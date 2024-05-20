В Барнауле эксперты обсудили проблему зависимости современных детей от гаджетов
Участниками сессии стали около 20 экспертов из разных сфер
20 мая 2024, 14:14, ИА Амител
Форсайт-сессию по экологичному потреблению современных технологий в обществе организовал образовательный холдинг "ИнПро". Мероприятие прошло 18 мая.
Участниками сессии стали около 20 экспертов из разных сфер: врачи, педагоги, родители, разработчики мобильных приложений, представители партии "Новые люди" и общественники. На протяжении шести часов участники генерировали идеи по гармоничному внедрению потребительских технологий в жизнь человека, снижению зависимости людей от гаджетов, а также формированию культуры потребления контента и использования мобильных устройств.
В начале встречи эксперты обсудили пугающую статистику по зависимости россиян от гаджетов: согласно исследованиям, около 40% современных людей наблюдают у себя зависимость от смартфона. Особенно актуальна проблема среди молодежи. В среднем современный человек проводит за экраном смартфона четыре часа в день, среди подростков этот показатель достигает шести часов.
Руководитель образовательного холдинга "ИнПро" Игорь Странцов рассказал об отрицательном влиянии смартфонов на развитие детей.
"Мы работаем в образовании больше 15 лет и активно взаимодействуем с несколькими сотнями руководителей образовательных проектов: частными вузами, колледжами, центрами допобразования. Последние два-три года мы с коллегами все чаще обсуждаем работу с детьми с задержками в развитии. Наблюдая за развитием ребят, лично я вижу, что одной из проблем является как раз не очень здоровое отношение к гаджетам. Ребенку могут в год дать телефон, и он его еле держит, но мультики уже смотрит. По мнению нейропсихологов, с которыми я общался, это сильно влияет на развитие мозга", – отметил Игорь Странцов.
В рамках сессии все эксперты сошлись во мнении, что важно не тормозить процесс развития современных технологий, но сделать их взаимодействие с детьми и подростками более сбалансированным.
"Не нужно тормозить прогресс, надо, наоборот, следить за ним, но не забывать о том, что мы растим детей, и давать им как можно больше своего личного внимания, больше участвовать в их жизни, а не заменять себя смартфонами", – отметила депутат Барнаульской гордумы от партии "Новые люди" Анна Галицкая.
По словам депутата, партия "Новые люди" активно выступает за развитие современных технологий и их интеграцию в образовательный процесс. Недавно депутаты предложили Минтруду, Минобрнауки и Минпросвещения обсудить новые подходы к образованию в свете грядущей промышленной революции. В партии также считают, что в России пора принять этический кодекс в области искусственного интеллекта.
На форсайт-сессии участники наметили пути решения проблемы. Эксперты продолжат проработку инициатив для создания стандартов экологичного потребления современных технологий в обществе.
21:23:42 20-05-2024
я может не в строчку скажу...но от гаджетной зависимости родителей лечить надо, посмотрите вокруг на яжематей, не отрываются от экрана на улице, пока дети штурмуют детские городки, пофигу и на тех детей, что еще в колясках, дома одной рукой варит, другая телефоном занята, дети сами по себе...а что им остается: перекусят чем Бог послал и тоже в телефон...не думаю, что сказала что-то новое, но начинать надо действительно с яжематей
23:26:11 20-05-2024
Ребенку нужны увлечения для развития, их сотни, а может тысячи. Дайте к ним доступ, помогите освоить, поучаствуйте по возможности сами. Дети сами начнут по телефону только звонить, ещё напоминать придется чтобы не забывали брать с собой при выходе из дома)
По сколько своих детей вырастили эксперты?
09:41:44 21-05-2024
глюбой гаджет прочно связан с аккаунтом в гугле - проограмной зарубежной сети разрпаботанной НАТО-ЦРУ и прямо имеет ярлыки зарубежных соцсетей тоже созданных НАТО -ЦРУ таких как ютуб и террористической сети телеграмм
и во всем это сидят дети которых ученые изуверы пентагона программируют на убийства и самоубийства
Когда весь этот бардак прикроют -вот что хотел бы я знать!
11:46:25 21-05-2024
почитал вас и стало жутковато...жутковато, что живу с такими людьми по соседству