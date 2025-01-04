В 2024 году в России запретили пропаганду чайлдфри, ввели пакет ограничений для нелегальных мигрантов и принудили блогеров регистрироваться в РКН

04 января 2025, 09:05, ИА Амител

Государственная Дума / Фото: duma.gov.ru

Последние годы в России богаты на резонансные законы, и 2024-й исключением не стал. В стране запретили пропаганду чайлдфри, заставили блогеров регистрироваться в РКН, вводили новые ограничения для нелегальных мигрантов и иноагентов и так далее. Amic.ru собрал самые обсуждаемые законы этого года.

Запрет пропаганды чайлдфри

Один из самых резонансных законов года – запрет информации, которая пропагандирует отказ от деторождения (сокращенно – закон о запрете пропаганды чайлдфри). Его подписал президент России Владимир Путин 23 ноября 2024 года. Закон вступил в силу 3 декабря. По нему была запрещена информация, пропагандирующая чайлдфри в интернете, СМИ, в кино и рекламе, а также ее демонстрация при несовершеннолетних. Владельцы сайтов теперь должны следить за их содержанием, чтобы там не было противоправного контента. Иначе такой ресурс включат в реестр запрещенных.

Закон ввел поправки в статью 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола") и в федеральные законы: "Об информации, информационных технологиях и защите информации", "О средствах массовой информации", "Об основных гарантиях прав ребенка", "О рекламе", "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и "О государственной поддержке кинематографии".

По статье 6.21 КоАП РФ предусмотрены штрафы для физических лиц от 50 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 800 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 800 тысяч до 5 млн рублей. Также последних могут арестовать на 15 суток и запретить им въезд в РФ.

Госдума/ Фото: duma.gov.ru

Легализация майнинга криптовалют

С ноября 2024 года в России начал действовать закон, который легализовал майнинг, – то есть деятельность по добыче криптовалюты. В закон ввели четкие определения понятий, связанных с майнингом, и прописали, кто конкретно может заниматься добычей криптовалюты. Физлицам такую деятельность разрешили при условии, что они не будут превышать установленные лимиты на энергопотребление. Тогда им можно "майнить" и не регистрироваться при этом в базах. Однако юрлица и индивидуальные предприниматели точно обязаны внести данные в реестр.

Майнингом нельзя будет заниматься предпринимателям с непогашенной судимостью за экономические преступления, преступления против власти, а также тяжкие и особо тяжкие. Организации и физлица, которые причастны к экстремизму или имеют замороженные счета, "майнить" криптовалюту также не могут.

Майнинг при этом нельзя совмещать с деятельностью в сфере энергетики, а именно передачей электроэнергии, оперативно-диспетчерским управлением, производством или куплей-продажей электроэнергии. На отдельных территориях правительство также может запретить майнинг.

Ответственность за утечку персональных данных

Еще в начале 2024 года был принят закон об усилении ответственности за утечку персональных данных. За неправомерную или случайную утечку данных, после которой права субъекта этих данных были нарушены, максимальный штраф для юрлиц составит 3 млн рублей, за повторное нарушение придется заплатить до 20 до 500 млн рублей.

Создание и обслуживание сайта или программы для незаконного оборота персональных данных теперь влечет за собой уголовную ответственность. Если все это делается организованной группой или повлекло тяжкие последствия, виновного ждет наказание – до десяти лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей.

На пять лет в заключение можно попасть за незаконное использование, передачу, сбор и хранение информации о несовершеннолетних.

За незаконную обработку биометрических персональных данных и несоблюдение специальных требованиям к технологиям, которые используются для сбора биометрии, также последует ответственность до 300 тысяч рублей для должностных лиц и до 1 млн рублей – для юрлиц.

За утечку медицинских персональных данных максимальный штраф составит 15 млн рублей, а в случае незаконного распространения биометрических персональных данных – 20 млн рублей. За повторное нарушение придется заплатить от 25 до 500 млн штрафа соответственно.

Госдума / Фото: duma.gov.ru

Новые ограничения для иноагентов

В 2024 году ввели и новые ограничения для иноагентов. На их ресурсах российским компаниям запретили размещать рекламу. Также нельзя рекламировать и самих иноагентов. При этом упоминать и цитировать их с необходимой маркировкой можно. Иноагентам за размещение рекламы на своих ресурсах предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей для физлиц и до 500 тысяч рублей – для юрлиц. Если иноагент за год дважды привлекался к административной ответственности, то после этого ему грозит уголовный срок, который может доходить до двух лет тюрьмы.

