Депутат и "шпионка" Мария Бутина — об иноагентах, "Тюремном дневнике" и Трампе
14 мая по книге Марии Бутиной вышел сериал, также она недавно заявила о том, что в 2026 году будет снова избираться в Госдуму
26 мая 2025, 07:15, Антон Дегтярев
14 мая в России начал выходить сериал "Тюремный дневник" по мотивам книги уроженки Барнаула, депутата Госдумы от Кировской области Марии Бутиной. К выходу многосерийной ленты amic.ru поговорил с Бутиной о "Тюремном дневнике", а еще о работе в Кировской области, переезде жителей западных стран в Россию, политике Трампа, мире на Украине и резонансных законах, которые рассматривает нижняя палата парламента.
"Добавили то, чего нет в книге"
– Начнем с последних новостей, связанных с вами. 14 мая вышел сериал "Тюремный дневник" по вашей книге. Насколько он соответствует первоисточнику?
– Правдивость истории – 98%. Героиня там названа другим именем – Мария Жукова, ее персонаж основан на моей биографии. Сыграла Жукову театральная питерская актриса Мария Лопатина, очень талантливая девушка. Что касается соответствия первоисточнику, то сериал только процентов пятьдесят – по книге. Если бы мы снимали сериал только о том, как я сидела в тюрьме, его бы не стали смотреть, это была бы скучная и однобокая история. Книга все-таки про эмоции и переживания, а кино – другой жанр. Поэтому мы его расширили, добавили то, чего нет в книге – о моей жизни в США, происходящем в России в то время, пока я сидела. Также в сериале освещена парламентская деятельность персонажа.
– Насколько активно вы принимали участие в создании сериала?
– Целый год мы общались с режиссером Игорем Копыловым, чтобы восстановить картину событий, которых нет в книге. Сериал художественный, но я ничего не играю. У меня есть одна эпизодическая роль – камео. Как продюсер я помогала в создании декораций тюрьмы. Считаю, что мы хорошую работу проделали, и получилось максимально реалистично. Кстати, мы первые, кто за 20 с чем-то лет снимал художественный сериал в Госдуме. Вообще съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Кирове. А вот в Барнауле съемок не было.
– Но в Барнаул вы все равно приезжаете довольно часто. Почему все-таки на выборы в Госдуму в 2026 году вы снова пойдете не от Алтайского края, а от Кировской области?
– Тут живет моя семья. Я считаю, что родители должны жить в спокойной атмосфере. Я бы не хотела приносить сюда мои политические баталии, которые в любом случае возникают, когда депутат имеет активную позицию. Но если какая-то моя помощь нужна, я всегда отзывчива к землякам. У меня налажена хорошая работа с алтайскими депутатами Даниилом Бессарабовым и Иваном Лором. Бессарабов – шикарный правовик, и он всегда меня консультирует. А Лоор – один из лучших специалистов в области гражданских законодательных актов. У края очень хороший депутатский состав сейчас.
– А в Кировской области насколько часто вы бываете и какие вопросы решаете там?
– Я обязательно бываю там раз в месяц – у нас есть региональная неделя, когда депутаты должны работать на местах. Приемы граждан у меня чаще всего онлайн, через общественную приемную во "ВКонтакте". Можно мне написать в любое время, я всегда приму обращение. С местным медиахолдингом мы ведем "Час депутата" периодически, мне можно задать вопросы. Были разные ситуации – с расселением жилья, со строительством школы в Кирово-Чепецке, с детьми-сиротами в городе Советском и так далее. По теме СВО много вопросов приходит.
– Насколько Кировская область отличается от Алтайского края?
– Это большой регион, сложный с точки зрения доступности – на север области, например, можно доехать только зимой. Дороги нет вообще, так как в Кировской области очень болотистая местность и любое дорожное покрытие недолговечно. Это лесной край. Плюс на севере живет немного людей, население области небольшое. Это накладывает свои особенности на жителей: там очень распространено меценатство. Бизнес по своей инициативе финансово вовлечен в общественные проекты. В Алтайском крае, насколько я знаю, с этим очень сложно.
