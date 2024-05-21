Депутат ГД объяснил, в каком случае не будет отсрочек от мобилизации
Призывать в армию будут и тех, кто недавно стали гражданами России
21 мая 2024, 11:00, ИА Амител
Отсрочек от службы в армии России не будет в случае полной мобилизации, заявил ura.ru депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
"У нас была частичная мобилизация. А вообще мобилизация полная – это война. Никаких отсрочек тут быть не может. Иначе мы значительно уменьшим свой мобилизационный ресурс и воевать будет некому", – объяснил Соболев.
Он подчеркнул, что призывать в армию будут и тех, кто недавно стали гражданами России. Причем на количество детей никто смотреть не будет.
"Отсрочки получат, кто имеют бронь. Там будут только те, кто нужен в тылу для производства, прежде всего, военной техники, для поддержания на должном уровне нашей промышленности, танкостроительной, электронной, и для обеспечения продовольственной безопасности", – указал депутат.
Ранее комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект, предлагающий давать отсрочку от мобилизации для отцов троих детей.
11:02:00 21-05-2024
в случае полной мобилизации --- хорошая информация
11:21:40 21-05-2024
К заводам повнимательней. Я хоть и не на оборонке, но.... кормить то кто будет? Если не будем производить сельхоз запчастей, фермеры встанут. жрать будет нечего.
Почему бронь только тем кто танки делает? Думайте чуть глубже.
На заводы и так не модно в наше время идти, сайчас отличный шанс набрать заводам кадры, дайте бронь всем заводчанам!
12:04:50 21-05-2024
Гость (11:21:40 21-05-2024) К заводам повнимательней. Я хоть и не на оборонке, но.... ко... в ВОВ женщины и поля пахали, не волнуйтесь
13:31:49 21-05-2024
Гость (12:04:50 21-05-2024) в ВОВ женщины и поля пахали, не волнуйтесь... Те женщины и щас вспашут, а нынешние куры, увы...нормальных мало
16:44:55 21-05-2024
Гость (13:31:49 21-05-2024) Те женщины и щас вспашут, а нынешние куры, увы...нормальных ... одни РСП, ни чего святого)))
21:41:47 21-05-2024
Гость (13:31:49 21-05-2024) Те женщины и щас вспашут, а нынешние куры, увы...нормальных ... Включай мозг хотя бы иногда. "Тем женщинам", кто ещё жив, сегодня лет по 100 будет.
11:28:52 21-05-2024
Защищать депутатов мы не пойдем.
11:33:47 21-05-2024
Думаю воевать эти новые граждане не сильно захотят. Да и с дисциплиной будет полный кабздец.
11:35:19 21-05-2024
Детки депутатов тож призовутся или как всегда в кусты?
14:59:13 21-05-2024
Коля (11:35:19 21-05-2024) Детки депутатов тож призовутся или как всегда в кусты? ... Какие кусты, вы о чем. В Дубай конечно.
11:35:39 21-05-2024
Сам то пойдёт?
11:48:01 21-05-2024
Какие сражения выиграл этот генерал-депутат ?
12:56:09 21-05-2024
Зачем эти вбросы про мобилизацию? Не актуальный вопрос.
13:52:40 21-05-2024
Гость (12:56:09 21-05-2024) Зачем эти вбросы про мобилизацию? Не актуальный вопрос.... Значит, актуальный , если делают вбросы. Другие выводы просто не приходят в голову.
13:51:54 21-05-2024
Походу актуальный