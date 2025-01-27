В Госдуме работают над снижением стоимости жилья
В Комитете ГД по финансовому рынку уже поддержали законопроект, направленный на доступность недвижимости
27 января 2025, 14:12, ИА Амител
Стоимость жилья можно уменьшить, если снизить риски при финансировании жилищного строительства, что в итоге повлечет за собой снижение кредитных процентов. Об этом "Парламентской газете" рассказал депутат Госдумы Анатолий Аксаков.
"Сегодня, если застройщик обанкротится, то финансовые организации стоят в четвертой очереди на то, чтобы получить какие-то средства для компенсации расходов, которые они понесли", – отметил парламентарий.
Такой механизм необходим, чтобы россияне, которые участвует в финансировании долевого строительства, не пострадали, если строительная организация обанкротится. В этом случае они в первую очередь получают средства для компенсации своих потерь.
Теперь в Госдуме предлагают запустить механизм, при котором кредиторы могли бы "произвести взаимозачет встречных требований с банкротившейся или с обанкротившейся организацией". В этом идея нового законопроекта.
"Таким образом, снимаются многие риски, связанные с взаимоотношениями банков, финансовых организаций при финансировании строительства жилья. Поскольку риски будут меньше, соответственно, и процент по кредиту, а значит, и стоимость привлекаемых денег с рынка будет намного ниже. Следовательно, это скажется на стоимости продаваемого жилья строительными компаниями", – указал Аксаков.
Ранее Минстрой РФ призвал застройщиков не повышать цены на жилье.
14:34:14 27-01-2025
До этого была программа "доступное жильё", которая привела к кратному увеличению стоимости квадратного метра и ценовому пузырю на рынке недвижимости. Даже страшно подумать, до чего ещё додумаются наши думцы.
14:50:11 27-01-2025
Те теперь в первую очередь денежки получат банки. А дольщики останутся ни с чем. + жильё не подешевеет, просто прибыль застройщика увеличится.
21:47:22 27-01-2025
Гость (14:50:11 27-01-2025) Те теперь в первую очередь денежки получат банки. А дольщики... Глупый комментарий... Деньги на счёте эскроу размещены и защищены законом.
14:55:01 27-01-2025
Пора государству строить кварталы для сдачи в социальный найм.
Это и загрузка строительной отрасли. И сдерживание цен.
И потом регулярные поступления в бюджет от аренды.
Сделать аренду тысяч по 10-20 + коммуналка, но с обязательным соблюдением правил проживания (не шуметь, поддерживать косметический ремонт), и тогда сроки проживания пусть будут неограниченными.
А не то сейчас многие люди в безысходности, жить если негде.
16:03:12 27-01-2025
Гость (14:55:01 27-01-2025) Пора государству строить кварталы для сдачи в социальный най... Российские города настолько богатые, что могут позволить себе не иметь арендного жилого фонда, не сдавать его и не получать с него доход. Каждый житель РФ настолько богат что предпочитает только покупку жилья в личную собственность. Иные варианты он с негодование отвергает. (Сарказм)
17:41:53 27-01-2025
В Госдуме работают над снижением стоимости жилья ---- забыли добавить - для себя любимых!
18:11:23 27-01-2025
а зачем его снижать? У нас же рыночная экономика. Кто как потопал, тот так и полопал. По-моему, не хочешь нормально работать и ныть в интернете, орать "мне должны" и "дай, дай, дай...", не видать тебе новой квартиры
19:00:58 27-01-2025
ниче уже не сделаете. Ни-че-го.
А все что будет делаться - станет только хуже.
14:33:03 28-01-2025
На 1 июня 2010 года в России численность населения составляла 89 миллионов 654 тысячи 325 человек минус 12 миллионов эмигрировавших, в 2017 году, их осталось 66 миллионов. Коренного населения. Еще немного, и два пути в будущем. Либо мы превращаемся в мусульманскую страну, либо квартир хватит всем за глаза. Верится с трудом? пройдитесь по кладбищам.
08:33:25 30-01-2025
Гость (14:33:03 28-01-2025) На 1 июня 2010 года в России численность населения составлял... Мой брат работал патологоанатомом и говорил: "я работаю в программе государства по утилизации населения".
08:31:08 30-01-2025
Как только начинается "помощь" от государства, то можно "тушить свет" народу!