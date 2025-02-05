Депутат ГД с Алтая предложила выпускать для многодетных показанный Путину автомобиль
Соответствующее обращение Нина Останина направила в правительство РФ
05 февраля 2025, 13:00, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина предложила предусмотреть льготные кредиты на покупку автомобилей для многодетных семей, сообщает РИА Новости.
Останина напомнила, что президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о разработке и поддержке производства отечественных автомобилей, предназначенных для использования многодетными семьями.
"В условиях постоянно растущих цен на автомобили важно обеспечить их доступность для семей, особенно многодетных. Комитет считает, что одним из эффективных решений может стать программа субсидий и льготных кредитов, направленная на поддержку таких семей", – отметила депутат.
По мнению Останиной, одним из вариантов такого автомобиля может быть минивэн, макет которого продемонстрировали Путину 28 января 2025 года на заводе "АвтоВАЗ" в Самарской области. Речь идет о компактвэне Lada B-van.
"Такая необходимость давно назрела, учитывая фактическое отсутствие на рынке модели легкового автомобиля, в которой были бы учтены нужды и требования многодетных семей", – подчеркнула депутат.
Ранее Останина предложила повышать размер маткапитала за каждого последующего ребенка.
13:16:09 05-02-2025
Трамвай Гранит давайте налаживайте серийный выпуск на механическом и не занимайтесь демагогией.
13:42:54 05-02-2025
Ну, хватит уже нести чушь. Если человек совершенно не понимает предмет вопроса, зачем она высказывается. Как многодетные!!! поместятся в показанный президенту автомобиль. Сколько можно предлагать разные льготки всевозможным категориям граждан? Зачем заниматься перетягиванием одеяла? Когда будем говорить о налаживании справедливой и достойной жизни во всей стране и для всех людей, а не для отдельных агломераций и категорий?
13:57:01 05-02-2025
Этого доброжелателя печатать. Надоела.
14:37:58 05-02-2025
кампанейщина и популизм.
или депутат не понимает, что сказав А следует говорить Б?
предлагаешь дарить машины, следом расскажи за чей счет банкет
14:58:36 05-02-2025
Так она про "Аурус", не про "жигули". Перепутала модели.
15:22:03 05-02-2025
Трамвайную линию Павловск - Старый базар и жить станет легче.