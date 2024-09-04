Депутат Госдумы с Алтая призвала провести в России "демографическую спецоперацию"
Ее итогом должно стать значительное увеличение количества многодетных семей
04 сентября 2024, 11:00, ИА Амител
Нина Останина / Фото: vk.com/nina.ostanina
Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина призвала провести в России "демографическую спецоперацию", итогом которой стало бы увеличение числа многодетных семей.
"51% населения должны иметь 4-5 детей", – цитирует ее ОСН.
В августе Останина заявила, что в Госдуме поддержат законопроект о выплатах супругам за 25 и более лет брака.
А в июле она выступила за запрет на развод с неверной беременной женой.
11:10:51 04-09-2024
Я согласен. Девчонки, вы где?
11:18:44 04-09-2024
Гость (11:10:51 04-09-2024) Я согласен. Девчонки, вы где?... ...........Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина.
с неё и начнете. она возглавит. покажет примером, так сказать
15:56:38 04-09-2024
Гость (11:18:44 04-09-2024) ...........Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края... не потянет бабулька уже ....
17:23:40 04-09-2024
Годы, гады - годы... (15:56:38 04-09-2024) не потянет бабулька уже ....... Партия сказала: "Надо!"
11:15:53 04-09-2024
"демографическую спецоперацию" - подходить по какому адресу?
11:27:35 04-09-2024
Увеличение дохода семьи снижает в большинстве случаев количество детей, денежное стимулирование рождения ребёнка приводит к увеличению рождаемости только у алчных родителей! Большие семьи были только в аграрных странах, так как нужно много людей в поле работать, а сейчас даже это не поможет, так как все делает Техника! Единственное это менять с десятилетиями сознание людей что нужно жить не для себя, а в 20 лет рожать детей, но человеческий эгоизм врядли можно победить!
12:10:04 04-09-2024
ЕКХ (11:27:35 04-09-2024) Увеличение дохода семьи снижает в большинстве случаев количе... Что за формулировка- "человеческий эгоизм"??? в чем он выражается? В том , что женщина не желает себя обвешивать кучей детей как в мультике про обезьянку??? Люди рождаются и живут 1 раз . И не для того, чтобы в угоду государству , которому на этого человека чхать , рожать и рожать и рожать. А потом в семи потах их на ноги поднимать, пр этом работая!!!! Посыл государства понятен - ему нужны солдаты. А людям то это зачем? Законы принимаются не в пользу людей, засилие мигрантов и лоббирование их - тоже настораживает. Мы помогаем всем, кроме коренного населения. Априори считается , что мы по свойски как то же проживем, а вот приезжим и новым регионам надо помогать, пусть даже и в ущерб народу коренному. Так что рожайте сами , господа депутаты - у вас и денежки водятся , и мигранты вас не касаются, вы их из бронированных и тонированных машин и не видите, пока едете домой на рублевку. И всяческие неприкосновенности у вас. Ах да, у вас детки то по заграницам все... нашли дурачков , идите лесом..
12:33:56 04-09-2024
гость (12:10:04 04-09-2024) Что за формулировка- "человеческий эгоизм"??? в чем он выраж... Все верно, только вы считаете что господам депутатам действитьно есть дело до демографии? Единственное что их интересует оставаться у кормушки, раз верховный озаботился этим вопросом, то надо создавать видимость работы, собирать совещания, говорить разные слова в надежде, что они попадут в тренд и их оставят еще на жирных должностях.
21:42:58 04-09-2024
Гость (12:33:56 04-09-2024) Все верно, только вы считаете что господам депутатам действи... Им всем уже провели "спецопрерацию")))
15:07:06 04-09-2024
гость (12:10:04 04-09-2024) Что за формулировка- "человеческий эгоизм"??? в чем он выраж...
Плюсую! Крутой спич!
12:23:39 04-09-2024
ЕКХ (11:27:35 04-09-2024) Увеличение дохода семьи снижает в большинстве случаев количе... Крайне наивная позиция, что сознание можно поменять разговорами. Тем более когда про эгоиз нам рассказывает депутат с зарплатой более 400 тыс рублей. Без денег только кошки плодятся, а для женщины для рождения ребенка нужена стабильность. Это или финансовая поддержка родителей или собственные заработанные деньги. Т.к. государство не может обеспечить даже выплаты алиментов, то муж это очень нестабильный источник финансов. Примерно такая ситуация на сегодня, и девушки 20 лет прекрасно это понимают - что и выражается в статистику рождаемости. Экономика это базис.