"Не согласна с тем, что снять статус иноагента нельзя"
– Поговорим о вашей работе в Госдуме. А именно в этом году Госдума приняла ряд законов, касающихся знакомых вам не понаслышке иноагентов. Например, появился закон о полном запрете для иноагентов вести просветительскую деятельность, с 1 марта запрещено покупать рекламу у иноагентов. При этом многие иноагенты говорят, что снять статус почти невозможно...
– Не согласна с тем, что снять статус иноагента нельзя. Процедура есть, и мы ее даже упростили. Изначально вариант был только через суд – если ты не согласен, то обжалуешь решение. Теперь можно направить личное обращение еще и замминистра юстиции. Мне прецеденты по обращению в Минюст пока неизвестны, это новые изменения, но я считаю, что это тоже правильно, чтобы человек мог избежать прохождения всех судебных процедур.
– Но зачем вообще происходит это ужесточение законодательства? И не делает ли радикальнее людей эта "охота за иноагентами"?
– Любой человек сам выбирает, радикализироваться ему или нет. Если он признан иноагентом, то уже кормится из специальных фондов и находится под иностранным влиянием и финансированием. Если бы это было не так, его бы иноагентом вообще не признали.
В конкретных случаях законодатели исходят из чего? Есть лицо – под иностранным влиянием и финансированием, мы ограничиваем ему доступ к образовательной среде. Не учите детей по чужим лекалам – это логично. Позволять нашим детям изучать фейковую историю неправильно, потому что мы потеряем и поколение, и историю страны. Иноагентам платят за определенный нарратив. И если взрослые еще в состоянии его фильтровать, то дети не могут этого делать. Ну и еще один момент – разжигание межнациональной розни. Это заказ, о котором американцы из уже устраненного USAID открыто заявили еще в 2021 году. У них это называлось деколонизацией России. Этот нарратив также ведется через иноагентов.
– Но ведь были разные ситуации с менее публичными персонами, которых признавали иноагентами за непонятные донаты. Например, пермского политолога Виталия Ковина признали иноагентом за получение донатов на суммы от 69 до 500 рублей от обычных граждан Киргизии, Узбекистана и Украины в 2021 году. В Алтайском крае экс-координатора движения "Голос" (признан иноагентом) Ксению Кильтау объявили иноагентом за донат в 200 рублей от гражданина Таджикистана. Новосибирского журналиста Петра Маняхина признали иноагентом, за то что он сам делал переводы через американские платежные системы Payoneer и Citibank...
– Бывают всякие ситуации. Если кто-то считает признание иноагентом несправедливым – он может обратиться ко мне. У меня во "ВКонтакте" открытая страница, можно написать: "Мария, у меня такая-то проблема, ознакомьтесь с ситуацией". Но никто ни разу не обратился. Понятно, что в законе есть оценочное осуждение. И если человеку нечего скрывать, хочется доказать свою правоту, пусть он идет в Минюст или в суд. И если обжаловать статус не получилось, мы его на комиссию по противодействию иностранному влиянию можем пригласить. Может, человек реально по ошибке попал в список. Но он должен сам сделать все для своего оправдания, а потом прийти к нам.
"Не получаю никаких денег из-за рубежа с тех пор, как стала кандидатом"
– У читателя может возникнуть вопрос, почему людей признают иноагентами за непонятные донаты, когда другие нормально работают с иностранцами и статуса не имеют. У вас самой в декларации 2021 года, которая размещена на сайте российского избиркома, в качестве источника дохода был указан американский бизнесмен Патрик Бирн, также там указаны доходы с иностранных ценных бумаг. Получается, вас ровно так же могли признать иноагентом – только уже не в США, а в России?
– В момент получения денег я не была кандидатом и не занималась близко никакой политической деятельностью. До участия в выборах 2021 года я все акции продала. Да и вообще иностранными акциями я не владела, а вложила деньги в российскую компанию, которая покупала как российские, так и зарубежные акции. Я не контролировала данный процесс, это условия договора, я не могу на это даже повлиять. Когда люди ведут бизнес с иностранцами – их не признают иностранными агентами. Я не получаю никаких денег из-за рубежа с тех пор, как стала кандидатом.
