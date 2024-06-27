"Кринжово выглядит". Милонов призвал установить норму для увеличения губ у женщин
По словам депутата, в таком случае даже безвкусные пэтэушницы перестанут превращаться в ночные кошмары наших дорог
27 июня 2024, 08:45, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил регламентировать увеличение губ для женщин, чтобы они не выглядели так, будто их "покусали пчелы". При этом необходимо, чтобы такие операции делали настоящие врачи, "а не какие-то шаболды со скальпелями" без соответствующего образования.
В беседе с "Говорит Москва" парламентарий отметил, что люди имеют право корректировать какие-то особенности внешности, но он не понимает тех, кто делает операции, которые приводят к неестественным формам.
"Я не медик, но должны быть медицинские стандарты оказания помощи, в том числе в косметической, эстетической хирургии. Все эти, простите меня, противоестественные порнозвезды, непонятно с чем на лице и ниже лица, – это все уродство. Их надо в психиатрическую клинику срочно всех переключить, потому что люди явно изуродовали себя и пугают людей. Дети могут увидеть, подростки, пенсионеры, не дай бог. Необходимо, чтобы Минздрав выпустил соответствующее предписание о разумности выполнения операций, чтобы это не превышало естественные границы, пределы. Это выглядит ужасно, это кринжово выглядит. Я не знаю, кто это делает, но они становятся абсолютными уродками", – считает Виталий Милонов.
По его мнению, в этом вопросе нужен четкий регламент, в котором будет прописано, "какой объем должен быть, какая величина, какой процент", потому что у медицинской операции "должен быть стандарт оказания медицинской услуги". И вот в таком случае "даже безвкусные пэтэушницы, которым какой-то папик дал денег, перестанут превращаться в ночные кошмары наших дорог".
Ранее Милонов предложил избавляться от товаров из секс-шопов и атаковать позиции ВСУ "резиновыми писюнами".
08:47:52 27-06-2024
Отпустите чувака в отпуск.. его сильно прет...
08:49:11 27-06-2024
Инициативы так и прут из данного депутата, одна другой краше. Вот интересно сам такой "умный" или помощники подсказывают))
08:49:17 27-06-2024
Слушайте, я, конечно, все понимаю, им там заняться нечем, как тому коту. Но, может, эта прелестная организация, в которой он подвизается, озаботится как-то переместить этого персонажа в дурку?
08:57:47 27-06-2024
Кто вообще этого неадеквата выдвинул в депутаты , по нему по-моему плачет психушка, как можно свои дебильные мысли озвучивать на людях, такие паразиты живут за счет наших налогов, убожество!!!
09:07:21 27-06-2024
Гость (08:57:47 27-06-2024) Кто вообще этого неадеквата выдвинул в депутаты , по нему по... Так это не боян, а классика - люди, которые должны принимать таблетки, вместо этого принимают законы. Они там через одного такие.
09:03:18 27-06-2024
Да ни у кого испуг не вызывает,а только смех. А вот где не смешно, это к примеру в ТРЦ Европа в боулинге когда местная фотографша с кругом проколотым хлебалом подходит и фотает детишек. Это не страшно, но кто так допускает к работе с детьми таким?..
09:13:41 27-06-2024
но кто так допускает к работе с детьми таким?.. - вот это вот на каком языке, стесняюсь спросить?
09:26:12 27-06-2024
Ахах, все правильно сказал)
09:27:43 27-06-2024
Конечно тело человека принадлежит лично ему и он вправе делать с ним все, что угодно, но когда видишь эти накаченные "губы" или расписные руки/ноги/зады/животы, серьги в пупках и на веках , почему то сразу встают перед глазами образы туземцев времен Миклухо-Маклая с бусами из зубов и кольцами в носу))))
09:36:56 27-06-2024
А потом рейтинг полезности "депутатов" оценивают по количеству цитирования в СМИ...
09:59:42 27-06-2024
Штангенциркуль ему в руки!
10:37:06 27-06-2024
Каких именно, не уточнил?
11:07:34 27-06-2024
Бабы конечно дуры, но не Милонову указывать кому как выглядеть. Максимум на что он может повлиять это принять закон о внешнем виде сотрудников бюджетных организаций, ну там школ, поликлиник и т.д.
11:39:53 27-06-2024
Видимо любовниц не могут остановить своими убеждениями, надо через закон)))))