14:31:59 04-09-2024
Гость (12:23:39 04-09-2024) Крайне наивная позиция, что сознание можно поменять разговор...
А вы не задумывались почему девушка бежит покупать в кредит новый айфон в октябре? А если вы ей дадите 2 млн, она побежит рожать или купит айфон, машину, квартиру в ипотеку, Турцию навестит! Я думаю5-7 % родит а остальные прогуляют! В головах менять надо, я не за депутата, я за своих детей котором жить после меня! Это вопрос не хотелок депутатов для армии, как кто-то тут написал, а нации тех кто будет говорить после меня на русском!
16:22:43 04-09-2024
Екх (14:31:59 04-09-2024) А вы не задумывались почему девушка бежит покупать в кре... Далеки вы от темы. 2 млн на покупку айфона или поездки в Турцию. Живете в воображаемой стране единорогов? Не знаете ни жизни молодых мам, ни жизни в стране. Только какие-то воображаемые выкладки про 5-7%. Вы бы хоть раз попробовали устроить ребенка в ясли, и сразу бы на землю приземлились, со своими "проблема в головах"
17:02:58 04-09-2024
Гость (16:22:43 04-09-2024) Далеки вы от темы. 2 млн на покупку айфона или поездки в Тур... Ну я устраивал ребенка в ясли-сад, а затем был переезд и пришлось устраивать в другой садик. И что? Все как-то устраивают. И это не отменяет меркантильности современных девушек. Все насквозь пропитаны желанием наживы и комфорта.
18:37:57 05-09-2024
Гость (17:02:58 04-09-2024) Ну я устраивал ребенка в ясли-сад, а затем был переезд и при... им не только наживу и комфорт , ребенок это труд , ленивые они сейчас , да еще фигура после родов изменится как потом фотографии для акаунтов делать)))
17:33:21 04-09-2024
Гость (16:22:43 04-09-2024) Далеки вы от темы. 2 млн на покупку айфона или поездки в Тур...
Устраивал и никаких проблем! Без блата и денег!
16:28:10 04-09-2024
Екх (14:31:59 04-09-2024) А вы не задумывались почему девушка бежит покупать в кре... Правильно девушка сделает! Если не купит айфон, машину, квартиру, её никто замуж не возьмет. Не от кого ей рожать будет.)))
17:00:46 04-09-2024
Гость (16:28:10 04-09-2024) Правильно девушка сделает! Если не купит айфон, машину, квар... Это с каких пор замужество решается наличием у гражданки айфона или автомобилем/машиной? По-моему Россия по-прежнему патриархальная страна, где принято, чтобы мужчина зарабатывал больше женщины. И что-то ни одна из модных обитательниц Патриков сама за себя не поспешит заплатить в ресторане.
14:55:11 05-09-2024
Гость (16:28:10 04-09-2024) Правильно девушка сделает! Если не купит айфон, машину, квар... А тем более, если возьмёт ипотеку на 20-ть лет!
12:48:39 04-09-2024
ЕКХ (11:27:35 04-09-2024) Увеличение дохода семьи снижает в большинстве случаев количе... А теперь ответьте на вопрос - если сейчас не нужно "много людей, чтобы в поле работать" - то зачем рожать много детей? Тем более что младенческая и детская смертность тоже снизилась, и выживают практически все рожденные. Чтобы что? Удовлетворить нужду государства в солдатах? И да, если жить не для себя - а для кого? Для дяди депутата, чтобы ему жилось еще лучше, а детям впроголодь?
14:48:55 05-09-2024
ЕКХ (11:27:35 04-09-2024) Увеличение дохода семьи снижает в большинстве случаев количе... А может создать такие условия как : "Дело было вечером, делать было нечего"!?
11:36:37 04-09-2024
подходить по какому адресу?......................в женское общежитие
11:39:18 04-09-2024
а у нее сколько детей, внуков? начни с себя, покажи пример.
