День России предложили переименовать, добавив одно великое слово
В последние полтора года праздник "приобрел новое значение"
11 июня 2023, 09:08, ИА Амител
День России, который празднуют 12 июня, предложили переименовать в День великой России – с таким предложением выступила партия "Коммунисты России", сообщает РИА Новости.
Председатель партии Сергей Малинкович пояснил, что в последние полтора года праздник "приобрел новое значение и новое звучание".
"Стал более понятен россиянам", – указал он.
В связи с этим, уверен политик, появилась необходимость подчеркнуть важность и силу России. Будут ли переименовывать партию "Коммунисты России" в "Коммунисты великой России", он не уточнил.
Ранее Малинкович предложил переименовать 8 Марта, добавив слово "патриотка".
Кстати, недавно amic.ru побеседовал с Сергеем Малинковичем. Получилось большое интервью, которое может вас развеселить (или наоборот).
09:24:45 11-06-2023
Знаете, есть один остров, где люди уже добавили к своему историческому названию от нашего слова бритые, слово Великие... Может быть они себя такими начали считать, с тех пор как придумали себе что могут наводить смуты в разных странах и захватывать их себе как колонии... Но от этого, лично для меня, они как были англичане, так и остались, а ни какие не великие бритые наголо жлобы... Так вот и здесь что бы так не произошло? Слово прилепят, а смысла как не было, так и не добавиться...
09:26:03 11-06-2023
этот "коммунист" сломался, несите нового
09:50:30 11-06-2023
А лучше "Супер Великой..." добавить. (не допрогнулась "карманная оппозиция" чють чють)
09:52:19 11-06-2023
Великой превеликой,увидите потом и так будут заставлять говорить
10:08:47 11-06-2023
Предложение - такая же шляпа, как от Лорика. Болеют они что-ли все.
10:49:54 11-06-2023
Коммунисты за словом в карман не лезут.
11:34:33 11-06-2023
День России, это принятие декларации о независимости от советского союза, для наших игрушечных коммунистов это великий праздник.)))
13:41:56 11-06-2023
Назвать следует праздник- День Российской империи!
16:13:46 11-06-2023
в смайлах к статье не хватает стикера "клоун"
15:40:49 12-06-2023
Как не крути не верти а это особо опасное тяжкое преступление агентов мирового глобализма по изъятию исконных исторических территорий у Великой России и разделению Русского народа на части для последующего его истребления. Что сейчас и происходит на украине.