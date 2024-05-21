Призывать в армию будут и тех, кто недавно стали гражданами России

21 мая 2024, 11:00, ИА Амител

Российские солдаты на построении / Фото: amic.ru

Отсрочек от службы в армии России не будет в случае полной мобилизации, заявил ura.ru депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

"У нас была частичная мобилизация. А вообще мобилизация полная – это война. Никаких отсрочек тут быть не может. Иначе мы значительно уменьшим свой мобилизационный ресурс и воевать будет некому", – объяснил Соболев.

Он подчеркнул, что призывать в армию будут и тех, кто недавно стали гражданами России. Причем на количество детей никто смотреть не будет.

"Отсрочки получат, кто имеют бронь. Там будут только те, кто нужен в тылу для производства, прежде всего, военной техники, для поддержания на должном уровне нашей промышленности, танкостроительной, электронной, и для обеспечения продовольственной безопасности", – указал депутат.

Ранее комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект, предлагающий давать отсрочку от мобилизации для отцов троих детей.