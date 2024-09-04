Депутат Госдумы с Алтая призвала провести в России "демографическую спецоперацию"

Ее итогом должно стать значительное увеличение количества многодетных семей

04 сентября 2024, 11:00, ИА Амител

Нина Останина / Фото: vk.com/nina.ostanina

Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина призвала провести в России "демографическую спецоперацию", итогом которой стало бы увеличение числа многодетных семей.

"51% населения должны иметь 4-5 детей", – цитирует ее ОСН.

В августе Останина заявила, что в Госдуме поддержат законопроект о выплатах супругам за 25 и более лет брака.

А в июле она выступила за запрет на развод с неверной беременной женой.