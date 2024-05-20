В Барнауле эксперты обсудили проблему зависимости современных детей от гаджетов

Участниками сессии стали около 20 экспертов из разных сфер

20 мая 2024, 14:14, ИА Амител

Эксперты обсудили проблему зависимости детей от гаджетов / Фото: партия "Новые люди"

Форсайт-сессию по экологичному потреблению современных технологий в обществе организовал образовательный холдинг "ИнПро". Мероприятие прошло 18 мая.

Участниками сессии стали около 20 экспертов из разных сфер: врачи, педагоги, родители, разработчики мобильных приложений, представители партии "Новые люди" и общественники. На протяжении шести часов участники генерировали идеи по гармоничному внедрению потребительских технологий в жизнь человека, снижению зависимости людей от гаджетов, а также формированию культуры потребления контента и использования мобильных устройств.

В начале встречи эксперты обсудили пугающую статистику по зависимости россиян от гаджетов: согласно исследованиям, около 40% современных людей наблюдают у себя зависимость от смартфона. Особенно актуальна проблема среди молодежи. В среднем современный человек проводит за экраном смартфона четыре часа в день, среди подростков этот показатель достигает шести часов.

Руководитель образовательного холдинга "ИнПро" Игорь Странцов рассказал об отрицательном влиянии смартфонов на развитие детей.

"Мы работаем в образовании больше 15 лет и активно взаимодействуем с несколькими сотнями руководителей образовательных проектов: частными вузами, колледжами, центрами допобразования. Последние два-три года мы с коллегами все чаще обсуждаем работу с детьми с задержками в развитии. Наблюдая за развитием ребят, лично я вижу, что одной из проблем является как раз не очень здоровое отношение к гаджетам. Ребенку могут в год дать телефон, и он его еле держит, но мультики уже смотрит. По мнению нейропсихологов, с которыми я общался, это сильно влияет на развитие мозга", – отметил Игорь Странцов.

В рамках сессии все эксперты сошлись во мнении, что важно не тормозить процесс развития современных технологий, но сделать их взаимодействие с детьми и подростками более сбалансированным.

"Не нужно тормозить прогресс, надо, наоборот, следить за ним, но не забывать о том, что мы растим детей, и давать им как можно больше своего личного внимания, больше участвовать в их жизни, а не заменять себя смартфонами", – отметила депутат Барнаульской гордумы от партии "Новые люди" Анна Галицкая.

По словам депутата, партия "Новые люди" активно выступает за развитие современных технологий и их интеграцию в образовательный процесс. Недавно депутаты предложили Минтруду, Минобрнауки и Минпросвещения обсудить новые подходы к образованию в свете грядущей промышленной революции. В партии также считают, что в России пора принять этический кодекс в области искусственного интеллекта.

На форсайт-сессии участники наметили пути решения проблемы. Эксперты продолжат проработку инициатив для создания стандартов экологичного потребления современных технологий в обществе.