Депутат назвал автомобили Lada неподходящими для губернаторов
Для глав регионов лучше подойдут "Волги" или "Москвичи", считает Евгений Федоров
04 августа 2023, 07:45, ИА Амител
У отечественных производителей автомобилей пока нет машин, которые подходили бы главам регионов. Для них должны начать делать "Волги" или "поднять класс "Москвича", заявил в разговоре с Ura.ru депутат Госдумы Евгений Федоров.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что госзакупок иномарок для чиновников быть не должно, а ездить госслужащие должны на отечественных машинах.
В этой связи Федоров предположил, что депутаты и чиновники после распоряжения главы государства будут ездить на Lada, а сельские власти – на "Нивах".
"А для уровня губернатора "Волги" раньше были. В этом ключе действительно надо думать. Я считаю, что либо поднимут класс "Москвича", они двигаются в эту сторону производства качественных машины, либо действительно будут возрождать "Волгу" в Нижнем Новгороде. Думаю, пару лет и возродим", – сказал парламентарий, указав на то, что с переходом на отечественные авто бюджет будет экономить порядка 20-30%.
В июне стало известно, что концерн "ГАЗ" уже в 2024 году может представить новый автомобиль под брендом "Волга". Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров тогда заявил, что представители компании должны выбрать зарубежного партнера, а затем подготовиться к началу производства.
07:50:40 04-08-2023
Все о народе заботится! Настоящий депутат...
07:57:38 04-08-2023
У отечественных производителей автомобилей пока нет машин, которые подходили бы главам регионов. ------- само собой. как можно губернаторский афедрон в ладу садить. негоже им до уровня народа падать.
08:03:46 04-08-2023
Это только в загнивающей Европе чиновники на велосипедах могут ездить. У наших бояр авторитет неподьемный для такого способа передвижения
09:26:45 04-08-2023
Гость (08:03:46 04-08-2023) Это только в загнивающей Европе чиновники на велосипедах мог... Министр энергетики Испании Тереза Рибера прилетела 12 июля 2023 года на климатический форум в Вальядолиде на джете, из него пересела в лимузин, и лишь до места проведения самой конференции проехала 100 метров на велосипеде под прицелами камер.
09:33:44 04-08-2023
Гость (09:26:45 04-08-2023) Министр энергетики Испании Тереза Рибера прилетела 12 июля 2... И что? Меня, представьте себе, лицемерие "тамошних" управителей, буде оно даже есть, не интересует. Я живу здесь. И очередное "а в Амереке негров вешают" бесит. Но у нас как обычно - на Европу и Штаты кивают тогда, когда нужно притащить оттуда что-то неудобоваримое и давно себя изжившее. Зато как что-то приличное - не-е, у нас свой путь и скрепы. Испанский министр может хоть на лимузине, хоть на метле - наплевать.
10:36:32 04-08-2023
Гость (09:33:44 04-08-2023) И что? Меня, представьте себе, лицемерие "тамошних" управите... Если вас, цитата: очередное "а в Амереке негров вешают" бесит, то какого спрашивается хрена вы пишите про западных политиков на велосипедах? Может тогда и вам не начинать лицемерить. Вот реально бесят те, кто на Запад ссылается, а когда ему к носу подводят аргументы, начинают давать заднюю - мол а чё Запад. Ну если Запад не причём, то тогда и рот про Запад и его примерных политиков не открывайте.
10:45:00 04-08-2023
Гость (10:36:32 04-08-2023) Если вас, цитата: очередное "а в Амереке негров вешают" бес... это не мой пост) Но таки западные политики ездят на велосипедах) Не все такие, как испанский министр. Хотя дома, может, и она ездит, как-то вместо самолета использовать велосипед проблематично, не находите? Глупо кивать на форум, где все не дома, пример неудачный. Но другого вы, видимо, не нашли. И еще раз - я не хочу обсуждать вместо наших депутатов испанского министра, мне до нее нет дела.
11:04:27 04-08-2023
Гость (10:45:00 04-08-2023) это не мой пост) Но таки западные политики ездят на велосипе... Какая разница чей пост, если у вас как у кирпичей мысли схожи. Никто не предлагал велосипед вместо самолёта - вы читать не умеете? Она после бизнес-джета поехала на ЛИМУЗИНЕ, и только последние 100 метров на велосипеде специально под камеры. Сейчас ферштейн? Вы говорите что не все такие как она - а я уверен в обратном, они все лицемеры. Вот только я указываю на это и не верю западным политикам, а конкретно вы и ваш одноклеточный друг верите западным политикам и преклоняетесь перед ними, вот и вся разница.