а вот и выдержка из автобиографии:
В семье двое взрослых сыновей — Даниил и Евгений.
12:42:18 04-09-2024
Гость (11:39:18 04-09-2024) а у нее сколько детей, внуков? начни с себя, покажи пример.
11:50:50 04-09-2024
Где условия? Есть только жалкие подачки
11:57:37 04-09-2024
Все эти бла-бла-бла с высоких требун не стоит воспринимать серьезно. Пустые лозунги и только. Воспитать ребенка это вполне материальные вещи. Прокормить - х.рублей, Одеть - у.рублей. Обеспечить дополнительными квадратными метрами - z.рублей. Кружки и секции - n.рублей. Образование - l.рублей. Лечение - f.рублей. Всего до выхода во взрослую жизньв 21лет - 10млн нужно. Если 4 ребенка то 40 млн. Может конечно повезет и кто-нибудь из дитей на бюджет в ВУЗ поступит или питаться только со своего огорода, тогда подешевле. Но порядок цен примерно такой. Могут 50% семей у нас позволить такую роскошь как 4 ребенка?
12:25:49 04-09-2024
Гость (11:57:37 04-09-2024) Все эти бла-бла-бла с высоких требун не стоит воспринимать с... Давно известно, что уровень жизни не влияет на рождаемость, вернее влияет, но в обратном порядке: чем выше уровень жизни, тем ниже рождаемость. Наименьший коэффициент рождаемости во вполне обеспеченном Евросоюзе или таких странах как Япония или Южная Корея - от ниже 1 до 1,3. А наивысший процент рождаемости в нищих африканских странах типа Нигер, там коэффициент 7. Это общемировая тенденция.
12:57:02 04-09-2024
Гость (12:25:49 04-09-2024) Давно известно, что уровень жизни не влияет на рождаемость, ... ну вот сами знаете, что есть теория демографического перехода. Т.е. согласны что рождаемость это не про лозунги, а про экономику. А если почитаете подробней то это даже не про деньги, а про возможность сохранить уровень жизни после появления нового члена семьи. Пока женщина после рождения ребенка не перестанет падать на грань нищиты никакие идеалогии вам не помогут.
13:01:21 04-09-2024
Гость (12:25:49 04-09-2024) Давно известно, что уровень жизни не влияет на рождаемость, ... Так уровень жизни зависит от развитости страны и образованности населения, а страны Африки до сих пор аграрные, плюс там нет контрацепции, неграмотное необразованное население, для которых вся жизнь - это работать в поле, пасти скот, плодить детей и выживать как придется, и другой жизни они не видят, а так как нет образования у населения и не увидят. До них никак не дойдет, что их ресурсы могут прокормить определенное количество человек, и не надо это количество превышать, иначе они всегда будут голодные. Что хорошего в большой рождаемости? Вы какой хотите уровень жизни? Как в нищей перенаселенной Индии или в богатой малонаселенной Канаде?
12:04:08 04-09-2024
С 1995 в Госдуме сидит, сама же науправляла, а теперь кто-то ей должен
14:49:34 04-09-2024
Гость (12:04:08 04-09-2024) С 1995 в Госдуме сидит, сама же науправляла, а теперь кто-т... Вопрос- как она туда попала? И почему никто её ещё не попросил очистить от своего присутствия место?
12:31:37 04-09-2024
наивысший процент рождаемости в нищих африканских странах типа Нигер, там коэффициент 7 --- Ну тогда у нас должен быть примерно 6,5)
12:41:00 04-09-2024
наивысший процент рождаемости в нищих африканских странах типа Нигер,-------- ну да, ну да) дайте нигерийским женщинам бесплатные средства предохранения, которые они никогда в глаза не видели, научите ими пользоваться и посмОтрите, захотят ли они бесконтрольно плодиться в своей нищете😊 у них просто нет вариатов, увы... как и у наших женщин, живших в предыдущие века...
12:52:30 04-09-2024
Гость (12:41:00 04-09-2024) наивысший процент рождаемости в нищих африканских странах ти... Совсем голова ва-ва? Просто открой список стран по коэффициенту рождаемости и посмотри. Не уловить прямую взаимосвязь уровня жизни и рождаемости трудно, если у тебя IQ хотя бы не ниже комнатной температуры. Рожают нищие, богатые не хотят рожать.
