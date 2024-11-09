Депутат Госдумы с Алтая ответила на предложение создать министерство секса в России
По словам Нины Останиной, она не вправе определять структуру правительства
09 ноября 2024, 10:36, ИА Амител
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, женщин и детей, уроженка Алтайского края Нина Останина прокомментировала предложение создать в России министерство секса для повышения рождаемости, пишет MSK1.ru.
Обращение с такой инициативой в адрес Останиной направило агентство "Главпиар". Депутат Госдумы призналась, что не видела такой инициативы, а потому не может поделиться своим отношением.
При этом она отметила, что структуру органов власти определяет не Госдума, а правительство, а затем ее утверждает президент.
"Даже будучи председателем комитета я не вправе определять структуру правительства. Уважающие себя инициаторы должны это понимать, прежде чем направлять кому-то обращения. Если представитель правительства выйдет с инициативой утвердить дополнительное министерство в структуре правительства, ну тогда будем обсуждать, а пока обсуждать нечего", – рассказала Останина.
Отметим, что агентство "Главпиар" подхватывает громкие инфоповоды и разрабатывает вирусные инициативы. Например, в октябре оно предложило мэру Москвы Сергею Собянину установить по всей столице будки для квадроберов.
10:52:41 09-11-2024
Было бы неплохо создать Министерство Логики и Здравого Смысла, а то у нас в стране этот ресурс в дефиците.
11:10:14 09-11-2024
Кандидаты министерства секса будут по каким критериям?
11:35:40 09-11-2024
Гость (11:10:14 09-11-2024) Кандидаты министерства секса будут по каким критериям?... По мастерству будут отбирать
14:46:48 09-11-2024
Гость (11:35:40 09-11-2024) По мастерству будут отбирать ...
Ввести классификацию как в спорте: мастер по сексу и кандидат в мастера. Для особо отличившихся Секс-гроссмейстер, а для начинающих - 1 юношеский разряд.
06:21:11 11-11-2024
Гость (11:10:14 09-11-2024) Кандидаты министерства секса будут по каким критериям?... Ну будут сравнивать у кого длиннее.
12:26:20 09-11-2024
А столицей этого Министерства сделают город Астрахань, где живут настоящие профессионалы своего дела...
00:15:12 10-11-2024
Шинник (12:26:20 09-11-2024) А столицей этого Министерства сделают город Астрахань, где ж... Это МинЛГБТ+.
12:54:33 09-11-2024
Чем заниматься министры будут? Свахами работать или того хуже?
17:45:57 09-11-2024
Гость (12:54:33 09-11-2024) Чем заниматься министры будут? Свахами работать или того хуж... Я б удовольствием встал министром.
Вы бы все у меня по струнке ходили и не отлынивали!
20:28:13 09-11-2024
И как это будет работать?
Мужчина вы не туда сунули, чуть правее, или мужчина дырочка рядом.
00:16:25 10-11-2024
Андрес (20:28:13 09-11-2024) И как это будет работать?Мужчина вы не туда сунули, чуть... Беру вас регламенты писать. Зп договоримся.