11:16:13 04-08-2023
Гость (11:04:27 04-08-2023) Какая разница чей пост, если у вас как у кирпичей мысли схож... Еще раз, внятно и по буквам - пример неудачный. Никто в чужой стране, приехав на встречу, не будет рассекать на велосипеде по улицам. Почему, мне кажется, и так понятно. Время, протокол, безопасность, да мало ли. Но нет, вы с упорством, достойным лучшего применения, вцепились именно в это. Да еще и упрекаете меня в каком-то там преклонении, хотя я вам четко пишу - мне плевать на министра и всех европейских политиков вместе взятых, это именно вы тащите сюда обсуждение Европы вместо обсуждения наших реалий и переводите стрелки.
11:23:08 04-08-2023
Гость (11:16:13 04-08-2023) Еще раз, внятно и по буквам - пример неудачный. Никто в чужо... Время, протокол, безопасность - нет. Это всё чушь. Это было сделано исключительно для пи-ара. Специально под камеры журналистов. Это и называется лицемерием. Далее: а вы свои слова про "время, безопасность, протокол" почему тогда не экстраполируете на местных политиков? В ч1ём разница между западными и местными? И еще одно: не надо отнекиваться, что западники вам безразличны, это не я, а именно вы поддержали пост про западных политиков на велосипедах. Проанализируйте пробелы в своей логике - они очевидны.
11:37:53 04-08-2023
Гость (11:23:08 04-08-2023) Время, протокол, безопасность - нет. Это всё чушь. Это было ... Экстраполирую) Ежели приезжает министр, он едет на машине с кортежем, и еще и дороги перекрывают. Никто его не будет призывать ездить из аэропорта на встречу на велосипеде, и это нормально. Но если чиновник местный - почему бы ему не поездить на работу как все? В том числе и не велосипеде. Так понятно? ЗЫ Что плохого в пиаре? Он есть, и от этого никуда не деться. Делать из этого выводы о лицемерии всех - такое себе занятие.
11:57:09 04-08-2023
Гость (11:37:53 04-08-2023) Экстраполирую) Ежели приезжает министр, он едет на машине с ... Время) По Барнаулу же быстро на велосипеде добираться) А в Москве - так вообще милое дело) Про безопасность и протокол даже продолжать не стану. Я же говорю - у вас с логикой напутано. Вы сами себе противоречите. В селе - да, можно, но никак не в городе масштаба хотя бы Барнаула.
12:22:51 04-08-2023
Гость (11:57:09 04-08-2023) Время) По Барнаулу же быстро на велосипеде добираться) А в М... Вы явно не велосипедист. Мне до работы час на автобусах - если с пересадкой. И дольше, если без пересадок, но часть дороги пешком. На велосипеде - тот же час, с учетом того, что я езжу не быстро и поеду немного в объезд, потому что так удобнее. Другое дело, что не у всех есть условия, чтобы, допустим, переодеться после поездки. Но летний автобус - это тоже своего рода квест) И да, если чиновнику не годится велосипед - почему бы ему не поехать на ОТ?) ОТ едет по той же дороге, стоит в тех же пробках, что и личное или служебное авто. Время примерно то же самое. Так что мешает?
11:27:21 04-08-2023
Гость (10:36:32 04-08-2023) Если вас, цитата: очередное "а в Амереке негров вешают" бес... Перед постом прикрепляется картинка с абстрактным рисунком. Рисунок у каждого пользователя свой. По нему можно понимать один автор у нескольких сообщений или разные. Это исключает смысл диалога с самим собой и ответа не тому человеку. Будьте внимательней
11:36:16 04-08-2023
Гость (11:27:21 04-08-2023) Перед постом прикрепляется картинка с абстрактным рисунком. ... "Это исключает смысл диалога с самим собой и ответа не тому человеку." Вы не понимаете, что этих двух авторов объединяет содержание их постов? У них одинаковые мысли. И это именно второй автор ответил мне на мою реплику в адрес первого автора. Не я ему написал, а он мне. А внимательнее необходимо быть всем нам, включая и вас.
11:42:15 04-08-2023
Гость (11:36:16 04-08-2023) "Это исключает смысл диалога с самим собой и ответа не тому ... "Вы не понимаете, что этих двух авторов объединяет содержание их постов?" ----------- А это такая редкость- два человека с походим мнением?
09:40:59 04-08-2023
Гость (09:26:45 04-08-2023) Министр энергетики Испании Тереза Рибера прилетела 12 июля 2... А "наши" чинуши хоть 50 м на велосипеде способны осилить?