Для СМИ и рекламных компаний также предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. Сначала они получат уведомление о нарушении закона, на исправление ресурсу дадут месяц. Если же нарушение не устранят, последует штраф.

Также с 11 ноября досрочно прекратились полномочия иноагентов, которые работали в органах публичной власти по состоянию на 15 мая 2024 года. Иноагентов не лишили полномочий автоматически – им дали 180 дней, чтобы выйти из данного статуса.

Кроме того, в декабре 2025 года Госдума приняла законопроект о введении специальных рублевых счетов для выплат иноагентам. По нему выплаты иноагенту за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов будут зачисляться только на специальный рублевый счет в уполномоченном банке. Туда же будут зачислять доход иноагента, полученный от физических и юридических лиц после отчуждения или сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, а также проценты от вкладов в банках и дивиденды от долевого участия в компаниях. На имя иноагента будет открыт только один спецсчет, а распоряжаться деньгами он сможет лишь после отмены статуса иноагента. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Закон о деанонимизации владельцев больших блогов

Бурные дискуссии в обществе вызвал закон о деанонимизации блогеров и владельцев каналов в мессенджерах. Теперь блогеры, у которых более 10 тысяч подписчиков, должны проходить верификацию в Роскомнадзоре и подавать туда данные. А те, кто этого не сделал, не смогут выставлять рекламу в телеграм-каналах и собирать донаты. Закон начал действовать с 1 ноября 2024 года. По запросу в РКН и ФСБ сведения о себе должны предоставлять владельцы соцсетей с аудиторией более 50 тысяч пользователей в сутки.

Госдума / Фото: duma.gov.ru

Запрет усыновлять детей для граждан стран, где разрешена смена пола

С 1 декабря 2024 года граждане иностранных государств, где разрешена смена пола, больше не могут усыновлять детей из России или стать для них опекунами. Мера нужна, чтобы оградить детей от желания сменить пол.

Законы для ограничения нелегальной миграции

После мартовского теракта в "Крокусе" в России было принято сразу несколько законов, касающихся сферы миграции. Всего с начала года Госдума приняла 14 федеральных законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. А именно:

организацию незаконной миграции группой или в преступных целях приравняли к числу тяжких преступлений. Теперь за это предполагается лишение свободы сроком от 8 до 15 лет (ранее максимальный срок составлял до 7 лет), штраф от 3 до 5 млн рублей и лишение права занимать определенные должности до 10 лет;

установлены меры повышенной ответственности за подделку и оборот поддельных документов, связанных с фиктивной регистрацией и постановкой на учет мигрантов. За это полагается наказание от двух до шести лет;

ужесточили наказание лицам, которые совершили преступление, незаконно находясь в России;

установлен полный запрет для организаций-посредников принимать экзамены у мигрантов. Теперь делать это могут лишь госучреждения, включенные в специальный перечень;

введена внесудебная блокировка интернет-ресурсов, где предлагают предоставить незаконные услуги мигрантам и сделать им документы для оформления миграционного статуса;

за организацию незаконной миграции теперь предусмотрена конфискация денег, ценностей и имущества;

детей мигрантов запретили принимать в школу без знания русского языка. Теперь перед зачислением в школу в обязательном порядке проводится проверка законности нахождения ребенка в России и его знаний русского языка;

был принят закон, который направлен на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов. Теперь получить разрешение на временное проживание в России вне квоты или вид на жительство можно будет не ранее чем через три года с момента вступления в брак или усыновления. Если брак, благодаря которому мигрант получил разрешение на временное проживание, суд признает недействительным либо его расторгнут, то разрешение на временное проживание будет аннулировано;

в августе 2024 года президент Путин подписал закон о праве МВД выдворять мигрантов из России без санкции суда за некоторые преступления – например, за перевозку наркотиков, распитие алкоголя в общественных местах, пропаганду педофилии и нетрадиционных сексуальных отношений;

также в августе Путин подписал закон об обязательной постановке на воинский учет мигрантов при получении гражданства РФ. Теперь иностранцы, которые получают гражданство России и находятся в призывном возрасте, должны будут встать на воинский учет по месту жительства;

с 1 декабря 2024 года иностранцы и лица без гражданства, которые въезжают в Россию по безвизовому режиму, должны сдавать биометрические данные. Пока это только эксперимент, он действует до 30 июня 2026 года. Первый этап проводится лишь в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также на автомобильном пропускном пункте Маштаково в Оренбургской области. Иностранцы будут сдавать биометрию в пунктах пропуска. 30 июня 2025 года начнется второй этап, и граждане смогут заранее зарегистрироваться в системе по мобильному приложению. Режим будет действовать уже во всех пунктах пропуска через границу. При этом мера не касается граждан Белоруссии, детей младше 6 лет, сотрудников диппредставительств и работников аккредитованных в России организаций.