– Если человек решает заниматься какой-то политической деятельностью, лучше вообще избавиться от любых связей с иностранцами – в том числе культурных, благотворительных и так далее?
– Нужно избавляться, если ты не работаешь с международными общественными организациями. В нашем законе есть исключения – если твоя организация связана с религиозной, культурной, просветительской, искусствоведческой деятельностью. У нас же есть фонды, которые действуют в области, например, помощи детям-инвалидам. И они имеют иностранное финансирование. Это исключения.
– Сейчас человека могут признать иноагентом не только за донат, но и если на него оказывают политическое влияние. Разве одних переводов недостаточно?
– Нет, ведь сегодня возможности отслеживания денег очень затруднены. Шпиону платят деньги в зарубежном банке, и вы этого никогда не увидите. Существуют и новые виды криптовалют – этого вам ни один финмониторинг не сможет найти.
– А почему, признавая человека иноагентом, Минюст сразу не объясняет, за что он получил такой статус?
– Часто информация об иноагентах связана с нацбезопасностью, даже с экстремистской активностью. Раскрытие подобной информации повлечет за собой раскрытие источника. Поэтому все дела, которые связаны с иноагентами, шпионажем и прочим, как правило, не разглашаются, чтобы не навредить другим людям.
"Нужно быть поосторожнее с инициативами"
– В российском парламенте сейчас чуть ли не главная тема – демография. И государство сейчас разрабатывает меры поддержки семей. Как считаете, может ли это повысить рождаемость?
– Мои выступления по этому поводу больше касаются традиционных духовно-нравственных ценностей. Однако помощь государства в этом вопросе очень важна. Москва за счет серьезного местного бюджета может себе позволить меры поддержки: бесплатные секции, проезд, дополнительное образование, компенсация части жилья и так далее. Но является ли это ключевым фактором для появления многодетной семьей? Нет. Главное – внутреннее решение человека. Государство может помочь, но решает сама семья. Нужно создавать условия на всех этапах, чтобы у людей было желание рожать детей. Поэтому мы вкладываем в садики, в демографические программы, в школу молодых мам, в сопровождение беременности, в улучшение роддомов и так далее.
Конечно, сейчас есть странные инициативы на местах – например, о выплатах беременным школьницам. Все озабочены проблемой, но мне кажется, нужно быть поосторожнее с инициативами, потому что здесь стоит вопрос не в количестве детей и не в том, чтобы у нас девушки больше детей нарожали.
– Но, пожалуй, больше всего резонанса в этом плане вызывают инициативы о запрете абортов...
– Президент все однозначно сказал на эту тему – все эти дискуссии надо прекратить. Есть замечательные примеры частных клиник, которые отказались от коммерческих абортов. Это их личное решение, и такие примеры существуют по всей России. Вопрос не в том, что государство должно заставлять или запрещать что-то. Самим людям нужно на это отреагировать. Например, многие верующие, РПЦ, староверы категорически не приемлют абортов. Мне кажется, обществу нужно доверять в саморегулировании таких вопросов.
"Около 100−150 человек в месяц переезжают сегодня жить в Россию"
– Вы возглавляете организацию "Добро пожаловать в Россию", помогающую консервативным иностранцам, которым не нравятся неолиберальные ценности, переезжать в РФ. Скажите, сколько семей сюда переехало?
– Итоговые цифры пока говорить рано – давайте подождем хотя бы августа, когда этой программе исполнится год. Но в среднем около 100−150 человек в месяц сегодня переезжают жить в Россию по визе. Пока все очень нестабильно. В первый месяц, в сентябре 2024 года, 40 человек приехало, в позапрошлый месяц – 100 человек, а в прошлом месяце – 150.
– Как вы сейчас развиваете эту программу?
– Есть несколько важных законодательных вопросов, которые требуют изменений. Мы уже добились, чтобы в каждом миграционном центре было отдельное окошко для лиц, которые переезжают по нашему направлению из недружественных стран. Мы уже видим правильное разделение миграционных потоков. Еще мы стали организовывать так называемые блог-туры в разные регионы нашей страны – может, когда-нибудь на Алтай съездим. Блогеры не получают никаких денег, и они просто хотят посмотреть Россию.
