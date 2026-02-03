Депутат Нина Останина предложила запретить соцсети детям после нападения на школу

Подобные ограничения уже действуют в ряде европейских стран

03 февраля 2026, 19:17, ИА Амител

Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы от Алтайского края, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила о необходимости ограничить доступ детей к социальным сетям для снижения числа нападений на школы. Об этом она сказала в беседе с RTVI.

По словам Останиной, в России требуется упорядочить взаимодействие несовершеннолетних с социальными платформами. Она подчеркнула, что подобные ограничения уже действуют в ряде европейских стран, где детям запрещают или существенно ограничивают доступ к соцсетям.

Депутат считает, что такие меры могут стать одним из инструментов профилактики насилия в образовательных учреждениях.

Напомним, что 3 февраля подросток пришел в школу в Уфе и открыл стрельбу. Стрелявшего школьника задержали сотрудники ППС и Росгвардии.