "Коммунисты России", сообщает РИА Новости.

Председатель партии Сергей Малинкович пояснил, что в последние полтора года праздник "приобрел новое значение и новое звучание".

"Стал более понятен россиянам", – указал он.

В связи с этим, уверен политик, появилась необходимость подчеркнуть важность и силу России. Будут ли переименовывать партию "Коммунисты России" в "Коммунисты великой России", он не уточнил.

Ранее Малинкович предложил переименовать 8 Марта, добавив слово "патриотка".

Кстати, недавно amic.ru побеседовал с Сергеем Малинковичем. Получилось большое интервью, которое может вас развеселить (или наоборот).

Фото: amic.ru

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Комментарии 10

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Гость

09:24:45 11-06-2023

Знаете, есть один остров, где люди уже добавили к своему историческому названию от нашего слова бритые, слово Великие... Может быть они себя такими начали считать, с тех пор как придумали себе что могут наводить смуты в разных странах и захватывать их себе как колонии... Но от этого, лично для меня, они как были англичане, так и остались, а ни какие не великие бритые наголо жлобы... Так вот и здесь что бы так не произошло? Слово прилепят, а смысла как не было, так и не добавиться...

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Гость

09:26:03 11-06-2023

этот "коммунист" сломался, несите нового

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Гость

09:50:30 11-06-2023

А лучше "Супер Великой..." добавить. (не допрогнулась "карманная оппозиция" чють чють)

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Гость

09:52:19 11-06-2023

Великой превеликой,увидите потом и так будут заставлять говорить

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Гость

10:08:47 11-06-2023

Предложение - такая же шляпа, как от Лорика. Болеют они что-ли все.

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Гость

10:49:54 11-06-2023

Коммунисты за словом в карман не лезут.

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Гость

11:34:33 11-06-2023

День России, это принятие декларации о независимости от советского союза, для наших игрушечных коммунистов это великий праздник.)))

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Валентина

13:41:56 11-06-2023

Назвать следует праздник- День Российской империи!

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Гость

16:13:46 11-06-2023

в смайлах к статье не хватает стикера "клоун"

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Гость

15:40:49 12-06-2023

Как не крути не верти а это особо опасное тяжкое преступление агентов мирового глобализма по изъятию исконных исторических территорий у Великой России и разделению Русского народа на части для последующего его истребления. Что сейчас и происходит на украине.

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