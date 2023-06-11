День России предложили переименовать, добавив одно великое слово

В последние полтора года праздник "приобрел новое значение"

11 июня 2023, 09:08, ИА Амител

12 июня в Барнауле / Фото: amic.ru

День России, который празднуют 12 июня, предложили переименовать в День великой России – с таким предложением выступила партия "Коммунисты России", сообщает РИА Новости.

Председатель партии Сергей Малинкович пояснил, что в последние полтора года праздник "приобрел новое значение и новое звучание".

"Стал более понятен россиянам", – указал он.

В связи с этим, уверен политик, появилась необходимость подчеркнуть важность и силу России. Будут ли переименовывать партию "Коммунисты России" в "Коммунисты великой России", он не уточнил.

Ранее Малинкович предложил переименовать 8 Марта, добавив слово "патриотка".

Кстати, недавно amic.ru побеседовал с Сергеем Малинковичем. Получилось большое интервью, которое может вас развеселить (или наоборот).