Депутат Госдумы с Алтая предложила помогать успешным семьям, а не малоимущим

В России планируют к 2036 году повысить коэффициент рождаемости

10 сентября 2024, 14:16, ИА Амител

Нина Останина / Фото: vk.com/nina.ostanina

Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина предложила сделать упор на поддержку успешных семей, пишет "Парламентская газета".

Напомним, с 10 сентября вступили в силу новые положения госпрограммы "Социальная поддержка граждан", согласно которой планируется повысить коэффициент рождаемости в стране к 2036 году и стимулировать рождение в семьях третьих и последующих детей.

Глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина не считает цели программы амбициозными и способными решить демографические проблемы.

Останина отметила, что заложенные в программе показатели рождаемости не обеспечивают даже простого воспроизводства населения.

"Мне представляется, что в нынешних условиях демографической катастрофы правительство демонстрирует нежелание предпринимать решительные действия", – подчеркнула депутат.

Она также указала, что в программе сделали упор на поддержку малоимущих семей, а речь должна идти о помощи в первую очередь успешным семьям. По ее словам, для мотивирования на рождение детей необходимо гарантировать жилье, рабочие места, достойный доход, няню, место в яслях и детском саду.

Депутат Госдумы Жанна Рябцева призвала "рожать, рожать и рожать" сразу после школы и не думать о деньгах.