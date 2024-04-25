Правда ли, что мобилизованных, ставших многодетными отцами, вернут с СВО?

В Госдуму внесли законопроект о праве на досрочное увольнение многодетных, но не всех

25 апреля 2024, 13:40, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Право досрочно уволиться с военной службы может появиться у многодетных мобилизованных. Такое дополнение предлагают внести в закон "О воинской обязанности и военной службе" в России: 24 апреля документ был опубликован в электронной базе Госдумы. Однако поправка затрагивает далеко не всех отцов, у которых трое или более детей. У кого именно может появиться возможность демобилизоваться до окончания спецоперации, если законопроект примут, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Кто из мобилизованных сможет уволиться досрочно?

Законопроект о досрочном увольнении со службы мобилизованных распространяется на граждан, которых признали многодетными. Но речь идет только о семьях, которым присвоили такой статус в течение одного года с момента призыва отца на военную службу, сообщает РБК.

"Указанное основание для увольнения будет распространяться исключительно на граждан, которые до объявления частичной мобилизации уже являлись законными представителями двух и более детей, получив статус многодетной семьи в течение одного года после объявления частичной мобилизации, в связи с чем не могли реализовать право на отсрочку от мобилизации", – говорится в пояснительной записке.

Такую поправку предлагают принять глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) и сенатор Айрат Гибатдинов.

Разве сейчас у многодетных нет отсрочки?

Сейчас в России действует директива об отсрочке от призыва по частичной мобилизации для отцов троих детей младше 16 лет. Но есть семьи, где третий или последующий ребенок появились на свет, когда отец уже был на СВО. Получается, что эти граждане реализовать свое право на отсрочку сейчас не могут.

Когда этот закон вступит в силу?

Пока это только законопроект. Но если эту инициативу примут, закон вступит в силу через месяц со дня опубликования. Порядок увольнения мобилизованных граждан определит правительство, пишет "Парламентская газета".