13:00:31 04-09-2024
Гость (12:52:30 04-09-2024) Совсем голова ва-ва? Просто открой список стран по коэффицие... Так что вы предлагаете? Стремиться к уровню Нигера?
12:46:14 04-09-2024
"Демографическая спецоперация "
Кто будет исполнять? Мигранты с обрезами?
13:25:47 04-09-2024
Кхм... (12:46:14 04-09-2024) "Демографическая спецоперация "Кто будет исполнять? ... Получается так, если посмотреть нынешнбб ситуацию. Дикие бабуины у нас королям себя чувствуют. Надеюсь до поры до времени, и скоро эти аулы вернутся к себе, поднимать не только паховую область, но и свои экономики в своих странах
13:16:33 04-09-2024
Чем дольше они там заседают, тем дурней становятся.
13:53:52 04-09-2024
Это важная проблема... Это уже выживание популяции...
14:10:23 04-09-2024
Дело не в солдатах! Это экономика! Чем платить пенсии, субсидии, зарплаты чиновников, армию обеспечивать - Налоги! А кто платить Налоги будет если количество пенсионеров растёт! Мы с вами все выходим на пенсию и нас 2 человека! А кто нас будет содержать? Один ребёнок? Следовательно нагрузка Налоговая на него возрастает! А эгоизм человеческий это один из основных инстинктов! Вы всегда до появления ребёнка будете в первую очередь думать о себе: новый айфон, путешествия, клубы, машины, побрякушек, рестораны! А ребёнок родился все мы как родители будем заботится о нем! Это тоже инстинкт сохранения рода! Поэтому многие его откладывают! Сначала карьера, дом, пара машин, а не успеваю, ну тогда рожу одного! У нас есть пенсионный фонд, какая его прибыль, посмотрите с учетом инфляции и ключевой ставки и сравните с пенсионным фондом Норвегии! Или может вы сами откладываете на пенсию? Не вклад на уровне инфляции, а инвестиции которые за 20-30 лет принесут вам хотяб 150% с вычетом инфляции! Демография - экономика! Думаете с проста сейчас в Китае уже нет закона об ограничении рождаемости? Все у них тоже Яма будет если не подсуетиться! Мы должны это понимать, это не для блага депутата он умрет к тому времени, дело в наших детях им это расхлёбывать!
15:17:15 04-09-2024
Екх (14:10:23 04-09-2024) Дело не в солдатах! Это экономика! Чем платить пенсии, субси... А какого рожна мы приезжих себе на шею посадили???? Пособия им, маткапитал, соц блага. А они не собираются ни копейки платить в бюджет. Их уже десятки миллионов, а работают официально, и платят налоги единицы. И потомство их бесконечное так же будет потребителей и нахлебником расти с пониманием что Россия им должна. Нахрена мы их то ещё нахлобучили в нагрузку на бюджет? И человек изначально на пенсию себе откладывает, работая и отчисляя. При чем тут дети??? А при том, что пенсионный фонд разворовали, а платить пенсии надо. Вот и нассали нам в уши, что дети будут потом пенсии обеспечивать старикам. А где же тогда кровно оплаченные налоги этого пенсионера, с которых он и должен пенсию получать???
15:24:01 04-09-2024
Екх (14:10:23 04-09-2024) Дело не в солдатах! Это экономика! Чем платить пенсии, субси... О чем сея бредятина?
15:53:53 04-09-2024
Екх (14:10:23 04-09-2024) Дело не в солдатах! Это экономика! Чем платить пенсии, субси... так ради правды,за меня платит мой работодатель в пенсионный фонд с моих денег и следовательно я сам себе зарабатываю пенсию,а то что чиновники растаскивают эти деньги и потом все сваливают на экономику,демографию и прочие надуманные проблемы-это не наша как раз вина
16:52:59 04-09-2024
гость (15:53:53 04-09-2024) так ради правды,за меня платит мой работодатель в пенсионный... Вы не сами обеспечиваете свою пенсию из своих отчислений, это заблуждение. За счет ваших отчислений содержатся текущие пенсионеры. Вашу пенсию будут финансировать из отчислений ваших детей.