Госдума / Фото: duma.gov.ru

Увеличение армии

С 1 декабря по указу Владимира Путина увеличена официальная штатная численность армии России. Она выросла на 180 тысяч военных и составила около 2,4 млн человек. Свыше 1,5 млн из них – непосредственно военнослужащие. В 2023 году штатную численность армии увеличили до 2,2 млн человек.

Запрет рекламы VPN

С 1 марта 2024 года в России запретили популяризацию VPN-сервисов и других средств обхода блокировок в интернете. По закону ресурсы, которые рекламируют VPN-сервисы или дают инструкции по их использованию, должны блокироваться. Также РКН ограничил поисковую выдачу приложений, с помощью которых можно обойти блокировку.

Нововведения в школах

С 1 сентября 2024 года в школах было несколько изменений. Учащимся запретили пользоваться телефонами во время урока, чтобы дети поменьше отвлекались. На переменах пользоваться гаджетами все еще можно.

Также с начала учебного года в школах ввели новый внеурочный предмет "Семьеведение", на котором детям рассказывает о правильном выборе спутника жизни, о традиционных ценностях, мерах поддержки семей и многом другом. Цель курса – ввести молодых людей в традиционную для России систему семейных ценностей, среди которых брачность, многодетность и целомудрие.

Также был переработан предмет ОБЖ – теперь он называется "Основы безопасности и защита Родины". Детям там рассказывают о том, как действовать не только в чрезвычайных ситуациях, но и в условиях угрозы войны. Школьников учат пользоваться средствами защиты, оказывать первую помощь и знакомят их с положениями воинских уставов.

Кроме того, в школы вернулся урок труда (технологии). В начальных классах детей учат работать с различными материалами, а среднему звену труд преподают по модулям, которые должны помочь ученикам определиться с профессией. Среди модулей – "Производство и технологии", "Технологии обработки пищевых продуктов", "Компьютерная графика. Черчение", "Робототехника" и "3D-моделирование, прототипирование, макетирование".

Госдума / Фото: duma.gov.ru

Новый призывной возраст

С 2024 года в России заработал новый призывной возраст, решение о повышении которого было принято еще в 2023-м. С 1 апреля 2024 года, во время весеннего призыва, повестки начали получать уже граждане от 18 до 30 лет (а не до 27 лет, как раньше). Однако тех, кому 27 лет исполнилось до 31 декабря 2023 года, призывать не стали, так как закон обратной силы не имеет.

Также по новым законам призывника могут привлечь к ответственности как уклониста, даже если повестка ему не пришла. Так, подлежащий призыву гражданин должен сам явиться в военкомат. В противном случае он заплатит штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

К осеннему призыву по всей стране должен был заработать и реестр электронных повесток, однако в большей части России повестки так и остались бумажными.

Запрет "наливаек" в жилых домах

С 1 апреля 2024 года вступил в силу закон, по которому регионы получили право самостоятельно запрещать работу "наливаек" в многоквартирных домах. Под "наливайками" имеются в виду магазины, которые работают круглосуточно или до поздней ночи и торгуют алкоголем благодаря регистрации в ЕГРЮЛ в качестве заведения общепита. Теперь же местные власти могут ограничить время продажи алкоголя в таких заведениях. После установленного времени смогут работать лишь полноценные рестораны.

Госдума / Фото: duma.gov.ru

Запрет мессенджеров

Блокировка мессенджеров и приложений – это, конечно, не законы, а решения Роскомнадзора, но обсуждали их не менее бурно. Так, в октябре 2024 года в России заблокировали мессенджер Discord из-за нарушений требований российского законодательства. От администрации Discord требовали удалить запрещенный контент, однако она этого не сделала. Подробнее о том, почему заблокировали Discord, можно прочитать здесь.

13 декабря в России был заблокирован мессенджер Viber за неисполнение российского законодательства, а именно за распространение противоправной информации и нарушения требований к организаторам распространения информации.

Также в июле 2024 года в России начали замедлять YouTube. Причинами послужили проблемы с оборудованием и неисполнение российских законов. В декабре 2024 года сервис стал работать еще хуже.