В Госдуме пояснили, зачем нужен отцовский капитал и будут ли его выплачивать
В России отцам сейчас тоже крайне нужна поддержка
26 декабря 2024, 15:40, ИА Амител
В Госдуме разрабатывают закон, согласно которому отцы будут получать свой капитал, рассказал "Парламентской газете" лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
Как рассказал парламентарий, есть несколько инициатив о поддержке отцов. В частности, законопроект о досрочном назначении страховой пенсии по старости отцам трех и более детей. Это не коснется тех, кого лишили родительских прав.
"Также планируем отстаивать инициативу введения отцовского капитала. По аналогии с материнским капиталом. Стал отцом в третий раз – имеешь право на миллион рублей. Мы понимаем, что это немного режет слух, непривычно для нашего сознания. Но почти все новинки так воспринимаются. Я надеюсь, скоро нам удастся доработать эту инициативу вместе с правительством", – отметил Слуцкий.
Он подчеркнул, что проект очень востребованный, поскольку отцам сейчас крайне нужна поддержка.
Есть и инициативы, направленные на женщин. В ближайшее время ЛДПР планирует внести законопроект, увеличивающий пособие по уходу за ребенком до 60% от среднего заработка родителя и устанавливающий минимальный размер пособия на уровне 100% от прожиточного минимума для детей в регионе проживания.
"В сентябре мы направили на отзыв в правительство соответствующий законопроект. А в декабре стало известно, что кабмин планирует увеличить пособие до 50% от среднего заработка. Но мы будем настаивать на тех условиях, которые предлагали изначально", – указал Слуцкий.
Ранее Слуцкий предложил платить отцам за первого ребенка 500 тысяч рублей, а также по миллиону за каждого ребенка после третьего.
17:07:26 26-12-2024
Если бы средняя зарплата в РФ (причём реальная, а не афишируемая!) была на уровне цивилизованных стран, то клянчить пособие на содержание детей вообще не пришлось бы: денег на продолжение рода хватало бы семьям (за исключением уж совсем нищебродных!) безо всякой государственной "милостыни"...