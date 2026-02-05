Депутат Буцкая назвала фактор, который может провоцировать новые нападения в школах
По ее мнению, детальное освещение инцидентов и демонстрация личности нападавшего подталкивают к действиям тех, кто "уже на грани"
05 февраля 2026, 09:16, ИА Амител
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая обратила внимание на потенциальную опасность чрезмерно детального освещения нападений в школах, сообщает news.ru.
По ее мнению, подробные публикации в СМИ, включая демонстрацию личности преступника, его переписок и мотивов, могут подтолкнуть к совершению аналогичных деяний тех, кто уже находится в группе риска.
«Первое, что надо сделать, — ограничить подобные материалы, потому что, как говорят психологи, они толкают на совершение подобного деяния тех, кто уже на грани. Нельзя дать им перейти ее», — заявила Буцкая.
09:27:23 05-02-2026
То есть буквально "..опа есть, а слова нет". Ну конечно же, виновато освещение событий. Давайте просто не будем про это говорить, и оно само пройдет. И да, они там все еще хотят учить детей собирать дроны и пользоваться оружием?..
10:17:08 05-02-2026
Да-да, именно так, а доведение до состояния "уже на грани" законами, ограничениями, требованиями, запретами, штрафами, пошлинами, утилями, налогами, тарифами, ценами... здесь ни при чём.
09:32:19 05-02-2026
Совсем ку-ку что ли, натягивает сову на глобус.
09:35:02 05-02-2026
Может просто навести порядок в образовании? С окладами, с авторитетом, с детками и их мамашками (это про яжемамок и их детей)
09:38:49 05-02-2026
А когда начнут запрещать таких вот "гениев" с их "гениальными идеями", то?
09:41:15 05-02-2026
То есть проблема не в том, что последнюю девчонку гнобили одноклассники, а в том, что она увидела по телевизору новости о школьном нападении? Ясно-понятно. Думаю так можно решить все проблемы: если мы не будем показывать в новостях про коррупционеров, то другие чиновники не будут воровать. Это ведь так работает, да?
09:57:00 05-02-2026
Как всегда,решение проблемы-надо запретить,а на большее уже нет мыслей,а не чего что они сами свой не состоятельностью дискредитируют свою же власть
10:33:14 05-02-2026
гость (09:57:00 05-02-2026) Как всегда,решение проблемы-надо запретить,а на большее уже ... Ну да, как раз вчера обсуждали - уже три случая буквально подряд, и ничего пока не предложили запретить) Ан нет, уже все в порядке.
11:57:52 05-02-2026
я одна услышала другое? имелось в виду, что не нужно смаковать эти события в прессе, передачах и т.п. а вот процесс с наказанием я бы показала публично и в каждой школе, чтобы не повадно было. и наказывать не только за деяние, но и тех, кто послужил триггером для преступника. тогда и буллинга поубавиться
13:55:11 05-02-2026
Гость (11:57:52 05-02-2026) я одна услышала другое? имелось в виду, что не нужно смакова... Человек, который защищается от ежедневных издевательств и унижений, не является преступником. Преступники- те, кто безнаказанно травят слабых и беззащитных, надеясь что ответка не прилетит...
13:29:32 05-02-2026
Я тоже считаю, что муссировать подобные "новости" в СМИ не нужно. Сообщили кратко и достаточно. Посмотрите, как их преподносят: в день по три -четыре раза "стали известны подробности", а подробностей даже и нет, но темку опять подняли, помусолили.
16:34:18 05-02-2026
Ага, надо голову в песок закопать, как страус и молчать. И только безумно восхищаться тем, как у нас все хорошо! Ведь у нас самый лучший!!!