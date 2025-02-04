Депутат ГД с Алтая предложила повышать размер маткапитала за каждого ребенка
Соответствующее обращение Нина Останина направила в правительство РФ
04 февраля 2025, 14:00, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина предложила ввести прогрессивный размер материнского капитала, сообщает РИА Новости.
По мнению Останиной, рождение каждого следующего ребенка должно сопровождаться выплатой маткапитала в повышенном размере.
"Представляется целесообразным, например, выплачивать материнский капитал повторно с одновременным увеличением его размера на 25% при рождении второго, третьего, четвертого и каждого последующего ребенка", – гласит документ.
Соответствующее обращение Останина направила в правительство РФ.
Ранее Останина предложила помогать успешным семьям, а не малоимущим.
14:05:27 04-02-2025
Популистка. К тому же выборы скоро, надо медийно светиться.
14:13:07 04-02-2025
хороший костюм.
хочу такой кройки. и шитьё ничё так.
19:18:35 04-02-2025
А если ребенок в итоге вырастит не пойми кем - взыскивать всю сумму обратно, с процентами.
12:30:33 05-02-2025
Это демографии не поможет.