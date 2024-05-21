НОВОСТИОбщество

Депутат ГД объяснил, в каком случае не будет отсрочек от мобилизации

Призывать в армию будут и тех, кто недавно стали гражданами России

21 мая 2024, 11:00, ИА Амител

Российские солдаты на построении / Фото: amic.ru
Российские солдаты на построении / Фото: amic.ru

Отсрочек от службы в армии России не будет в случае полной мобилизации, заявил ura.ru депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

"У нас была частичная мобилизация. А вообще мобилизация полная – это война. Никаких отсрочек тут быть не может. Иначе мы значительно уменьшим свой мобилизационный ресурс и воевать будет некому", – объяснил Соболев.

Он подчеркнул, что призывать в армию будут и тех, кто недавно стали гражданами России. Причем на количество детей никто смотреть не будет.

"Отсрочки получат, кто имеют бронь. Там будут только те, кто нужен в тылу для производства, прежде всего, военной техники, для поддержания на должном уровне нашей промышленности, танкостроительной, электронной, и для обеспечения продовольственной безопасности", – указал депутат.

Ранее комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект, предлагающий давать отсрочку от мобилизации для отцов троих детей.

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Армия Мобилизация

Комментарии 15

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Гость

11:02:00 21-05-2024

в случае полной мобилизации --- хорошая информация

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Гость

11:21:40 21-05-2024

К заводам повнимательней. Я хоть и не на оборонке, но.... кормить то кто будет? Если не будем производить сельхоз запчастей, фермеры встанут. жрать будет нечего.
Почему бронь только тем кто танки делает? Думайте чуть глубже.
На заводы и так не модно в наше время идти, сайчас отличный шанс набрать заводам кадры, дайте бронь всем заводчанам!

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Гость

12:04:50 21-05-2024

Гость (11:21:40 21-05-2024) К заводам повнимательней. Я хоть и не на оборонке, но.... ко... в ВОВ женщины и поля пахали, не волнуйтесь

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Гость

13:31:49 21-05-2024

Гость (12:04:50 21-05-2024) в ВОВ женщины и поля пахали, не волнуйтесь... Те женщины и щас вспашут, а нынешние куры, увы...нормальных мало

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Гость

16:44:55 21-05-2024

Гость (13:31:49 21-05-2024) Те женщины и щас вспашут, а нынешние куры, увы...нормальных ... одни РСП, ни чего святого)))

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Гость

21:41:47 21-05-2024

Гость (13:31:49 21-05-2024) Те женщины и щас вспашут, а нынешние куры, увы...нормальных ... Включай мозг хотя бы иногда. "Тем женщинам", кто ещё жив, сегодня лет по 100 будет.

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Гость

11:28:52 21-05-2024

Защищать депутатов мы не пойдем.

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Гость

11:33:47 21-05-2024

Думаю воевать эти новые граждане не сильно захотят. Да и с дисциплиной будет полный кабздец.

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Коля

11:35:19 21-05-2024

Детки депутатов тож призовутся или как всегда в кусты?

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Гость

14:59:13 21-05-2024

Коля (11:35:19 21-05-2024) Детки депутатов тож призовутся или как всегда в кусты? ... Какие кусты, вы о чем. В Дубай конечно.

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Внимательный из Б

11:35:39 21-05-2024

Сам то пойдёт?

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Гость

11:48:01 21-05-2024

Какие сражения выиграл этот генерал-депутат ?

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Гость

12:56:09 21-05-2024

Зачем эти вбросы про мобилизацию? Не актуальный вопрос.

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Гость

13:52:40 21-05-2024

Гость (12:56:09 21-05-2024) Зачем эти вбросы про мобилизацию? Не актуальный вопрос.... Значит, актуальный , если делают вбросы. Другие выводы просто не приходят в голову.

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Гость

13:51:54 21-05-2024

Походу актуальный

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