У нас сейчас в разработке платформа, которая позволит сопоставлять резюме с вакансиями. Это как на сайте знакомств – чтобы мы могли взять резюме и сопоставить его с профессиями, которые существуют в России. Это сделать сложно, на сайтах вакансий такой возможности нет, так как это массовый рынок, а у нас речь идет о высококвалифицированных специалистах. Пока все вручную делается, но я хочу эту историю компьютеризировать. Поэтому еще много работы предстоит.
– Но пока никто не возвращался назад?
– Я не слышала, чтобы кто-то возвращался. Конечно, будет такое, когда кому-то что-то не понравилось и человек уехал. Я не вижу в этом никакой трагедии.
"На партнерские отношения с США шанс есть, на дружбу – нет"
– Не убавилось ли количество тех, кто едет в Россию из США? Ведь при Трампе ситуация с ЛГБТ стала иной.
– Не убавилось. Ведь сегодня – Трамп, завтра – нет. Переезжают люди семейные, они не готовы ждать, произойдет ли сюрприз в следующий раз. Трамп вроде как пытается развернуть систему образования в другую сторону. Не будет в школах ЛГБТ-повестки или экстремистских уроков – здорово. Однако президент имеет контроль только над 10% школ, которые находятся на федеральном финансировании. Остальные муниципальные, региональные и частные школы не подчиняются президенту – там какая была программа, такая и есть.
– А как вы вообще относитесь к политике, которую проводит Трамп?
– Я вижу его большое желание что-то сделать, вижу попытки и шаги по части мирных переговоров. Я наконец-то увидела дипломатию в работе, поездки друг к другу и согласование каждого маленького момента. Это правильно, так и строится долгосрочный стратегический мир. Это я приветствую. Что будет дальше – время покажет, потому что есть слова, а есть дела. Увенчаются ли все попытки успехом, зависит от того, насколько будет Трамп последователен в своих действиях и поддержит ли его команда. Никогда от кого-то одного все не зависит. Это всегда результат работы команды в любой стране, в том числе и в нашей. Если на местах работать не будут, то сверху сигнал не пройдет.
– А как считаете, каковы сейчас шансы на нормализацию отношений между Россией и США?
– На партнерские отношения с США шанс есть, на дружбу – нет. Я уже не так наивна, как была когда-то. Обратите внимание, что американский бизнес особо из России-то не уходил. Это наименее ушедший бизнес из России. Они – как раз те, кто остался и предпринял все попытки не покидать наш рынок.
– Кстати ушедший бизнес сейчас – отдельный предмет обсуждений, в том числе в Госдуме. Как считаете, нужно ли пускать западные компании назад? Если да, то на каких условиях?
– Нужно, но не в ущерб российским компаниям, ведь многие ниши уже заняты нашими. Плюс надо смотреть, как они уходили. Если донатили ВСУ, проклинали Россию, народ и руководство нашей страны – это одна тема. Тогда точно нет. А если это компании, которые были вынуждены уйти из-за давления своих властей, то это другая история. Поэтому в каждом случае это будет индивидуальное решение. Брать с них большие налоги за возвращение на рынок как-то несправедливо. Здесь вопрос не в том, чтобы с них что-то выжать за возвращение, а в их практической полезности для жителей нашей страны.
– Ну и в конце задам самый актуальный вопрос – о переговорах России и Украины, которые уже стартовали. Как считаете, есть ли шансы, что мир будет заключен? И от кого сейчас в большей степени зависит этот вопрос – от Путина, Трампа, Зеленского, лидеров Евросоюза или от всех сразу?
– Я думаю, здесь больше игроков, чем мы с вами думаем. Большую роль здесь играет и Великобритания, которая не заинтересована в мире, пытается сформировать свою пост-империю и не может смириться с утратой своего прежнего статуса. Интересно, что Европа вдруг начинает выстраивать отношения с Китаем напрямую, в противовес США. Но итоговое решение будут принимать Россия и США. В тот момент, когда мы будем готовы сойтись на общем знаменателе, договоримся об условиях – тогда будет принято решение. Но я вижу, что мы не пойдем на уступки, и это правильно. Мы свои условия в начале сказали, Россия очень последовательна.
