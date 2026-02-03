Депутат Нина Останина предложила запретить соцсети детям после нападения на школу
Подобные ограничения уже действуют в ряде европейских стран
03 февраля 2026, 19:17, ИА Амител
Депутат Госдумы от Алтайского края, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила о необходимости ограничить доступ детей к социальным сетям для снижения числа нападений на школы. Об этом она сказала в беседе с RTVI.
По словам Останиной, в России требуется упорядочить взаимодействие несовершеннолетних с социальными платформами. Она подчеркнула, что подобные ограничения уже действуют в ряде европейских стран, где детям запрещают или существенно ограничивают доступ к соцсетям.
Депутат считает, что такие меры могут стать одним из инструментов профилактики насилия в образовательных учреждениях.
Напомним, что 3 февраля подросток пришел в школу в Уфе и открыл стрельбу. Стрелявшего школьника задержали сотрудники ППС и Росгвардии.
19:18:45 03-02-2026
опять идти по пути Европы ?
Удачи
19:56:22 03-02-2026
Шинник (19:18:45 03-02-2026) опять идти по пути Европы ?Удачи... С каких это пор Останина является депутатом от Алтайского края? Вы что "берега попутали"? Она уже лет 40 как рассталась со своей "малой родиной". Но это не главное- главное она сама вырастила и воспитала сына- убийцу, а теперь учит других
06:21:12 04-02-2026
гость (19:56:22 03-02-2026) С каких это пор Останина является депутатом от Алтайского ... Вы же знаете принцип чиновника и депутата. "Не умею сам, но учу всех окружающих как жить и вести себя"
20:00:51 03-02-2026
Искалось очередное "основание" для табу на соцсети и "веский довод" нашёлся...
20:05:30 03-02-2026
Гость (20:00:51 03-02-2026) Искалось очередное "основание" для табу на соцсети и "веский... Все пропало? Как же мамкины розочки с колокольчиками без соцсетей будут жить??? Ой бяда, бяда... Огорчение....
20:06:01 03-02-2026
Как какую-нибудь гадость предложить, так сразу ссылки на загнивающий Запад и прочий "мировой опыт". А как про зарплаты, пенсии, медицину - так сразу " у нас свой путь"?
22:08:08 03-02-2026
Гость (20:06:01 03-02-2026) Как какую-нибудь гадость предложить, так сразу ссылки на заг... Абсолютно солидарен!
Добавлю лишь то, что когда вся официальная пропаганда из каждого утюга вопит: "Убей! Убей!", то это может сработать нештатным способом.
21:13:11 03-02-2026
Детей воспитывать должны родители
23:40:27 03-02-2026
Не, надо запретить соцсети до нападения на школу а не после. Ну и во время нападения тоже
00:33:35 04-02-2026
Голосуй за депутата который хоть предложил что-то разрешить.
09:15:39 04-02-2026
Надо запретить кубики и машинки. От них всё зло. 90% преступников играли в детстве в кубики либо машинки и преобрели завышенные ожидания. Кроссворды тоже - порождают шизофрению. Секции спортивные - укрепляют здоровье потенциальных преступников, потом с ними трудно бороться органам правопорядка. Книги - в них изворотливые умы находят идеи преступлений. Сов надо тоже запретить, чтобы не натягивали их на глобусы. Ну и глобусы заодно.
10:51:58 04-02-2026
А что полезного вы видите в соцсетях для своего ребенка? Возможность пообщаться с педофилом, пропаганда праздной жизни, реклама всякой чуши?
12:10:39 04-02-2026
Гость (10:51:58 04-02-2026) А что полезного вы видите в соцсетях для своего ребенка? Воз...
Общение с друзьями, группы по интересам, развлечения, образование... Глядя в окно, кто-то видит звезды, а кто-то лужу. А то, что вы пишите и в реальной жизни легко происходит. У убитого на неделе мальчика соцсетей наверняка не было.