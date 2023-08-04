Депутат назвал автомобили Lada неподходящими для губернаторов

Для глав регионов лучше подойдут "Волги" или "Москвичи", считает Евгений Федоров

04 августа 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

У отечественных производителей автомобилей пока нет машин, которые подходили бы главам регионов. Для них должны начать делать "Волги" или "поднять класс "Москвича", заявил в разговоре с Ura.ru депутат Госдумы Евгений Федоров.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что госзакупок иномарок для чиновников быть не должно, а ездить госслужащие должны на отечественных машинах.

В этой связи Федоров предположил, что депутаты и чиновники после распоряжения главы государства будут ездить на Lada, а сельские власти – на "Нивах".

"А для уровня губернатора "Волги" раньше были. В этом ключе действительно надо думать. Я считаю, что либо поднимут класс "Москвича", они двигаются в эту сторону производства качественных машины, либо действительно будут возрождать "Волгу" в Нижнем Новгороде. Думаю, пару лет и возродим", – сказал парламентарий, указав на то, что с переходом на отечественные авто бюджет будет экономить порядка 20-30%.

В июне стало известно, что концерн "ГАЗ" уже в 2024 году может представить новый автомобиль под брендом "Волга". Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров тогда заявил, что представители компании должны выбрать зарубежного партнера, а затем подготовиться к началу производства.