НОВОСТИОбщество

Депутат Госдумы объяснил, почему нельзя наказывать за радугу в России

Ранее в Ленинградской области решили переименовать детский фестиваль "Радуга", который проводят уже четверть века

27 февраля 2024, 10:44, ИА Амител

Александр Хинштейн / Фото: t.me/Hinshtein
Александр Хинштейн / Фото: t.me/Hinshtein

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале разъяснил, имеет ли отношение радуга к ЛГБТ (запрещенное в России движение).

Ранее в Ленинградской области решили переименовать детский фестиваль "Радуга", существующий с 2000 года. Организаторы мероприятия отметили, что сейчас происходящее вокруг радуги доходит до маразма.

"Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали на опережение поменять название или временно его убрать", – объяснили организаторы.

Хинштейн заявил, что уже попросил оставить название, ведь в России "нет претензий к радуге".

"В нормальной семицветной радуге есть голубой цвет, а в символе ЛГБТ – нет. Можно любую историю довести до абсурда", – указал депутат.

Фото: телеграм-канал Виталия Милонова

В Госдуме попросили народ не притягивать все за уши к "пропаганде ЛГБТ*"

Сейчас за шквалом сообщений о "пропаганде" правоохранители упускают реальные злодеяния
НОВОСТИОбщество
депутаты мероприятия

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

11:00:32 27-02-2024

"Можно любую историю довести до абсурда"
ну дык спасибо вашему законотворчеству

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:44 27-02-2024

Г-н Хинштейн (и это не господин), если в радуге на небе я не различаю голубой цвет, мне следует пойти немедленно поставить свечку или посмотреть порно с М+Ж, дабы ничего плохого со мной не случилось?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:36 27-02-2024

Гость (11:25:44 27-02-2024) Г-н Хинштейн (и это не господин), если в радуге на небе я не... Ты дебил или по жизни такой?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:37 27-02-2024

А гамма- и рентген-диапазон ничего не пропагандирует? А то мало ли...

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:49:36 27-02-2024

Гость (11:38:37 27-02-2024) А гамма- и рентген-диапазон ничего не пропагандирует? А то м... Фигню не неси, ради бога.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:36 27-02-2024

Гость (12:49:36 27-02-2024) Фигню не неси, ради бога.
... Так это не я несу. Ее принесли до меня, крючкотворчеством выделив видимый спектр электромагнитного излучения в носитель идеологии.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алекс

11:53:14 27-02-2024

Оставьте радугу в покое.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:52 27-02-2024

Можно любую историю довести до абсурда --- так это можно делать и специально, чтобы дискредитировать идею

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:08 27-02-2024

Стыдно за такую страну теперь... И это они будут называть демократия....

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:34 27-02-2024

Демократия и ЛГБТ не одно и тоже. Хотя конечно связано

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
оооо

14:51:07 27-02-2024

Оооо г-н Хинштейн вдруг понял, что созданная при нем система безжалостна даже в абсурдных вещах??? однако

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:06:13 27-02-2024

оооо (14:51:07 27-02-2024) Оооо г-н Хинштейн вдруг понял, что созданная при нем система... из за володина и милонова испугался?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:03:05 27-02-2024

И таких лицемерных замаскированных защитников ЛБГТ в высших органах власти хренова туча. Радуга официальный символ дегенератов извращенцев мутантов генетического мусора человечества.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров