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Когда выйдет сериал по книге "алтайской шпионки" Марии Бутиной и каким он будет?

Всего в сериале "Тюремный дневник" восемь эпизодов

05 мая 2025, 14:05, Антон Дегтярев

Афиша сериала "Тюремный дневник" / Фото: kinopoisk.ru
Афиша сериала "Тюремный дневник" / Фото: kinopoisk.ru

Сериал "Тюремный дневник" по одноименной книге уроженки Барнаула, депутата Госдумы Марии Бутиной выйдет в онлайн-кинотеатре Okko 14 мая 2025 года. Всего в нем будет восемь серий. Об этом она рассказала amic.ru.

"Добавили то, чего нет в книге"

По словам Марии Бутиной, сериал "Тюремный дневник" не полностью следует книге, а соответствует произведению "примерно на 50%", отметила она.

"Если бы мы снимали сериал о том, как я просто сидела в тюрьме, его бы не стали смотреть. Как бы мне там ни было тяжело, это была бы очень скучная, однобокая история. Книга все-таки про эмоции, про переживания, а фильм – это другой жанр. Поэтому мы его расширили, добавили то, чего нет в книге. Например, показали мою жизнь и учебу в США, происходящее в России в то время, когда я сидела. Также в сериале будет хорошо освещена моя парламентская деятельность. Целый год мы общались с режиссером Игорем Копыловым, чтобы восстановить картину событий, которых нет в книге", – пояснила Бутина.

Мария Бутина / Фото: amic.ru

Главным героем сериала будет не сама Мария Бутина, а персонаж Мария Жукова, история которой вдохновлена жизнью политика. Сыграла героиню актриса Мария Лопатина. Также в фильме снялись Александр Дьяченко, Макар Запорожский и другие актеры.

"Мария Лопатина – это очень талантливая девушка из Санкт-Петербурга. В основном она театральная актриса и поэтому известна в театральных кругах. Но, на мой взгляд, режиссер сделал правильный выбор", – прокомментировала Бутина.

Депутат добавила, что сама она в фильме появится в камео в одном из эпизодов. Однако этим роль Бутиной в создании сериала не ограничилась. Она выступила продюсером, помогала создавать декорации тюрьмы и делала все, чтобы они "были приближены к реальности".

Кроме декораций тюрьмы, в сериале можно будет увидеть и Госдуму. Причем команда "Тюремного дневника" стала первой за 20 с лишним лет, кого пустили снимать художественный фильм в здание нижней палаты парламента, отметила Бутина.

Всего сериал снимался в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Кирове.

Сюжет сериала и реальная история

На сайте "Окко" сериал называют "захватывающей политической драмой". По сюжету к русской студентке Марии Жуковой, которая учится в Вашингтоне, приходят агенты ФБР и выдвигают ей обвинения в шпионаже. Она попадает в тюрьму, где девушке придется пройти ряд суровых испытаний.

Напомним, Мария Бутина – уроженка Барнаула, окончила АлтГУ, а после уехала сначала в Москву, а затем в США. В 2018 году ее задержали в Вашингтоне по подозрению в шпионаже, в работе в качестве иноагента без регистрации, а также во вмешательстве в выборы 2016 года. В итоге Бутина признала свою вину в участии в сговоре против США, и ее приговорили к  полутора годам тюрьмы. В октябре 2019 года вышла на свободу и вернулась в Россию. Опыт пребывания в американской тюрьме она описала в книге "Тюремный дневник", которая была издана в 2020-м.

В 2021 году Бутина была избрана депутатом Госдумы от Кировской области. В 2026-м  собирается баллотироваться в Госдуму от того же региона.

США Кино депутаты

Комментарии 1

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Гость

15:26:18 05-05-2025

Зачем снимать всякую фигню, тратить на это ресурсы!
Без этого фильма все обойдутся легко.
Смотрите старые фильмы вместо новых. Это по нацпроекту по теме бережливого производства всем показано!

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