08:00:19 26-05-2025
А что же не избиралась в алтайском крае? Правильно, никто бы не выбрал. Протянули по партийным спискам и красота можно умничать.
08:19:10 26-05-2025
Анатолий (08:00:19 26-05-2025) А что же не избиралась в алтайском крае? Правильно, никто бы... Анатолий, вы в курсе всех желаний всего народа населяющего Алтайский край? В том числе и по теме выборов? Может просто за себя будешь писать, толик?
08:35:45 26-05-2025
Гость (08:19:10 26-05-2025) Анатолий, вы в курсе всех желаний всего народа населяющего А... Нравится чайфридерша?
08:49:52 26-05-2025
Гость (08:35:45 26-05-2025) Нравится чайфридерша?... А что это такое?
09:44:56 26-05-2025
Гость (08:35:45 26-05-2025) Нравится чайфридерша?... Не нравятся враги американского народа?
11:41:20 26-05-2025
Анатолий (08:00:19 26-05-2025) А что же не избиралась в алтайском крае? Правильно, никто бы... Действительно, зачем нам ее мыслеформы?) вот пусть в Кировской области своим избирвтелям и вещает.
14:51:15 26-05-2025
Гость (11:41:20 26-05-2025) Действительно, зачем нам ее мыслеформы?) вот пусть в Кировск... Об иноагентам и партнерстве Кировской области с сша)))
08:32:32 26-05-2025
А про старого американского сенатора своего умолчала что ?
08:44:24 26-05-2025
Гость (08:32:32 26-05-2025) А про старого американского сенатора своего умолчала что ? ... она много о чем умолчала... про свой способ воздействия на пиндосских бизнесменов, к примеру...
16:24:27 26-05-2025
Бгг (08:44:24 26-05-2025) она много о чем умолчала... про свой способ воздействия на п... Много умолчала. Но вас, либерастов, не проведешь.
08:45:53 26-05-2025
Гость (08:32:32 26-05-2025) А про старого американского сенатора своего умолчала что ? ... Как же про это не вспомнить, гостенëк?)) А вообще тюрьмы в пиндостане самые демократичные тюрьмы в мире. И нечего о них говорить и писать. )
08:43:13 26-05-2025
Вот что фотошоп животворящий делает! Не признала даже сразу😄
09:33:34 26-05-2025
Гость (08:43:13 26-05-2025) Вот что фотошоп животворящий делает! Не признала даже сразу�... Вот станете депутаткой,такой же красивой будете.
09:42:02 26-05-2025
Гость (08:43:13 26-05-2025) Вот что фотошоп животворящий делает! Не признала даже сразу�... наштукатурили шпиёнку Машу, пару ведер не пожалели однако
08:54:08 26-05-2025
Опять залетели птички на ветку с заданием погадить) У этих птичек и мозг с горошинку.
08:56:10 26-05-2025
очень мутная история в которой возможно и она сама чего то не знает Имею ввиду что за фигурой на этой шахматной доске она была
09:08:19 26-05-2025
Всё это (08:56:10 26-05-2025) очень мутная история в которой возможно и она сама чего то н... Напиши-ка, за что Марию пиндосы в тюрьму посадили.
09:30:30 26-05-2025
Гость (09:08:19 26-05-2025) Напиши-ка, за что Марию пиндосы в тюрьму посадили. ... это у нее надо спросить она наверняка знает
09:35:39 26-05-2025
Гость (09:30:30 26-05-2025) это у нее надо спросить она наверняка знает... ну вы-то изложите свои мысли по этому поводу.
10:18:07 26-05-2025
Гость (09:35:39 26-05-2025) ну вы-то изложите свои мысли по этому поводу.... для тех кто "в танке" это у нее надо спрашивать какую такую активность она проявила и зачем В Америке учатся и работают сотни людей из России ,но посадили Бута и Бутину
10:47:32 26-05-2025
для 10:00 (10:18:07 26-05-2025) для тех кто "в танке" это у нее надо спрашивать какую такую ... Во-первых Бут не работал и не учился в сша и арестовали его в Таиланде.А во вторых,ещё раз,кто в танке,за какую "активность" была брошена в тюрьму Мария Бутина.Так никто и не напишет.Ну потому что она-то знает,а все другие не в курсях )))
11:12:40 26-05-2025
Гость (10:47:32 26-05-2025) Во-первых Бут не работал и не учился в сша и арестовали его ... Ну потому что она-то знает,а все другие не в курсях )))
именно так Сами задаете вопрос и сами на него отвечаете ))) Нам же электорату дают то, что нужно дать.
