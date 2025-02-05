Депутат ГД с Алтая предложила выпускать для многодетных показанный Путину автомобиль

Соответствующее обращение Нина Останина направила в правительство РФ

05 февраля 2025, 13:00, ИА Амител

Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru

Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина предложила предусмотреть льготные кредиты на покупку автомобилей для многодетных семей, сообщает РИА Новости.

Останина напомнила, что президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о разработке и поддержке производства отечественных автомобилей, предназначенных для использования многодетными семьями.

"В условиях постоянно растущих цен на автомобили важно обеспечить их доступность для семей, особенно многодетных. Комитет считает, что одним из эффективных решений может стать программа субсидий и льготных кредитов, направленная на поддержку таких семей", – отметила депутат.

По мнению Останиной, одним из вариантов такого автомобиля может быть минивэн, макет которого продемонстрировали Путину 28 января 2025 года на заводе "АвтоВАЗ" в Самарской области. Речь идет о компактвэне Lada B-van.

"Такая необходимость давно назрела, учитывая фактическое отсутствие на рынке модели легкового автомобиля, в которой были бы учтены нужды и требования многодетных семей", – подчеркнула депутат.

Ранее Останина предложила повышать размер маткапитала за каждого последующего ребенка.