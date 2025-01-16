В Госдуме предложили увеличить выплаты на ребенка до 60% от заработка родителя

Законопроект внесут на рассмотрение в ближайшее время

16 января 2025, 09:30, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесет на рассмотрение законопроект, которым предлагается увеличить пособие по уходу за ребенком до полутора лет с 40 до 60% от среднего заработка родителя. Об этом сообщает РИА Новости.

Также парламентарии предлагают приравнять минимальный размер пособия к 100% регионального прожиточного минимума для детей.

"Согласно действующему законодательству, при выходе в декрет россиянки могут рассчитывать только на 40% от своего прежнего среднего заработка. По их словам, если женщина не работала, была уволена в связи с ликвидацией предприятия или стала мамой в период обучения в вузе, ей назначат минимальный размер пособия, который с учетом индексации составляет 9227,24 рубля, что является ниже регионального прожиточного минимума на ребенка", – пояснили в информационном агентстве позицию авторов законопроекта.

Инициаторы проекта считают, что увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком поспособствует росту рождаемости в стране, а также снижению уровня бедности и улучшению благосостояния семей.