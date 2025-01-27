В Комитете ГД по финансовому рынку уже поддержали законопроект, направленный на доступность недвижимости

27 января 2025, 14:12, ИА Амител

Строительство домов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Стоимость жилья можно уменьшить, если снизить риски при финансировании жилищного строительства, что в итоге повлечет за собой снижение кредитных процентов. Об этом "Парламентской газете" рассказал депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

"Сегодня, если застройщик обанкротится, то финансовые организации стоят в четвертой очереди на то, чтобы получить какие-то средства для компенсации расходов, которые они понесли", – отметил парламентарий.

Такой механизм необходим, чтобы россияне, которые участвует в финансировании долевого строительства, не пострадали, если строительная организация обанкротится. В этом случае они в первую очередь получают средства для компенсации своих потерь.

Теперь в Госдуме предлагают запустить механизм, при котором кредиторы могли бы "произвести взаимозачет встречных требований с банкротившейся или с обанкротившейся организацией". В этом идея нового законопроекта.

"Таким образом, снимаются многие риски, связанные с взаимоотношениями банков, финансовых организаций при финансировании строительства жилья. Поскольку риски будут меньше, соответственно, и процент по кредиту, а значит, и стоимость привлекаемых денег с рынка будет намного ниже. Следовательно, это скажется на стоимости продаваемого жилья строительными компаниями", – указал Аксаков.

Ранее Минстрой РФ призвал застройщиков не повышать цены на жилье.