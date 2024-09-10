Депутат Госдумы с Алтая предложила помогать успешным семьям, а не малоимущим
В России планируют к 2036 году повысить коэффициент рождаемости
10 сентября 2024, 14:16, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина предложила сделать упор на поддержку успешных семей, пишет "Парламентская газета".
Напомним, с 10 сентября вступили в силу новые положения госпрограммы "Социальная поддержка граждан", согласно которой планируется повысить коэффициент рождаемости в стране к 2036 году и стимулировать рождение в семьях третьих и последующих детей.
Глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина не считает цели программы амбициозными и способными решить демографические проблемы.
Останина отметила, что заложенные в программе показатели рождаемости не обеспечивают даже простого воспроизводства населения.
"Мне представляется, что в нынешних условиях демографической катастрофы правительство демонстрирует нежелание предпринимать решительные действия", – подчеркнула депутат.
Она также указала, что в программе сделали упор на поддержку малоимущих семей, а речь должна идти о помощи в первую очередь успешным семьям. По ее словам, для мотивирования на рождение детей необходимо гарантировать жилье, рабочие места, достойный доход, няню, место в яслях и детском саду.
Депутат Госдумы Жанна Рябцева призвала "рожать, рожать и рожать" сразу после школы и не думать о деньгах.
14:25:30 10-09-2024
Запомни, глупый ты человек, награждать и наказывать - это целая наука и это от достака человека и от его положения в обществе никак не должно вообще зависеть. Принцип должен быть один на всех. Рожаешь много - награждают, дают деньги, делают льготы, помогают с жильем итд итп - в законе прописано это должно быть и исполняться тут же. А неисполняющий чиновник по одному доносу только берется ночью из постели в лесоповал и лишается всего имущества
А те кто не рожает и не в браке -наказываются - лишаются имущества и если не исправляются - едут на лесоповал -это тоже в законе прописано должно быть. И это для всех и для тебя глупый человек
15:15:11 10-09-2024
Действительно, награждать и наказывать надо - без относительно достатка человека и его положения в обществе !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Надумывать казуистику ни к чему!
11:38:11 11-09-2024
Барнаулец (14:25:30 10-09-2024) Запомни, глупый ты человек, награждать и наказывать - это це... Ой дурак))
14:28:57 10-09-2024
А что мадам подразумевает под "успешными семьями"?
14:33:55 10-09-2024
Юс (14:28:57 10-09-2024) А что мадам подразумевает под "успешными семьями"?... Вероятно просто тех кто не синячит иль че похуже. В которых есть отец и мать.
14:50:35 10-09-2024
Стас Пле (14:33:55 10-09-2024) Вероятно просто тех кто не синячит иль че похуже. В которых ... Вот самые успешные семьи: В Алтайском крае за год количество миллиардеров выросло на 33%, в этом году насчитали 12 миллиардеров.
Также в крае растет количество миллионеров - рост составил 11%. По данным декларационной кампании 2023 года, доходы от одного до 10 млн заявили почти 20 тыс. человек, от 10 до 100 млн - 782 человека, от 100 до 500 млн - 97 человек, от 500 млн до 1 млрд - 15 человек. Больше 10 млрд рублей никто не регистрировал.
15:11:46 10-09-2024
Юс (14:28:57 10-09-2024) А что мадам подразумевает под "успешными семьями"?... Мама, папа, я - успешная семья!
15:22:08 10-09-2024
Гость (15:11:46 10-09-2024) Мама, папа, я - успешная семья!... Особенно сама Останина, которая родила и вырастила успешного сына-убийцу...
15:22:33 10-09-2024
Юс (14:28:57 10-09-2024) А что мадам подразумевает под "успешными семьями"?... Ну вот Останина вполне успешна в карьере, ей стоит помочь, квартиру бесплатную выделить в Москве, работой обеспечить в следующем созыве.
14:49:48 10-09-2024
Т.е при низком уровне заработной платы, а имено такой как во многих регионах 25-30 тыс. даже на двоих работающих 50-60 т. - детей можно не планировать, а сразу в изгои ....
15:52:57 10-09-2024
Гость (14:49:48 10-09-2024) Т.е при низком уровне заработной платы, а имено такой как во... посмотрите фильм Цареубийца. Героев главных два - Николая играет Янковский и комиссар Белобородов
в фильме комиссар с председателем уралсовета решают расстрелять семью. Белые подошли к городу вплотную и вечером между ними происходит разговор. Белобородов говорит: я родился в Екатеринбурге. Сын старьевщика. Жили на помойке собирая мусор. Изгои общества вообще без перспектив. Мог ли я думать что я сын старьевщика уничтожу династию которая управляет шестой частью земли и Европой и является одной из самых могущественных в мире? Нет еще год назад я такого даже не представлял
18:11:18 10-09-2024
Гость (15:52:57 10-09-2024) посмотрите фильм Цареубийца. Героев главных два - Николая иг... художественный вымысел и реальность это ооочень разные вещи
14:57:15 10-09-2024
Давайте, давайте побольше этим успешным семьям, чтоб они потом с горба государства не слазили. А дети из этих семей с малолетства будут считать, что им обязаны всё подавать по щелчку пальцев на блюдечке с голубой каймой подносить. А вот кто содержимое этого блюдечка будет создавать????
15:05:14 10-09-2024
так ради интереса-а что она подразумевает под термином-успешная семья?
15:25:47 10-09-2024
Да как обычно помусолят эту тему и забудут, как про модернизация, инновации, импортозамещение, удвоение ввп, 25млн высокотехнологичных рабочих мест...
15:56:23 10-09-2024
А этот вопрос с плачевной демографией разве не связан с тяжёлыми экономическими условиями жизни населения?Мне сдаётся ,что напрямую.Сделайте относительно сносный уровень жизни и вопрос сам собой и решится.Вот и всё.
16:07:02 10-09-2024
Афиноген (15:56:23 10-09-2024) А этот вопрос с плачевной демографией разве не связан с тяжё... не решится. Это никак не связано с этим. Это либо воспитание в семье либо страх наказания. Другое не работает. Даже давание денег не будет работать. Только наказание
15:58:33 12-09-2024
Гость (16:07:02 10-09-2024) не решится. Это никак не связано с этим. Это либо воспитание... А я вспоминаю советское время,когда все имели гарантированную работу ,зарплату,уверенность в завтрашнем дне.Также была сильна и социальная сфера,не сравнить с теперешней.И население ведь увеличивалось.Правительство не давило разными налогами ,платили за жильё копейки,как то легче было жить ,вот и был результат.А теперь ,как то не то.Всё прекрасно на словах да в телевизоре.
16:23:50 10-09-2024
А кто такой успешный? Этот тот кто усел совершить больше преступлений?
18:09:48 10-09-2024
Понаберут в Госдуму по объявлению((((
14:20:48 11-09-2024
Что такое быть миллионером в современной России? Если 1 миллион то ты ни квартиры, ни машины купить не сможешь.
12:29:34 12-09-2024
Останина отметила, что заложенные в программе показатели рождаемости не обеспечивают даже простого воспроизводства населения. Тогда откуда речь о нашей многочисленной семье в 145 лямов? ладно проехали последнюю перепись. Где-то она права, от осинки не рождаются апельсинки. Но для этого нужны умные и честные специалисты, которые смогли бы поддерживать одаренных детей, их семьи, а не плодить криминал.