В Госдуме предложили увеличить выплаты на ребенка до 60% от заработка родителя
Законопроект внесут на рассмотрение в ближайшее время
16 января 2025, 09:30, ИА Амител
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесет на рассмотрение законопроект, которым предлагается увеличить пособие по уходу за ребенком до полутора лет с 40 до 60% от среднего заработка родителя. Об этом сообщает РИА Новости.
Также парламентарии предлагают приравнять минимальный размер пособия к 100% регионального прожиточного минимума для детей.
"Согласно действующему законодательству, при выходе в декрет россиянки могут рассчитывать только на 40% от своего прежнего среднего заработка. По их словам, если женщина не работала, была уволена в связи с ликвидацией предприятия или стала мамой в период обучения в вузе, ей назначат минимальный размер пособия, который с учетом индексации составляет 9227,24 рубля, что является ниже регионального прожиточного минимума на ребенка", – пояснили в информационном агентстве позицию авторов законопроекта.
Инициаторы проекта считают, что увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком поспособствует росту рождаемости в стране, а также снижению уровня бедности и улучшению благосостояния семей.
11:04:32 16-01-2025
Почему раньше не предложили (лет 10-20 назад)?
13:23:43 16-01-2025
dok_CФ (11:04:32 16-01-2025) Почему раньше не предложили (лет 10-20 назад)?... Да не волнуйтесь, очередной пиар ЛДПР. Они такие раз в неделю придумывают. Даже рассматривать не будут.