В России отцам сейчас тоже крайне нужна поддержка

26 декабря 2024, 15:40, ИА Амител

Многодетный отец / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Госдуме разрабатывают закон, согласно которому отцы будут получать свой капитал, рассказал "Парламентской газете" лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Как рассказал парламентарий, есть несколько инициатив о поддержке отцов. В частности, законопроект о досрочном назначении страховой пенсии по старости отцам трех и более детей. Это не коснется тех, кого лишили родительских прав.

"Также планируем отстаивать инициативу введения отцовского капитала. По аналогии с материнским капиталом. Стал отцом в третий раз – имеешь право на миллион рублей. Мы понимаем, что это немного режет слух, непривычно для нашего сознания. Но почти все новинки так воспринимаются. Я надеюсь, скоро нам удастся доработать эту инициативу вместе с правительством", – отметил Слуцкий.

Он подчеркнул, что проект очень востребованный, поскольку отцам сейчас крайне нужна поддержка.

Есть и инициативы, направленные на женщин. В ближайшее время ЛДПР планирует внести законопроект, увеличивающий пособие по уходу за ребенком до 60% от среднего заработка родителя и устанавливающий минимальный размер пособия на уровне 100% от прожиточного минимума для детей в регионе проживания.

"В сентябре мы направили на отзыв в правительство соответствующий законопроект. А в декабре стало известно, что кабмин планирует увеличить пособие до 50% от среднего заработка. Но мы будем настаивать на тех условиях, которые предлагали изначально", – указал Слуцкий.

Ранее Слуцкий предложил платить отцам за первого ребенка 500 тысяч рублей, а также по миллиону за каждого ребенка после третьего.