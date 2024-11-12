Депутат Госдумы призвал заканчивать с "календарными хороводами" перед Новым годом
А все потому, что в трудовом законодательстве не закреплены выходные с 31 декабря по 7 января
12 ноября 2024, 15:30, ИА Амител
В России необходимо принять закон о ежегодном выходном 31 декабря. В таком случае в этом году суббота, 28-го, была бы полноценным выходным и никакие переносы и шестидневки не понадобились бы. Об этом депутат Госдумы Ярослав Нилов написал в своем Telegram-канале.
"А теперь опять хоровод идей о переносах, отменах и дополнительных выходных. И впереди – предпраздничная шестидневная рабочая неделя в декабре. А все потому, что в трудовом законодательстве не зафиксировано решение, закрепляющее выходные с 31 декабря по 7 января", – подчеркнул парламентарий.
Нилов отметил, что на уровне субъекта можно принять закон и объявить дополнительный нерабочий день.
"И в одних регионах будут отдыхать, а в других – трудиться. Почему не решить это на федеральном уровне, приняв изменения в ТК, которые коснутся всех?" – возмутился Нилов.
15:48:52 12-11-2024
Сделают 31 декабря выходным - захотим выходной 30 декабря. И пошло-поехало дальше в том же духе. Уже остановитесь! Вполне достаточно новогодних выходных с 1 по 8 января.
16:03:55 12-11-2024
Гость (15:48:52 12-11-2024) Сделают 31 декабря выходным - захотим выходной 30 декабря. И... Мне не нужны выходные с 1 по 8! М н е нужно 31 декабря иметь возможность подготовиться к встрече НГ, а не быть загнанной лошадью! Это начальники 31го с утра уже выходные - пьяные разъезжают по другим организациям, поздравляют коллег. А рядовые работники выполняют свои обязанности, в последний день клиенты так и валят во все организации. Поэтому умотанные сотрудники едут домой никакие. Те, кто родом из сельской местности хотят уехать поздравить родителей именно в новогоднюю ночь. Зато непонятно, почему Рождество празднуют 7-8. Ведь сочельник 6-го! Рождество отмечается 6-7. Восьмое января не относится к Рождеству.
16:31:11 12-11-2024
Гость (16:03:55 12-11-2024) Мне не нужны выходные с 1 по 8! М н е нужно 31 декабря име... Обжираться тазиками салата в нов.ночь уже не модно
20:06:21 12-11-2024
Гость (16:03:55 12-11-2024) Мне не нужны выходные с 1 по 8! М н е нужно 31 декабря име... это ж кто там 31 работает-работает и что прям так валит народ? В большинстве коллективов "корпоратив" и домой в часов 13-14. Понятно, что лучше законно иметь 31 выходной, но что народ перерабатывает 31 числа - у меня сильные сомнения.
15:52:12 12-11-2024
Разумеется, зимние "каникулы" теперь совершенно лишние. Не сгоняешь по-быренькому ни в какие тёплые страны тушку погреть.😆
16:28:43 12-11-2024
Всем все равно не угодишь. В любом случае будут недовольные.
18:51:43 12-11-2024
Гость (16:28:43 12-11-2024) Всем все равно не угодишь. В любом случае будут недовольные.... Дело не в этом. Этот Нилов вечно лезет со всякой ерундой просто для того,чтобы засветиться перед электоратом-смотрите,я работаю!