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"Кринжово выглядит". Милонов призвал установить норму для увеличения губ у женщин

По словам депутата, в таком случае даже безвкусные пэтэушницы перестанут превращаться в ночные кошмары наших дорог

27 июня 2024, 08:45, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил регламентировать увеличение губ для женщин, чтобы они не выглядели так, будто их "покусали пчелы". При этом необходимо, чтобы такие операции делали настоящие врачи, "а не какие-то шаболды со скальпелями" без соответствующего образования.

В беседе с "Говорит Москва" парламентарий отметил, что люди имеют право корректировать какие-то особенности внешности, но он не понимает тех, кто делает операции, которые приводят к неестественным формам.

"Я не медик, но должны быть медицинские стандарты оказания помощи, в том числе в косметической, эстетической хирургии. Все эти, простите меня, противоестественные порнозвезды, непонятно с чем на лице и ниже лица, – это все уродство. Их надо в психиатрическую клинику срочно всех переключить, потому что люди явно изуродовали себя и пугают людей. Дети могут увидеть, подростки, пенсионеры, не дай бог. Необходимо, чтобы Минздрав выпустил соответствующее предписание о разумности выполнения операций, чтобы это не превышало естественные границы, пределы. Это выглядит ужасно, это кринжово выглядит. Я не знаю, кто это делает, но они становятся абсолютными уродками", – считает Виталий Милонов.

По его мнению, в этом вопросе нужен четкий регламент, в котором будет прописано, "какой объем должен быть, какая величина, какой процент", потому что у медицинской операции "должен быть стандарт оказания медицинской услуги". И вот в таком случае "даже безвкусные пэтэушницы, которым какой-то папик дал денег, перестанут превращаться в ночные кошмары наших дорог".

Ранее Милонов предложил избавляться от товаров из секс-шопов и атаковать позиции ВСУ "резиновыми писюнами".

депутаты инициативы

Комментарии 14

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Гость

08:47:52 27-06-2024

Отпустите чувака в отпуск.. его сильно прет...

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ВВП

08:49:11 27-06-2024

Инициативы так и прут из данного депутата, одна другой краше. Вот интересно сам такой "умный" или помощники подсказывают))

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Гость

08:49:17 27-06-2024

Слушайте, я, конечно, все понимаю, им там заняться нечем, как тому коту. Но, может, эта прелестная организация, в которой он подвизается, озаботится как-то переместить этого персонажа в дурку?

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Гость

08:57:47 27-06-2024

Кто вообще этого неадеквата выдвинул в депутаты , по нему по-моему плачет психушка, как можно свои дебильные мысли озвучивать на людях, такие паразиты живут за счет наших налогов, убожество!!!

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Гость

09:07:21 27-06-2024

Гость (08:57:47 27-06-2024) Кто вообще этого неадеквата выдвинул в депутаты , по нему по... Так это не боян, а классика - люди, которые должны принимать таблетки, вместо этого принимают законы. Они там через одного такие.

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Гость

09:03:18 27-06-2024

Да ни у кого испуг не вызывает,а только смех. А вот где не смешно, это к примеру в ТРЦ Европа в боулинге когда местная фотографша с кругом проколотым хлебалом подходит и фотает детишек. Это не страшно, но кто так допускает к работе с детьми таким?..

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Гость

09:13:41 27-06-2024

но кто так допускает к работе с детьми таким?.. - вот это вот на каком языке, стесняюсь спросить?

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Гость

09:26:12 27-06-2024

Ахах, все правильно сказал)

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Гость

09:27:43 27-06-2024

Конечно тело человека принадлежит лично ему и он вправе делать с ним все, что угодно, но когда видишь эти накаченные "губы" или расписные руки/ноги/зады/животы, серьги в пупках и на веках , почему то сразу встают перед глазами образы туземцев времен Миклухо-Маклая с бусами из зубов и кольцами в носу))))

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Гость

09:36:56 27-06-2024

А потом рейтинг полезности "депутатов" оценивают по количеству цитирования в СМИ...

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Гость

09:59:42 27-06-2024

Штангенциркуль ему в руки!

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Гость

10:37:06 27-06-2024

Каких именно, не уточнил?

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Гость

11:07:34 27-06-2024

Бабы конечно дуры, но не Милонову указывать кому как выглядеть. Максимум на что он может повлиять это принять закон о внешнем виде сотрудников бюджетных организаций, ну там школ, поликлиник и т.д.

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ИГ

11:39:53 27-06-2024

Видимо любовниц не могут остановить своими убеждениями, надо через закон)))))

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