11:14:22 26-05-2025
Гость (10:47:32 26-05-2025) Во-первых Бут не работал и не учился в сша и арестовали его ... Во-первых Бут не работал и не учился в сша и арестовали его в Таиланде.
посадил то его кто ? У нас с Вами разговор отца с сыном о сексе )))
14:47:40 26-05-2025
Гость (11:14:22 26-05-2025) Во-первых Бут не работал и не учился в сша и арестовали его ... Причем здесь Бут?Вопрос:за что пиндосы посадили в тюрьму Марию Бутину. Почему-то ответа нет. Только то, что она знает ) Язычок при прямом ответе куда-то затягивается.) Но пошел разговор о Буте. Ты еще напиши, за что застукали на складе Петьку с Мотовилово))
17:16:23 26-05-2025
Гость (14:47:40 26-05-2025) Причем здесь Бут?Вопрос:за что пиндосы посадили в тюрьму Мар... в сговоре против США, а также сообщила, что действовала под руководством российского чиновника[53][54].
09:16:43 26-05-2025
Всё это (08:56:10 26-05-2025) очень мутная история в которой возможно и она сама чего то н... Что тут мутного?Её записали во враги американского народа и в тюрьму кинули.Возражайте.
09:29:00 26-05-2025
Гость (09:16:43 26-05-2025) Что тут мутного?Её записали во враги американского народа и ... а зачем записали то и самое главное почему ?
09:41:48 26-05-2025
для 09:16 (09:29:00 26-05-2025) а зачем записали то и самое главное почему ? ... Неважно зачем и почему.Главное что она враг американского народа.И это подтвердил американский суд,самый гуманный и демократичный суд в мире.
15:06:11 26-05-2025
Гость (09:41:48 26-05-2025) Неважно зачем и почему.Главное что она враг американского на... А у либерастов всегда так:плюнуть и растереть, капнуть и размазать.
09:05:43 26-05-2025
По теме-то, птички залетные, почирикайте. А то только одним местом "работаете".
10:04:46 26-05-2025
Гость (09:05:43 26-05-2025) По теме-то, птички залетные, почирикайте. А то только одним ... Голоса в голове , сообщают вам, что все здесь "залётные" ?
Или можете как-то обосновать свои выводы?
09:36:12 26-05-2025
А в чём её подвиг?
10:00:27 26-05-2025
545454 (09:36:12 26-05-2025) А в чём её подвиг? ... Причём же тут подвиг?
13:08:59 26-05-2025
545454 (09:36:12 26-05-2025) А в чём её подвиг? ... Временно обездвижила пару старых дядечек с паспортом юэсэй. Почти мать-героиня
10:29:20 26-05-2025
Откуда у неё состояние в миллионы долларов?
10:38:20 26-05-2025
Гость (10:29:20 26-05-2025) Откуда у неё состояние в миллионы долларов?... Ну к примеру,книжку выпустила.В бумажном и цифровом варианте.Это деньги.Сейчас вот сериал вышел.
11:21:39 26-05-2025
Гость (10:38:20 26-05-2025) Ну к примеру,книжку выпустила.В бумажном и цифровом варианте... А ещё задолго до этого в Москве была куплена элитная квартира. А в интернете были сообщения, что она получает миллионные переводы из США от бывшего любовника. Или это всё-таки был её куратор из американской разведки - из ЦРУ?
10:30:46 26-05-2025
Можно только порадоваться за успешную знаменитую землячку!
10:47:59 26-05-2025
гость (10:30:46 26-05-2025) Можно только порадоваться за успешную знаменитую землячку! ... Их полные кабинеты с верховными портретами - все чьи-нибудь землюки.
