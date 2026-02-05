Депутат Буцкая назвала фактор, который может провоцировать новые нападения в школах

По ее мнению, детальное освещение инцидентов и демонстрация личности нападавшего подталкивают к действиям тех, кто "уже на грани"

05 февраля 2026, 09:16, ИА Амител

Татьяна Буцкая / Фото: соцсети депутата

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая обратила внимание на потенциальную опасность чрезмерно детального освещения нападений в школах, сообщает news.ru.

По ее мнению, подробные публикации в СМИ, включая демонстрацию личности преступника, его переписок и мотивов, могут подтолкнуть к совершению аналогичных деяний тех, кто уже находится в группе риска.