Депутат Госдумы объяснил, почему нельзя наказывать за радугу в России
Ранее в Ленинградской области решили переименовать детский фестиваль "Радуга", который проводят уже четверть века
27 февраля 2024, 10:44, ИА Амител
Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале разъяснил, имеет ли отношение радуга к ЛГБТ (запрещенное в России движение).
Ранее в Ленинградской области решили переименовать детский фестиваль "Радуга", существующий с 2000 года. Организаторы мероприятия отметили, что сейчас происходящее вокруг радуги доходит до маразма.
"Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали на опережение поменять название или временно его убрать", – объяснили организаторы.
Хинштейн заявил, что уже попросил оставить название, ведь в России "нет претензий к радуге".
"В нормальной семицветной радуге есть голубой цвет, а в символе ЛГБТ – нет. Можно любую историю довести до абсурда", – указал депутат.
11:00:32 27-02-2024
"Можно любую историю довести до абсурда"
ну дык спасибо вашему законотворчеству
11:25:44 27-02-2024
Г-н Хинштейн (и это не господин), если в радуге на небе я не различаю голубой цвет, мне следует пойти немедленно поставить свечку или посмотреть порно с М+Ж, дабы ничего плохого со мной не случилось?
12:48:36 27-02-2024
Гость (11:25:44 27-02-2024) Г-н Хинштейн (и это не господин), если в радуге на небе я не... Ты дебил или по жизни такой?
11:38:37 27-02-2024
А гамма- и рентген-диапазон ничего не пропагандирует? А то мало ли...
12:49:36 27-02-2024
Гость (11:38:37 27-02-2024) А гамма- и рентген-диапазон ничего не пропагандирует? А то м... Фигню не неси, ради бога.
14:11:36 27-02-2024
Гость (12:49:36 27-02-2024) Фигню не неси, ради бога.
... Так это не я несу. Ее принесли до меня, крючкотворчеством выделив видимый спектр электромагнитного излучения в носитель идеологии.
11:53:14 27-02-2024
Оставьте радугу в покое.
12:14:52 27-02-2024
Можно любую историю довести до абсурда --- так это можно делать и специально, чтобы дискредитировать идею
13:03:08 27-02-2024
Стыдно за такую страну теперь... И это они будут называть демократия....
14:20:34 27-02-2024
Демократия и ЛГБТ не одно и тоже. Хотя конечно связано
14:51:07 27-02-2024
Оооо г-н Хинштейн вдруг понял, что созданная при нем система безжалостна даже в абсурдных вещах??? однако
15:06:13 27-02-2024
оооо (14:51:07 27-02-2024) Оооо г-н Хинштейн вдруг понял, что созданная при нем система... из за володина и милонова испугался?
23:03:05 27-02-2024
И таких лицемерных замаскированных защитников ЛБГТ в высших органах власти хренова туча. Радуга официальный символ дегенератов извращенцев мутантов генетического мусора человечества.