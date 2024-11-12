Депутат Госдумы призвал заканчивать с "календарными хороводами" перед Новым годом

А все потому, что в трудовом законодательстве не закреплены выходные с 31 декабря по 7 января

12 ноября 2024, 15:30, ИА Амител

Календарь / Фото: unsplash.com / Maddi Bazzocco

В России необходимо принять закон о ежегодном выходном 31 декабря. В таком случае в этом году суббота, 28-го, была бы полноценным выходным и никакие переносы и шестидневки не понадобились бы. Об этом депутат Госдумы Ярослав Нилов написал в своем Telegram-канале.

"А теперь опять хоровод идей о переносах, отменах и дополнительных выходных. И впереди – предпраздничная шестидневная рабочая неделя в декабре. А все потому, что в трудовом законодательстве не зафиксировано решение, закрепляющее выходные с 31 декабря по 7 января", – подчеркнул парламентарий.

Нилов отметил, что на уровне субъекта можно принять закон и объявить дополнительный нерабочий день.