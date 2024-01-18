Депутат объяснил, почему "слабый" рубль поддерживают в России
Главное – не создавать проблемы для экспортеров
18 января 2024, 13:00, ИА Амител
России выгодно иметь курс на уровне 90 рублей за доллар, рассказал "Парламентской газете" депутат Анатолий Аксаков.
Аксаков отметил, что "сейчас мы эту планку перескочили". По данным на 18 января, стоимость доллара менее 90 рублей – 88,3 рубля.
"Вопрос в том, чтобы нам не создать проблемы для экспортеров. Ведь они заинтересованы в слабом рубле, а импортеры заинтересованы в крепком рубле. И поэтому нужен баланс, чтобы импортеры могли приобретать те товары, которые нам необходимы в стране. Но и при этом экспортеры не страдали, продавая товары и выручая валюту, которую они потом превращают в рубль", – пояснил парламентарий.
При этом Аксаков подчеркнул, что рубль стабилизировался и укрепляется благодаря очень грамотной финансовой политике Центробанка.
Ранее эксперты спрогнозировали курс "плавающего рубля" на 2024 год.
13:10:34 18-01-2024
- " И поэтому нужен баланс, чтобы импортеры могли приобретать те товары, которые нам необходимы в стране. Но и при этом экспортеры не страдали, продавая товары и выручая валюту, которую они потом превращают в рубль" Что сказать, конченые барыги, рвут несчастное рублевое одеяло превращая в позорную валюту в мире.
13:12:12 18-01-2024
Может просто у кого-то зарплата в долларах?
13:12:32 18-01-2024
Да все давно понятно, хреновые управленцы, не могут развить экономику, осталось только с помощью народа компенсировать убытки.
13:56:51 18-01-2024
Россия - не суверенное государство. Конституция 1993 года была написана американским институтом USAID в пользу США и в в ней закреплен колониальный статус России. В статье 75 пункты 1, 2. Центробанк де-юре и де-факто не зависит от государства. А вы курс,доллар,рупь...Отсюда сложился огромный класс управленцев, которые искренне уверены, что смысл существования государства - это их личное обогащение, а все остальное от лукового.
14:09:29 18-01-2024
Гость (13:56:51 18-01-2024) Россия - не суверенное государство. Конституция 1993 года б... этому пациенту надо на укольчики
14:29:55 18-01-2024
гость (14:09:29 18-01-2024) этому пациенту надо на укольчики... Тырнет в помошь. Из за безграмотности народа мы так и живем.
14:38:01 18-01-2024
Гость (14:29:55 18-01-2024) Тырнет в помошь. Из за безграмотности народа мы так и живем.... Фёдорова смотрите, да? Тырнет это помойка, где каждый найдет отбросы на свой вкус и цвет. Без сильных аналитических навыков и хорошего всестороннего образования вы не сможете отличить тут правду от вранья.
14:27:17 18-01-2024
Гость (13:56:51 18-01-2024) Россия - не суверенное государство. Конституция 1993 года б... В Америке, подобные тебе, выбрасывались из окон с криками - коммунисты идут! Но лишь разница в том, что ты кричишь - Госдеп в Конституцию России залез.
14:56:37 18-01-2024
Нам, населению, получающему зарплату и пенсию в рублях, крайне невыгоден уровень 90 рублей за доллар, можно было жить более-менее, если бы 30 руб за $. А вот депутат Анатолий Аксаков рассказывает "Парламентской газете""России выгодно иметь курс на уровне 90 рублей за доллар". То есть получается, что Россия это нечто другое, исключающее из своих интересов население.
15:06:04 18-01-2024
Национальная валюта является мерой труда, его эффективности. Если богатая ресурсами и умными людьми страна будет производить все необходимое, не воровать и не вывозить за пределы все будет стабильно. Если эталонная мера зависит от чиха одного человека, то это никакой не эталон, это "дышло".
17:08:28 18-01-2024
Гость (15:06:04 18-01-2024) Национальная валюта является мерой труда, его эффективности.... Молодец Товарищ, правильно политику понимаешь, Государство призывает население не лезть в политику, а гладить кошечек, собачек. Если несколько лет тому назад у меня пенсия была в эквиваленте 533 долларов, то в настоящие время со всеми индексациями стала 400 долларов, не смущаясь нагло обокрала на 133 доллара!! Язык не поворачивается говорить, спасибо Путину за это.
15:16:36 18-01-2024
В 2023 г сказали, не надо нам зарубежная валюта. Санкции не страшны. Будем все производить свое! Хоть 1 цех построили завода какого-то? Импорт перекрыт. Своего ничего нет. Неужели это и есть забота о населении россии...
18:33:07 18-01-2024
Гость (15:16:36 18-01-2024) В 2023 г сказали, не надо нам зарубежная валюта. Санкции не ... В Шахтах, в 2023 году построили завод, но он сволочь вчера взорвался до основания.
15:24:31 18-01-2024
Все вопросы бюджета решают за счет ухудшения уровня жизни населения. А потом удивляются, почему другие народы сопротивляются, не хотят добровольно возвращаться в «родную гавань». Между прочим, Крым стремился в РФ всем сердцем тогда, когда курс был 30 рублей и пенсионный возраст 55-60.
17:31:18 18-01-2024
Красавец! Видно диплом водопроводчика в переходе метро по дешевке купил. И такие люди с таким образованием сидят в законодательном органе страны и принимают законы?! Говорят: два дебила - это сила. А целый законодательный орган и все депутаты, кто в них влез - это что?
20:55:19 18-01-2024
Андрей (17:31:18 18-01-2024) Красавец! Видно диплом водопроводчика в переходе метро по д... У нас в стране идет отрицательный отбор. Ну не может начальник окружить себя коллективом, где все умнее начальника. Вот он подбирает себе глупых, дурашливых. Эта формула работает, как от Кремля и так до последнего бургомистра деревни, на краю Тихого океана.
08:05:41 19-01-2024
даже захотелось зауважать депутата за откровенность. мне кажется, что никто раньше в открытую не признавался, что это государство не для простых людей, а для импортёров и экспортеров.