19:35:04 04-09-2024
Гость (16:52:59 04-09-2024) Вы не сами обеспечиваете свою пенсию из своих отчислений, эт... глупый конечно вопрос-а где отчисления прошлого поколения или их уже удачно освоили
16:32:59 04-09-2024
Екх (14:10:23 04-09-2024) Дело не в солдатах! Это экономика! Чем платить пенсии, субси... Средний возраст жизни мужчин 66 лет, а выход на пенсию в 65. Так про какое содержание детьми речь? Буду работать до смерти, и без 4 детей шанс дожить до пенсии выше.
16:45:08 04-09-2024
Гость (16:32:59 04-09-2024) Средний возраст жизни мужчин 66 лет, а выход на пенсию в 65.... Это каким образом без детей повысится продолжительность вашей никчемной жизни?
17:28:03 04-09-2024
Гость (16:45:08 04-09-2024) Это каким образом без детей повысится продолжительность ваше... Ну, вы поняли, куда вам идти, да?
17:43:11 04-09-2024
Кхм... (17:28:03 04-09-2024) Ну, вы поняли, куда вам идти, да?... Только после вас...
14:51:52 04-09-2024
А кто нас будет содержать? Один ребёнок?***
Ну-ка, ну-ка! А до выхода на пиесию этого 1 ребёнка содержали 2 человека и платили налоги и отчисления! Где деньги, Зин?
15:27:21 04-09-2024
Гость (14:51:52 04-09-2024) А кто нас будет содержать? Один ребёнок?***Ну-ка, ну-ка!... Так еиу еще 40 лет до пенсии, Петь.
15:47:38 04-09-2024
Гость (15:27:21 04-09-2024) Так еиу еще 40 лет до пенсии, Петь.... Мне 26 лет до пенсии и я не надеюсь на неё!
15:35:31 04-09-2024
Гость (14:51:52 04-09-2024) А кто нас будет содержать? Один ребёнок?***Ну-ка, ну-ка!... Пенсионная система России построена так, что на ваши налоги работоспособного населения финансируются пенсии уже вышедших на пенсию. А ваша пенсия будет оплачиваться налогами ваших детей. Ферштейн?
16:11:51 04-09-2024
Гость (15:35:31 04-09-2024) Пенсионная система России построена так, что на ваши налоги ... Я тоже так думала. А вот пришел ковид и работающим молодым, их детям делали выплаты из пенсионного фонда, а не из социального или там резервов, которые сейчас за границей и идут хохлам сами знаете для чего. Пенсам же в 2020 даже копейки на маски не кинули. МРОТ повышают, а пенсии отстают. Изначально моя пенсия была больше МРОТ на 2тр, теперь меньше МРОТ на3 тр., скоро разница будет ещё больше, просто огромной. Пенсионный фонд соединили с социальным, сейчас фиг разберешься, сколько пенсионных денег, а сколько социальных. Потом учитывайте тот факт, что далеко не все родители доживают до пенсии. В семье может быть один ребенок или два, отец или мать умирает до пенсии (а взносы-то платили оба!), в итоге на одного- двух детей нагрузка один пенс. Ещё повышение пенсионного возраста делает своё дело. И есть у меня смутное подозрение, что пенсии не повышают не потому что денег в пенсионной казне нет, а так хочется государственным структурам и ЦБ. По их мнению, разгоняет инфляцию только один фактор: рост доходов населения.
15:23:27 04-09-2024
о, как зумерши разнылись. Еще 20 лет назад все просто так рожали, а сейчас и мат.капитал, и льготная семейная ипотека, и пособия на детей нормальные. А сейчас государство "дай", "должно", "обязано".. Что-то мне кажется, что если даже дать, то скорее побежите покупать айфоны и шубы, а не рожать
15:48:12 04-09-2024
Гость (15:23:27 04-09-2024) о, как зумерши разнылись. Еще 20 лет назад все просто так ро... Как рожали, так и рожают. Речь то о многодетности. А нафиг мне надо становится свиноматкой - инкубатором? Чтоб в 30 выглядеть на 60?? И да, все хотят и шубы и айфон, и мир посмотреть. А что в этом плохого? Туда дело то в том что сытый пытается голодного вразумить. Им не народ нужен, а налоги, чтоб воровать.