16:22:03 26-05-2025
гость (10:30:46 26-05-2025) Можно только порадоваться за успешную знаменитую землячку! ... Полностью согласен.
10:54:39 26-05-2025
А по какой статье её пиндосы засудили?Огласите.
11:18:44 26-05-2025
Гость (10:54:39 26-05-2025) А по какой статье её пиндосы засудили?Огласите.... 13 декабря 2018 года Бутина заявила в суде, что признаёт свою вину в участии в сговоре против США, а также сообщила, что действовала под руководством российского чиновника[53][54].
14:59:55 26-05-2025
Главное то , что (11:18:44 26-05-2025) 13 декабря 2018 года Бутина заявила в суде, что признаёт сво... Статья-то какая? В чем вина? А призналась она в рытье окопа между сша и Мексикой посовету адвокатов, для того чтобы самый справедливый пиндосскй суд не закат ей двадцатку.
16:14:02 26-05-2025
Главное то , что (11:18:44 26-05-2025) 13 декабря 2018 года Бутина заявила в суде, что признаёт сво... Признание мать доказательств? Что-то знакомое.
11:13:16 26-05-2025
Молодец Мария, так держать.
11:27:18 26-05-2025
ППШариков (11:13:16 26-05-2025) Молодец Мария, так держать.... А есть уверенность, что она не была перевербована в США ЦРУ и ни оттуда получает миллионные переводы в долларах США за свою разведдеятельность на нашей территории?
11:49:02 26-05-2025
Гость (11:27:18 26-05-2025) А есть уверенность, что она не была перевербована в США ЦРУ ... Считайте деньги в своем кармане.
12:12:29 26-05-2025
ППШариков (11:49:02 26-05-2025) Считайте деньги в своем кармане.... Ещё один агент ЦРУ? Куда контрразведка смотрит?
12:24:33 26-05-2025
Гость (12:12:29 26-05-2025) Ещё один агент ЦРУ? Куда контрразведка смотрит?... Вам виднее ))) Доложите куда следует.
15:27:00 26-05-2025
Гость (12:40:16 26-05-2025) А закупка картофеля в Грузии, пива в Германии и Чехии это ка... Грузинский картофель и пиво из Чехии...
16:51:40 26-05-2025
Гость (11:27:18 26-05-2025) А есть уверенность, что она не была перевербована в США ЦРУ ... Сказать по правде, такой уверенности нет. Но либерасты гуторят промеж собой в интернете.
11:36:03 26-05-2025
"Исповедь содержанки" ?
22:38:55 26-05-2025
Гость (11:36:03 26-05-2025) "Исповедь содержанки" ?... Безобразие. Как это можно написАть и напИсать про пиндосскую тюрягу. У либерастов это в голове не укладывается.
11:56:24 26-05-2025
Какова "элита", такова жизнь в стране, даже вдруг подешевевшие огурцы и помидоры не могут утихомирить оскомину инфляции.
12:10:57 26-05-2025
Если Газпром получает деньги из-за рубежа, его тоже следует признать инагентом.
16:06:36 26-05-2025
Вообще надо разделить ино агентов на три части:малопроплаченные, среднеплоплаченные и враги народа. Все они льют воду на мельницу дяди Сэма.
12:19:06 26-05-2025
За неё никто не голосовал
15:35:06 26-05-2025
Гость (12:19:06 26-05-2025) За неё никто не голосовал... Потому что она сидела в пиндосской тюрьме?
12:40:16 26-05-2025
А закупка картофеля в Грузии, пива в Германии и Чехии это как называется? Правительство России - иностранный агент? Ведь эти государства не только поддерживают санкции против России, но и поставляют оружие и наемников Украине.
15:45:50 26-05-2025
У того кто катит балон на Марию Бутину до сих пор либеральная отрыжка пропагандистов с эха мацы и иже с ними, ныне объявленных иноагентами.
16:48:06 27-05-2025
Вот колоссальное различие : депутат в СССР выбирался лучший на производстве, выдвигался , без отрыва от труда. И сегодняшние говорилки не знающие нужд людей , не имеющие совести поэтому добрались во власть и изображают там что то!