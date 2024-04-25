Правда ли, что мобилизованных, ставших многодетными отцами, вернут с СВО?
В Госдуму внесли законопроект о праве на досрочное увольнение многодетных, но не всех
25 апреля 2024, 13:40, ИА Амител
Право досрочно уволиться с военной службы может появиться у многодетных мобилизованных. Такое дополнение предлагают внести в закон "О воинской обязанности и военной службе" в России: 24 апреля документ был опубликован в электронной базе Госдумы. Однако поправка затрагивает далеко не всех отцов, у которых трое или более детей. У кого именно может появиться возможность демобилизоваться до окончания спецоперации, если законопроект примут, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Кто из мобилизованных сможет уволиться досрочно?
Законопроект о досрочном увольнении со службы мобилизованных распространяется на граждан, которых признали многодетными. Но речь идет только о семьях, которым присвоили такой статус в течение одного года с момента призыва отца на военную службу, сообщает РБК.
"Указанное основание для увольнения будет распространяться исключительно на граждан, которые до объявления частичной мобилизации уже являлись законными представителями двух и более детей, получив статус многодетной семьи в течение одного года после объявления частичной мобилизации, в связи с чем не могли реализовать право на отсрочку от мобилизации", – говорится в пояснительной записке.
Такую поправку предлагают принять глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) и сенатор Айрат Гибатдинов.
Разве сейчас у многодетных нет отсрочки?
Сейчас в России действует директива об отсрочке от призыва по частичной мобилизации для отцов троих детей младше 16 лет. Но есть семьи, где третий или последующий ребенок появились на свет, когда отец уже был на СВО. Получается, что эти граждане реализовать свое право на отсрочку сейчас не могут.
Когда этот закон вступит в силу?
Пока это только законопроект. Но если эту инициативу примут, закон вступит в силу через месяц со дня опубликования. Порядок увольнения мобилизованных граждан определит правительство, пишет "Парламентская газета".
13:44:17 25-04-2024
С учетом того что муж пару лет на сво у него рождаются все новые дети?
13:57:21 25-04-2024
Гость (13:44:17 25-04-2024) С учетом того что муж пару лет на сво у него рождаются все ... Они приходят в отпуск и "любят" своих жен. А тебя никто не "любит". Потому такая агрессия.
14:07:16 25-04-2024
Гость (13:57:21 25-04-2024) Они приходят в отпуск и "любят" своих жен. А тебя никто не "... А если они не приходят в отпуск, то их жен "любит" государство?
14:53:45 25-04-2024
Гость (14:07:16 25-04-2024) А если они не приходят в отпуск, то их жен "любит" государст... Да и просто много мужчин рядом. что выдумывать то)
15:22:43 25-04-2024
Гость (14:53:45 25-04-2024) Да и просто много мужчин рядом. что выдумывать то)... А почему их так много, как они отмазались
15:34:35 25-04-2024
Гость (15:22:43 25-04-2024) А почему их так много, как они отмазались... Часть, как ты, по причине "болезни" головы или энуреза. Часть, как я, по возрасту не проходит. Ну а остальные либо сбежали, либо еще какую нибудь отмазку нашли.
16:47:08 25-04-2024
Гость (15:34:35 25-04-2024) Часть, как ты, по причине "болезни" головы или энуреза. Част...
Болезнь головы у тебя походу и тебе подобных 🤦♂️🤷♂️
20:42:43 25-04-2024
Гость (13:57:21 25-04-2024) Они приходят в отпуск и "любят" своих жен. А тебя никто не "... Как минимум 5 кукушек ни один мужик не "любит"... Бабуленции, вы на себя в зеркало посмотрите, а потом, может быть хоть задохлика, заарканите.
16:20:21 25-04-2024
Гость (13:44:17 25-04-2024) С учетом того что муж пару лет на сво у него рождаются все ...
Может будут засчитываться дети, рожденные в новых регионах
17:48:31 25-04-2024
Перед выдачей званий многодетных, в обязательном порядке проверить всех на отцовство. 30 процентов детей в стране имеют не своего отца.
18:32:18 25-04-2024
Гость (17:48:31 25-04-2024) Перед выдачей званий многодетных, в обязательном порядке про... Если растит и содержит он и его все устраивает, то какая разница)
20:39:09 25-04-2024
Гость (18:32:18 25-04-2024) Если растит и содержит он и его все устраивает, то какая раз... Да он просто не знает кто из троих мужиков его папка... Понять и простить.
15:51:15 10-05-2024
У всех граждан страны должны быть уравнены возможности становиться многодетными!
Законотворцы, кстати, имея бронь, смело пытаются вносить разные инициативы, направленные на увеличение срока службы большинства бойцов СВО, пользуясь тем, что основная масса граждан, скромно отмалчивается на ущемление своих прав!
Очнитесь!
Никто не должен присваивать себе права других на жизнь и рождение собственных детей!
Количество детей в семье не должно быть основанием освобождения мужчин защищать свою Родину и свою семью!
Многодетной отец уже оставил свой след, даже в случае гибели - его жизнь продолжается в его детях! И жертва его имеет огромный смысл - ради жизни и спасения его детей!
Кто ещё, если ни отцы показывают пример любви и защиты семьи, детей и Родины?!
Дайте шанс молодым парням продолжить свой род!
Необходимо установить допустимые сроки непрерывной службы во время частичной мобилизации, установить соблюдение сроков службы по контракту, это увеличит число рождëнных детей молодыми, сильными, патриотично настроенными людьми, что ведëт к несомненному укреплению государства, увеличению численности качественного населения России.
Соблюдение прав ВСЕХ служащих, станет дополнительной мерой, отражающей заботу государства о благополучии своих граждан и укреплении семейных связей!