16:00:40 04-09-2024
Гость (15:48:12 04-09-2024) Как рожали, так и рожают. Речь то о многодетности. А нафиг ... У вас какие-то примитивные взгляды на действительность: народец хочет айфонов и ютюбчик, а власти этого народу не дают, а только воруют их налоги. Я могу только представить как сказочно можно обогатиться на ваш личный НДФЛ.... И вообще, ваш пост просто сборник штампов: если рожаешь, то вдвое взрослее выглядишь. Ты пить перестань, и не кури, и будешь выглядеть на свой биологический возраст.
15:57:48 04-09-2024
Гость (15:23:27 04-09-2024) о, как зумерши разнылись. Еще 20 лет назад все просто так ро... Вас прям заклинило на айфонах и шубах? Мы с мужем родили только одного ребенка. Никаких пособий и мат капиталлов не получали. И второго даже планировать не стали. Потому что растить ребенка - затратно. Ему нужна одежда каждые 2-3 месяца новая (лет до 5-6, потом реже). Игрушки, развивашки, кружки, отдельная комната в конце концов. Ходить по 10 лет в одних штанах , зато детей нарожать кучу?. Ну уж нет. Лучше уж один пусть будет обеспечен и игрушками , и книжками, и одежкой. А ради маткапиталла и пособий рожают только недалекие маргиналы. Потому что разумные люди понимают, что 600 тыс маткапиталла - это ничего по сравнению с выпадением одного из родителей из рабочего графика, а соответственно и из пополнения семейного бюджета на 1,5-2 года.
16:07:35 04-09-2024
Гость (15:57:48 04-09-2024) Вас прям заклинило на айфонах и шубах? Мы с мужем родили тол... Да вы просто не понимаете... Мы действительно с вами на разных языках говорим. Всё, что решается деньгами - лишь только расходы. А дети - это то ради чего семьи создаются, для чего человеческие чувства существуют. Ваш ребенок вырастит, уедет учиться в другой город - вот только тогда вы поймете, что никакие деньги вам не заменят его, и в самый бы раз у вас был бы второй или третий младшие дети, чтобы их уже растить, а их нет, так как вы в своё время приняли "мудрое" решение больше не рожать, но иметь типовое жилье в хрущевке или панельной серийке в провинциальном и убогом Барнауле...
13:17:14 05-09-2024
Гость (16:07:35 04-09-2024) Да вы просто не понимаете... Мы действительно с вами на разн... Ну вообще-то все дети рано или поздно вырастают и покидают родителей. (Или вы собрались рожать до 60, чтобы помереть, имея на руках младенца (и кто его потом будет содержать, интересно)? ) И в норме у человека должны быть свои интересы. А не подмена своей жизни на участие в жизни детей.
16:37:58 05-09-2024
Гость (15:57:48 04-09-2024) Вас прям заклинило на айфонах и шубах? Мы с мужем родили тол... Сын у нас родился в конце 80-х, а дочь в середине 90-х. А до этого почти 10-ть лет по квартирам, семь лет в малосемейке, в четвером на 21-м квадратном метре, а потом в 2-х комнатной, пока дети не выросли. Небыло ни мат. капитала, ни эпотеки. Пришлось надолго уходить в море, чтобы вырастить и выучить детей!
16:57:14 04-09-2024
Гость (15:23:27 04-09-2024) о, как зумерши разнылись. Еще 20 лет назад все просто так ро... вас и 20 лет назад не спрашивали рожать или нет, и теперь решение не за вами. Так зачем ваше мнение, если вы не погружены ни во что?
15:41:20 04-09-2024
Думаю, до первым делом нужно всех нас обучить финансовой грамотности, как устроена экономика и прочие блага государства, а потом поддерживать население, а то наши Налоги неправильно расходуются! А по эмигрантам политика должна быть как в оаэ, Катаре и СА, Налоги и все блага остаются у нас, а гражданство и субсидии и пенсии в родном государстве!