10:44:00 04-08-2023
Гость (08:03:46 04-08-2023) Это только в загнивающей Европе чиновники на велосипедах мог... У нас с Европой территория разная и дороги, сравнение не корректное.
10:54:34 04-08-2023
Гость (10:44:00 04-08-2023) У нас с Европой территория разная и дороги, сравнение не кор... почему? У нас, например, летом полно народа на велосипедах. Чем чиновники хуже? Опять же, велодорожки наши власти от всей своей щедрой душеньки нам сделали. А то, что они из ниоткуда в никуда - вот и пусть это будет их проблемой, может, прокатятся, что-нибудь дойдет. До центра даже от Кордона всего-то чуть больше 10 км, для велосипедиста ни о чем)))
08:05:57 04-08-2023
Кому не подходит Лада, пусть в Запорожце ездит
08:27:17 04-08-2023
Чё дурачится? Надо признать, что автопром - это не наше. Ну не будет у нас протзводится мерседесов и ленд крузеров никогда. Признать на государственном уровне и успокоиться. А то шоу Бенехила какое-то устраивают. Посмотрите реальности в глаза. В чём мы сильны-в том сильны и наоборот. Так же?
08:43:33 04-08-2023
Аурус Комендант для губернатора отличный отечественный авто.
09:48:34 04-08-2023
Реzидент (08:43:33 04-08-2023) Аурус Комендант для губернатора отличный отечественный авто.... Только на "Комендант", а "Комедиант"- подойдет больше....
10:37:28 04-08-2023
Гость (09:48:34 04-08-2023) Только на "Комендант", а "Комедиант"- подойдет больше....... Сам ты комедиант. Нет, ты даже скорее клоун.
11:48:45 04-08-2023
Гость (10:37:28 04-08-2023) Сам ты комедиант. Нет, ты даже скорее клоун.... Прогиб засчитан. Знатно лизнул....
11:59:05 04-08-2023
Гость (11:48:45 04-08-2023) Прогиб засчитан. Знатно лизнул....... А коверкать название приличного автомобиля - это как у людей называют?
14:24:43 04-08-2023
Гость (09:48:34 04-08-2023) Только на "Комендант", а "Комедиант"- подойдет больше....... Комедиант больше для Зеленского подойдет.
09:01:43 04-08-2023
"А харя то у губеров не треснет!!!!" в премиуме кататься. Они избраны народом и должны страдать вместе с народом, находясь бок о бок в ОТ. Ауруса бюджет края точно не понянет. Вот прям представил как губернатор стоит на обочине межгорода, пока его водила в движке LADA Westa Aura капается))))))
09:10:06 04-08-2023
Вот пока Волгу не возродили, пусть на Ладах и ездят, сроки возрождения , в том числе и от них зависят
09:12:55 04-08-2023
Ну да, подождем возрождения российского автопрома, уже вон сказали, что сейчас не хватает мощностей, чтобы всех пересадить на отечественные авто) А там или ишак сдохнет, или... Главное, отмазка железобетонная.
09:39:25 04-08-2023
Не переживайте, под чиновников крузаков хватит. И оправдания такой покупке найдётся. Вспомните наших по моему экологов, как оправдывались, что анализы на машине без панорамной крыши, холодильника и прочих наворотов забирать нет ни какой возможности. Выкрутятся, купят. Наши чиновники, да на наш автопром. Я быстрее в деда Мороза поверю))
09:46:59 04-08-2023
Да что вы! Нашим чиновникам по делам их садовые тачки даже хороши!
09:51:21 04-08-2023
Это что получается, Путин требует одно, а Фёдорову наплевать? Уже в наглую на Президента тяфкать начинают губернаторы... При Иване Грозном, на кол посадили бы уже со всей семьёй и челядью прислужливой
11:37:50 04-08-2023
откровенно говоря, зерно разума в мнении есть, но, САМ, сказал лада,.. так что чего кобениться то?
13:13:43 04-08-2023
Мощностей нашего автопрома на всех чиновников не хватит.
14:15:25 04-08-2023
Странно, а вот Сурикову не западло было на ВАЗ 2131 ездить... Много раз его встречал на этой "Ниве"...
15:54:04 04-08-2023
Гость (14:15:25 04-08-2023) Странно, а вот Сурикову не западло было на ВАЗ 2131 ездить..... так это когда было? та нива уже давно сгнила
08:40:41 06-08-2023
золотые слова ,Юрий Венедиктович, золотой ты человек, о народе думаешь!!!