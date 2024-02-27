Депутат Госдумы объяснил, почему нельзя наказывать за радугу в России

Ранее в Ленинградской области решили переименовать детский фестиваль "Радуга", который проводят уже четверть века

27 февраля 2024, 10:44, ИА Амител

Александр Хинштейн / Фото: t.me/Hinshtein

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале разъяснил, имеет ли отношение радуга к ЛГБТ (запрещенное в России движение).

Ранее в Ленинградской области решили переименовать детский фестиваль "Радуга", существующий с 2000 года. Организаторы мероприятия отметили, что сейчас происходящее вокруг радуги доходит до маразма.

"Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали на опережение поменять название или временно его убрать", – объяснили организаторы.

Хинштейн заявил, что уже попросил оставить название, ведь в России "нет претензий к радуге".