16:41:33 04-09-2024
Екх (15:41:20 04-09-2024) Думаю, до первым делом нужно всех нас обучить финансовой гра... Им умные не нужны, нужны чтоб плодились и помалкивали, а они от кормушки нас поучать будут.
15:48:37 04-09-2024
Екх (14:10:23 04-09-2024) Дело не в солдатах! Это экономика! Чем платить пенсии, субси... Подождите. Вы предлагаете начинать рожать со школьной скамьи? А жить молодой семье с ребенком вы где предлагаете? в коробке из под холодильника? Все молодые семьи сейчас сначала стараются жилье купить, хотя бы в ипотеку, а потом детей заводить. И не рожают по 3-4 ребенка именно потому, что хочется чтобы ребенок жил по-человечески, а не донашивал колготки за старшими детьми. А по поводу пенсии... Мне 45 . Только на моей памяти пенсионная реформа была несколько раз. А как она поменяется к тому моменту , когда моя 20-летняя дочь пойдет на пенсию не известно.
15:56:01 04-09-2024
Гость (15:48:37 04-09-2024) Подождите. Вы предлагаете начинать рожать со школьной скамьи... Вы пережили смену государственного строя, и самое малое, что за этим последовало, это пенсионные и прочие реформы. При распаде других империй население более кровавыми и эффективными способами уменьшалось.
16:05:00 04-09-2024
Гость (15:56:01 04-09-2024) Вы пережили смену государственного строя, и самое малое, что... а кто-то может дать гарантию, что нечто подобное не произойдет больше?
16:20:08 04-09-2024
Гость (15:56:01 04-09-2024) Вы пережили смену государственного строя, и самое малое, что... Смена строя, как вы говорите, была один раз. А пенсионная реформа у нас каждые лет пять. И денежки куда-то из СФР как девались, так и деваются. То есть кто-то ворует, а кто-то должен рожать, чтобы этих воров получше обеспечивать. Ага, все бегут, волосы назад.
17:07:19 04-09-2024
Гость (16:20:08 04-09-2024) Смена строя, как вы говорите, была один раз. А пенсионная ре... Если вы способны понимать цифровые выкладки, то вот вам объяснение: Проблемы в пенсионном обеспечении начались еще в советское время: численность пенсионеров увеличилась с 13,7 млн до 33,8 млн за 1961—1990 годы, что при неизменности тарифов отчислений предприятий вынудило государство увеличивать финансирование пенсий: к 1980 году доля дотаций из союзного бюджета в бюджете государственного социального страхования дошла до 60 %. Соотношение количества пенсионеров к трудоспособным гражданам менялось с течением времени: в 1926 году при общем населении в 92,681 миллиона человек было 7,945 миллиона пенсионеров и 47,830 миллиона трудоспособного населения (1:6), в 1959 году при общем населении в 117,534 миллиона человек было 13,827 миллиона пенсионеров и 68,609 миллиона трудоспособного населения (1:5), в 1979 году при общем населении в 137,410 миллиона человек было 22,436 миллиона пенсионеров и 82,959 миллиона трудоспособного населения (1:4), в 2009 году при общем населении в 141,904 миллиона человек было 30,97 миллиона пенсионеров и 89,266 миллиона трудоспособного населения (1:3), в настоящее время (2020 год) при населении в 146,750 миллиона человек 82 миллиона трудоспособного населения и 36,9 миллиона человек старше трудоспособного возраста, всего пенсию получают 46,480 миллионов человек (1:2,2, 1:1,76).
17:35:21 04-09-2024
Гость (17:07:19 04-09-2024) Если вы способны понимать цифровые выкладки, то вот вам объя... Ну и посчитай! Каждый работающий отчисляет 22% со своего заработка. Средняя зарплата в стране 86т. Сколько приходится на каждого пенса? И посмотри сколько средняя пенсия. Вот здесь наступит прозрение!
17:45:47 04-09-2024
Гость (17:35:21 04-09-2024) Ну и посчитай! Каждый работающий отчисляет 22% со своего зар... Однако) У вас просто феноменальная альтернативная математика! Браво!
17:59:38 04-09-2024
Гость (17:35:21 04-09-2024) Ну и посчитай! Каждый работающий отчисляет 22% со своего зар...
