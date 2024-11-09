Депутат Госдумы с Алтая ответила на предложение создать министерство секса в России

По словам Нины Останиной, она не вправе определять структуру правительства

09 ноября 2024, 10:36, ИА Амител

Нина Останина / Фото: vk.com/nina.ostanina

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, женщин и детей, уроженка Алтайского края Нина Останина прокомментировала предложение создать в России министерство секса для повышения рождаемости, пишет MSK1.ru.

Обращение с такой инициативой в адрес Останиной направило агентство "Главпиар". Депутат Госдумы призналась, что не видела такой инициативы, а потому не может поделиться своим отношением.

При этом она отметила, что структуру органов власти определяет не Госдума, а правительство, а затем ее утверждает президент.

"Даже будучи председателем комитета я не вправе определять структуру правительства. Уважающие себя инициаторы должны это понимать, прежде чем направлять кому-то обращения. Если представитель правительства выйдет с инициативой утвердить дополнительное министерство в структуре правительства, ну тогда будем обсуждать, а пока обсуждать нечего", – рассказала Останина.

Отметим, что агентство "Главпиар" подхватывает громкие инфоповоды и разрабатывает вирусные инициативы. Например, в октябре оно предложило мэру Москвы Сергею Собянину установить по всей столице будки для квадроберов.