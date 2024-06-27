"Кринжово выглядит". Милонов призвал установить норму для увеличения губ у женщин

По словам депутата, в таком случае даже безвкусные пэтэушницы перестанут превращаться в ночные кошмары наших дорог

27 июня 2024, 08:45, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил регламентировать увеличение губ для женщин, чтобы они не выглядели так, будто их "покусали пчелы". При этом необходимо, чтобы такие операции делали настоящие врачи, "а не какие-то шаболды со скальпелями" без соответствующего образования.

В беседе с "Говорит Москва" парламентарий отметил, что люди имеют право корректировать какие-то особенности внешности, но он не понимает тех, кто делает операции, которые приводят к неестественным формам.

"Я не медик, но должны быть медицинские стандарты оказания помощи, в том числе в косметической, эстетической хирургии. Все эти, простите меня, противоестественные порнозвезды, непонятно с чем на лице и ниже лица, – это все уродство. Их надо в психиатрическую клинику срочно всех переключить, потому что люди явно изуродовали себя и пугают людей. Дети могут увидеть, подростки, пенсионеры, не дай бог. Необходимо, чтобы Минздрав выпустил соответствующее предписание о разумности выполнения операций, чтобы это не превышало естественные границы, пределы. Это выглядит ужасно, это кринжово выглядит. Я не знаю, кто это делает, но они становятся абсолютными уродками", – считает Виталий Милонов.

По его мнению, в этом вопросе нужен четкий регламент, в котором будет прописано, "какой объем должен быть, какая величина, какой процент", потому что у медицинской операции "должен быть стандарт оказания медицинской услуги". И вот в таком случае "даже безвкусные пэтэушницы, которым какой-то папик дал денег, перестанут превращаться в ночные кошмары наших дорог".

Ранее Милонов предложил избавляться от товаров из секс-шопов и атаковать позиции ВСУ "резиновыми писюнами".