Какая средняя 86 тысяч! Мы не говорим про то что пишут а про то что на самом деле! И ещё половина работают в чёрную, половина «безработных», а у остальных за 20 т и остальное в конверте если есть что туда положить! При зп 86 тысяч вы думаете ещё работодатель 43 перечислит государству? Сомневаюсь! У нас общество живет по принципу «не «обманешь» не проживешь»
19:52:56 04-09-2024
Гость (17:59:38 04-09-2024) Какая средняя 86 тысяч! Мы не говорим про то что пишут а... так вообще то средняя зарплата исчисляется от суммы полученного налога и все ваши фантазии про черные зарплаты,обмана работодателя как раз в эту сумму не входят
13:11:59 05-09-2024
Гость (17:59:38 04-09-2024) Какая средняя 86 тысяч! Мы не говорим про то что пишут а... В смысле "сомневаюсь"?) Вы всерьез полагаете, что работодатель хочет - перечисляет, не хочет - кладет к карман? Ну попробуйте разок не перечислить, поглядим, как быстро у вас счет заблокируют. Другое дело, что с 86 он перечислит взносов не 43, а гораздо меньше.
16:40:59 04-09-2024
Гость (15:56:01 04-09-2024) Вы пережили смену государственного строя, и самое малое, что... Не просто смену строя, а уклада общества с его частичной деградацией! Раньше нам говорили иди учись тебе государство должно дать работу, квартиру образование! А сейчас все сам! А мы привыкли что нам должны, и сейчас опять приучают! Нужно самому идти и брать, а не ждать что помогут! Сами себя приучили, сами виноваты!
16:06:11 04-09-2024
Гость (15:48:37 04-09-2024) Подождите. Вы предлагаете начинать рожать со школьной скамьи... Никто не просит вас рожать в школе, речь не об этом, речь а том что население стареет, и это проблема побольше пенсионных реформ, никто не отменяет отношение некоторых политиков к бюджету как кормушке, но мы все должны понимать для чего это делается и пенсионные реформы которые были это и есть следствия демографических ям в обществе!
16:22:12 04-09-2024
Гость (15:48:37 04-09-2024) Подождите. Вы предлагаете начинать рожать со школьной скамьи... Могу предположить, что когда подойдет время Вашей 20-летней дочери идти на пенсию, самого понятия "пенсия" уже не будет)
16:12:44 04-09-2024
В Госдуме хотят установить KPI по рождаемости
Многодетные семьи становятся новой элитой в рамках повышения уровня демографии в России. Сейчас о рождаемости отчитываются губернаторы. Но следить должны и работодатели, чтобы каждая женщина в коллективе рожала по ребенку в год. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая в ходе Восточного экономического форума.
17:35:23 04-09-2024
Гость (16:12:44 04-09-2024) В Госдуме хотят установить KPI по рождаемостиМногодетн... Работодатель и оплодотворять сам будет в случае чего?
19:26:25 04-09-2024
Гость (17:35:23 04-09-2024) Работодатель и оплодотворять сам будет в случае чего? ... Ага, и помогать ростить потом)))
19:13:52 04-09-2024
Гость (16:07:35 04-09-2024) Да вы просто не понимаете... Мы действительно с вами на разн... то есть вы считаете что счастье это постоянно рожать замену повзрослевшим детям? а до каких пор это делать? когда-то же и младший вырастет и уйдет из семьи
19:31:18 04-09-2024
Вот за что это всё России?
09:26:38 05-09-2024
Депутаты за разработку и внедрение своих мыслей получают очень неплохую денежку. Помимо зарплаты и пр. А тут беспроигрышный вариант. Правда наталкивает на размышления. Если нас 143 ляма, и уровень поддерживается,то нафига?
12:44:28 05-09-2024
Гость (16:07:35 04-09-2024) Да вы просто не понимаете... Мы действительно с вами на разн... А вот не надо Барнаул поливать грязью. Если для Вас он "провинциальный и убогий" - скатертью дорога на все четыре стороны, туда где Вас кто-то ждет с распростертыми объятьями, дудкой, свистком и лисапедом с моторчиком.